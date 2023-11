Wymieszaj pół szklanki z wodą i spryskaj zmrożone szyby w samochodzie. Koniec ze skrobaniem każdego ranka. Wzorowy trik na odmrażacz do szyb samochodowych

Rusza trzecia edycja kampanii WHERE NEXT?

Jak prawidłowo rozmrozić szybę w samochodzie?

Wbrew pozorom rozmrażanie szyb w samochodzie nie musi być męczące oraz czasochłonne. Pierwszym krokiem, jak musisz wykonać jest upewnienie się, że wycieraczki są wyłączone i prawidłowo ułożone. W przeciwnym razie możesz je uszkodzić. Następnie odpal dmuchawę z ciepłym powietrzem i skieruj wywietrzniki na przednią szybę samochodu. W kolejnym kroku nastaw ogrzewania na tylną szybę. Nie zapominaj także o bocznych oraz o lusterkach. Kiedy szyby są nagrzane od wewnątrz możesz wziąć się na ich odśnieżanie na zewnątrz. Delikatną szczotką pozbądź się nadmiaru śniegu z całego auta. Nie zapominaj o odmrażaczu do szyb. Spryskaj nimi wszystkie szyby i po kilku minutach delikatnie je zeskrob. Odmrażacz do szyb pomaga szybko pozbyć się szronu. Możesz wykonać go samodzielnie.

Dodaj 60 ml do wody i wymieszaj. Domowy odmrażacz do szyb

Domowy odmrażacz do szyb sprawi się w każdych warunkach. Potrzebujesz do jego wykonania: 60 ml octu, 60 ml spirytusu, 30 ml płynu do naczyń oraz 1 litra wody. Całość wymieszaj, spryskaj zaszronione szyby i odczekaj kilka minut. Mieszanka rozpuści szron i będzie on łatwy do usunięcia. Zasada stosowania domowego odmrażacza do szyb jest taka sama jak w przypadku kupnych produktów. Ocet wraz z wodą stworzą specjalną powłokę, która sprawi, że lód nie będzie przywierał do szyby.

