Wystarczy łyżeczka dziennie.Ten olej to czyste złoto. Świetnie smakuje, obniża cholesterol, łagodzi PMS i wzmacnia odporność

Olej z wiesiołka jest dostępny w różnych formach. Można go stosować w postaci płynnej, jak i w kapsułkach. To na co się zdecydujemy, zależy od tego, czego potrzebujemy. Jeśli chcemy poprawić smak potraw, naturalnie wybierzemy olej w postaci płynnej. Ważne jednak by zwrócić uwagę na jego jakość. Olej powinien być nierafinowany, tłoczony na zimno i przechowywany w butelce z ciemnego szkła. Taki olej po otwarciu trzymamy w lodówce maksymalnie przez rok. Możemy go wykorzystać do sałatek, kanapek czy podkręcenia smaku twarogu lub jogurtu. Jego regularne stosowanie przyniesie szereg korzyści naszemu zdrowiu.

Na co olej z wiesiołka? Na zdrowie, piękną cerę i lepsze samopoczucie

Wiesiołek to popularna roślina z charakterystycznymi żółtymi kwiatkami porastającymi nieużytki, łąki i zaniedbane pola. Kwitnie na przełomie czerwca i lipca. Ze względu na mnóstwo zdrowotnych oleju z nasion wiesiołka, jest on także uprawiany na skalę przemysłową. Wiesiołek zawiera kwas gamma linolenowy tzw. GLA, niezbędny do produkcji prostaglandyn regulujących wiele procesów toczących się w naszym organizmie. Olej z wiesiołka jest także cennym źródłem kwasu linolenowego (LA), naturalnej witaminy E, antyoksydantów i polifenoli oraz fitosteroli. Te ostatnie przyczyniają się do obniżenia złego cholesterolu. Ponadto olej z wiesiołka pomaga w walce z trądzikiem, obniża ciśnienie, poprawia płodność, łagodzi PMS i bóle miesiączkowe, usprawnia prace mózgu, wzmacnia odporność oraz przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Regularne stosowanie oleju z wiesiołka oraz preparatów z jego wykorzystaniem pozytywnie wpływają na ukrwienie i nawilżenie błon śluzowych i skóry, oraz działają przeciwzapalnie.

Olej z wiesiołka. Stosowanie i przeciwwskazania

Jak pisaliśmy wyżej, olej z wiesiołka można stosować do sałatek, twarogów i innych dań serwowanych na zimno. Podgrzewanie oleju sprawi, że straci on swoje właściwości. Olej z wiesiołka można dodawał także do kremów i balsamów, by wzmocnić ich działanie nawilżające. W czystej postaci sprawdzi się przy olejowaniu włosów i jako wcierka wzmacniająca paznokcie. Jeśli chodzi o dawkowanie oleju z wiesiołka, przyjmuje się, że dzieci powinny spożywać około 1 ml dziennie. Osoby dorosłe jedną łyżeczkę od herbaty, czyli około 5 ml. Zalecane dzienne spożycie nie powinno przekroczyć 3 gramów. Przedawkowanie może wywoływać nudności oraz bóle głowy i brzucha. Ponadto oleju z wiesiołka nie powinny stosować chorzy na padaczkę, nie wolno go łączyć z lekami przeciwzakrzepowymi (może to doprowadzić do krwotoku). Przy stosowaniu oleju z wiesiołka ważna jest regularność.

