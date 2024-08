Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Jakie miejsce lubi filodendron i jak o niego dbać? Filodendron pnący szybko rośnie i jest łatwy w uprawie. Do tego pięknie prezentuje się w każdym wnętrzu. Najpopularniejsze odmiany mają sercowate liście średniej wielkości. Świetnie wyglądają zwieszone wokół poręczy schodów lub też wijące się między innymi roślinami doniczkowymi. Uzupełnieniem w domowej dżungli może być także filodendron podwójnie pierzasty, który odpowiednio pielęgnowany rośnie nawet do 2 metrów. Ta roślina wyróżnia się dużymi głęboko powycinanymi liśćmi. Najlepszym miejscem dla filodendrona będzie lekko zacienione i ciepłe stanowisko. Kluczowym aspektem pielęgnacji rośliny jest regularne nawadnianie, które zapewnia zdrowy i bujny wzrost. Ważne jest, aby obficie podlewać kwiat i zraszać jej liście, jednocześnie dbając o to, by gleba nie wysychała. W okresie jesienno-zimowym roślina potrzebuje mniej wody, dlatego warto wtedy ograniczyć podlewanie. Nie wolno także zapominać o nawożeniu, szczególnie wiosną i latem.

Wystarczy 20 g do zrobienia domowej odżywki. Filodendron zacznie wypuszczać nowe liście

Jeśli chcemy, by nasz filodendron pnący lub z innego gatunku szybciej wypuszczał nowe liście, możemy podlewać go domową odżywką z pokrzywy. Dostarczy roślinie niezbędnych w procesie wzrostu dużych ilości potasu, azotu i fosforu. Ponadto ma w skaldzie cenne składniki, które stymulują ukorzenianie się roślin doniczkowych oraz wspierają rozwój i wzmacniają odporność na choroby, czyli: magnez, żelazo, wapń, krzem, mangan i cynk oraz witaminy A, B 2, C i K. Wszystkie te substancje wspierają rozwój roślin, stymulują ich ukorzenianie oraz wzrost i wzmacniają ich odporność na choroby. Oczywiście idealnie byłoby zrobić gnojówkę, ale to wymaga sporo czasu. Prostszym sposobem, ale także skutecznym będzie przygotowanie koncentratu z suszonych liści. Te są dostępne w sklepach z ziołami, a nawet w marketach, w działach z herbatami. Żeby przygotować domową odżywkę, 20 g suszonej pokrzywy zalej 200 ml wrzącej wody. Odstaw do wystygnięcia. Takim wywarem podlewaj filodendrona raz na dwa tygodnie, w miejscach blisko łodygi. Tym preparatem, rozcieńczonym z wodą w proporcjach 1:1, można także zraszać liście.

