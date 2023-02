Na czym smażyć faworki? Ten tani tłuszcz z babcinego przepisu sprawi, że nie tylko domowe faworki, ale i pączki będą pyszne

To ostatni moment jeśli chcesz mieć piękne pelargonie wiosną. Zrób to teraz, a kwiaty pięknie zakwitną

Dla wielu osób odpowiedzią na pytanie – na czym smażyć faworki i pączki, jest smalec. To tłuszcz, który widnieje w dawnych przepisach na karnawałowe przysmaki. Dlaczego to jedno z lepszych rozwiązań i czy istnieje równie dobry zamiennik w roślinnej wersji?

Na czym smażyć faworki i pączki? Ten tłuszcz znajdziesz w starych przepisach

Dawniej faworki i pączki były smażone na łoju wołowym, który z czasem został zastąpiony smalcem. To dlatego, że smalec jest łatwo dostępny, a rozpuszczony ma wysoką temperaturę dymienia. Dzięki temu bez problemu można na nim smażyć w głębokim tłuszczu tłustoczwartkowe przysmaki, w optymalnej temperaturze czyli około 170- 180 st. C. Podczas tego procesu nie wytwarzają się rakotwórcze substancje. Smażenie na smalcu wpływa także na smak pączków i faworków. Dla jednych to zaleta, dla innych wada. Dlatego warto poszukać roślinnej alternatywy. Który olej będzie najlepszy?

Najlepszy olej do smażenia faworków i pączków. Roślinna alternatywa dla smalcu

Jeśli szukamy roślinnej alternatyw dla smalcu, można sięgnąć po olej rzepakowy. Ten tłuszcz także nadaje się do smażenia faworków i pączków, jednak trzeba go wymieniać po każdej porcji ciasta. Olej rzepakowy, podobnie jak smalec, ma wysoką temperaturę dymienia. Jednak podczas długotrwałego smażenia i osiągnięcia punktu dymienia, dochodzi do degradacji tłuszczu. Wytwarzają się szkodliwe dla naszego organizmu substancje. Dlatego nie powinno się smażyć potraw dwa razy na tym samym oleju.

ZOBACZ TEŻ: Faworki a chrusty. Czym się różnią? Te z przepisu babci były miękkie i puszyste. Wszystko dzięki tej jednej rzeczy

Sonda Wolisz faworki smażone na smalcu czy oleju? Na smalcu Na oleju Lubię wszystkie faworki