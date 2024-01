Sąsiadka Henia powiedziała mi żeby do prania firanek dodać pół szklanki tej gęstej papki. Po praniu firanki są pachnące i śnieżnobiałe. Sposób na pranie firan

To imię dla zatriumfuje w tegorocznych rankingach? Wiele osób myśli, że to tradycyjne, polskie imię, a to błąd. Oznacza silnego i niezależnego mężczyznę

Jak powinno się prać firanki?

Firany i zasłony to prawdziwe siedlisko kurzu. Zbierają one wszelkiego rodzaju zanieczyszczania z powietrza. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo są zabrudzone, a przecież to wpływa na jakość powietrza w pomieszczeniu. Firanki warto regularnie prać. Jednak nawet najlepsza pralka nie zawsze dopierze firanki. Po wielu miesiącach użytkowania firanki mogą stać się poszarzałe i na dobre stracić swój śnieżnobiały blask. Pamiętaj, by firanki prać z użyciem delikatnych detergentów oraz w programie, który nie zniszczy materiału. Lepiej w tym przypadku sprawdzi się proszek lub płyn do prania. Kapsułki mogą się nie rozpuścić i pozostawić ślady na firankach. Unikaj przeładowywania bębna pralki i zawsze po skończonym praniu od razu je rozwieszaj.

Sąsiadka Henia zdradziła mi kozacki sposób na poszarzałe firanki. Dodaje tą gęstą papkę do pralki

Moim utrapieniem były poszarzałe firanki, które przez słońce i inne czynniki straciły swój śnieżnobiały kolor. Kompletnie nie wiedziałam, co zrobić w tej sytuacji. Z pomocą przyszła moja sąsiadka, która zdradziła mi swój sposób. Jej trik na białe firanki to pranie ich z soda oczyszczoną oraz z sokiem z cytryny. Przygotowuje połączenie sody oczyszczonej i soku z cytryny tak, by powstała gęsta papka, którą dodaje bezpośrednio do bębna pralki. W przypadku większych zabrudzeń możesz sodę oczyszczoną o sok z cytryny wymieszać z wodą i przez całą noc moczyć w tym firany. Soda oczyszczona i kwasek cytrynowy to naturalne wybielacze, które sprawią, że firanki odzyskają swój biały kolor. Soda oczyszczona także posiada właściwości bakteriobójcze i doskonale sprawdza się jako dodatek do prania.

