Jak wyczyścić spód patelni?

Patelnia przypala się nie tylko w środku, ale też z zewnątrz. W czasie smażenia tłuszcz i gotująca się potrawa często spływają po naczyniu i brudzą jego zewnętrzną część. Pod wpływem wysokiej temperatury brud przywiera na dobre do patelni i ciężko go zmyć zwykłym płynem do mycia naczyń. Zatem jak wyczyścić spód patelni z przypalonego tłuszczu i brudu? Na szczęście istnieje kilka sposobów na wyczyszczenie spodu patelni i to bez konieczności mocnego szorowania. Wystarczy zaopatrzyć się w dwa podstawowe składniki, które zresztą zapewne większość osób ma w swojej kuchni. Podpowiadamy, jak wyczyścić spód patelni sodą oczyszczoną.

Wymieszaj dwa składniki i wysmaruj spód patelni. Brud i przypalony tłuszcz znikną

Soda oczyszczona ma zasadowy odczyn, dlatego świetnie nadaje się do usuwania takich zanieczyszczeń, jak: tłuszcze, woski i inne uporczywe zabrudzenia. Jednym z wielu zastosowań sody oczyszczonej jest wykorzystanie jej w walce z przypaleniami, z tego względu doskonale sprawdzi się również w czyszczeniu spodu patelni. Wystarczy wymieszać sodę oczyszczoną z wodą tak, aby powstała dość gęsta papka i dodać kilka kropel płynu do mycia naczyń. Przygotowaną pastę należy rozsmarować na spodzie patelni i pozostawić na kilka godzin. Po upływie tego czasu wyszoruj spód patelni zmywakiem i zmyj letnią wodą. Jeżeli spód patelni jest pokryty przypalonymi resztkami jedzenia to warto dodać do pasty z sody pół łyżeczki soli kuchennej. W ten sposób zyska ona właściwości szorujące i świetnie doczyści zaschnięty brud.

