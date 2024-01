Wzięłam do ręki klucz francuski i zrobiłam cieplej w domu. Dzięki temu zaoszczędziłam na rachunkach za ogrzewanie, a ciepłe powietrze już nie ucieka z pokoju

To imię dla zatriumfuje w tegorocznych rankingach? Wiele osób myśli, że to tradycyjne, polskie imię, a to błąd. Oznacza silnego i niezależnego mężczyznę

Przez to tracisz ciepło w domu i podnosisz sobie rachunki za ogrzewanie

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że często sami sobie szkodzimy i sprawiamy, że nasze rachunki za ogrzewanie są coraz wyższe. Aby zachować ciepło w domu warto przestrzegać kilku prostych zasad, które faktycznie mają przełożenie na temperaturę w pomieszczeniach. Najważniejszą zasadą jest oczywiście niezastawianie grzejników meblami. Kaloryfer powinien być zawsze odsłonięty. Tylko w ten sposób zapewni on większą ilość ciepła. Pamiętaj także, by podczas wietrzenia i otwierania okien zakręcać grzejniki. W ten sposób nie będą one nie będą one pracowały na wyższej mocy, by wyrównać temperature powietrza w pomieszczeniu Ostatnią (ale równie ważną) zasadą jest zadbanie o szczelność okien i drzwi. Nawet nie wiesz, ile ciepła tracisz w ten sposób. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że dwa razy do roku powinno się wyregulować okna. To prosta czynność, która zimą zapewni Ci ciepło w domu, a latem przyjemny chłód.

Wzięłam klucz francuski i wyregulowałam okna. Dzięki temu mam ciepło w mieszkaniu

Regulacja okien to nic innego jak zmiana nacisku skrzydła do ramy. Im jest ono mocniejsza, tym bardziej szczelnie okno. Regulacja okien lato-zima pozwala na zmianę docisku oraz kontrolę powietrza, które przez mikroszczeliny wpada do pokoju. Tryb zimowy polega na mocniejszym docisku skrzydła okna do ramy, dzięki czemu mniej zimnego powietrza przedostaje się do pomieszczenia. Aby to zrobić potrzebujesz prostych narzędzi. W oknach znajdują się specjalnie zaczepy, które regulują poziom nacisku drzwi do ramy. W zależności od producenta okien mają one różne kształty. Mogą przypominać grzybki lub być prostokątne, Jeżeli zaczep znajduje się równolegle do podłoża lub jest blisko uszczelki to znaczy, że okno jet w trybie zimowym. Przez przekręceniu o 180 stopni ustawimy tryb letni. Jeżeli chcesz sprawdzić, w jakim trybie jest Twoje okno to możesz podstawić pod nie zapaloną świeczkę. Jeżeli płomień nieznaczenie się porusza to znaczy, że okno jest w trybie letnim.

