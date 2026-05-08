Zaćmienie Słońca w Polsce. Taka okazja nie zdarzyła się od niemal trzech dekad!

Nadchodzący spektakl astronomiczny ominie nas w pełnej krasie, jednak zagwarantuje obserwatorom fascynujące widowisko, które rzadko pojawia się nad naszym terytorium.

Mieszkańcy Polski będą świadkami bardzo głębokiego częściowego zaćmienia, co prawdopodobnie uczyni je jednym z najbardziej spektakularnych zjawisk tego typu w ostatnich latach.

Najbardziej dogodne warunki do wieczornych obserwacji wystąpią w zachodnich województwach, gdzie nisko zawieszona tarcza słoneczna zyska niezwykłą kolorystykę.

Podczas patrzenia w niebo należy bezwzględnie zachować ostrożność i korzystać z certyfikowanych okularów ochronnych, aby nie uszkodzić wzroku.

Całkowite zasłonięcie tarczy słonecznej występuje na naszej planecie średnio co kilkanaście miesięcy, jednak zjawisko to można dostrzec wyłącznie na bardzo wąskim obszarze. Dla wybranego miasta czy państwa to prawdziwy ewenement, ponieważ statystycznie takie wydarzenie ma miejsce ledwie raz na około trzysta siedemdziesiąt lat. Nic dziwnego, że każda tego typu anomalia astronomiczna przyciąga wzrok zarówno profesjonalnych badaczy kosmosu, jak i amatorów szukających niezwykłych wrażeń.

Częściowe zaćmienie Słońca w Polsce. Eksperci National Geographic zabrali głos

Fakt ominięcia naszego terytorium przez pas całkowitego cienia absolutnie nie powinien nikogo martwić. Srebrny Glob zasłoni na tyle duży fragment gwiazdy, że na niebie uformuje się wyraźny świetlisty sierp. Zgodnie z przewidywaniami specjalistów wypowiadających się między innymi na łamach National Geographic, będziemy mieli do czynienia z najgłębszym częściowym zaćmieniem w Polsce od blisko trzydziestu lat. Niewykluczone, że dla wielu obserwatorów będzie to jedyna szansa w życiu na podziwianie tak niezwykłego widoku.

Astronomiczny spektakl zaplanowano na dwunastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku. Początek widowiska nastąpi w godzinach wieczornych, dokładnie między dziewiętnastą dziesięć a dziewiętnastą dwadzieścia czasu lokalnego. Maksymalna faza zjawiska przypadnie na okolice godziny dwudziestej, choć ostateczny czas zależy od naszej dokładnej lokalizacji. Co najbardziej fascynujące, w wielu zakątkach kraju gwiazda centralna zajdzie za horyzont jeszcze przed końcem zjawiska, przybierając przy tym niesamowite, czerwono-pomarańczowe barwy przypominające kadry z produkcji fantastycznonaukowych.

Szczecin, Wrocław i Jelenia Góra z najlepszym widokiem na zaćmienie

Zasada obserwacji jest prosta, ponieważ im dalej na zachód się udamy, tym bardziej spektakularne widowisko zobaczymy. Najdogodniejsze warunki synoptycy przewidują dla zachodnich i południowo-zachodnich krawędzi kraju. Mieszkańcy okolic Szczecina, Wrocławia oraz Jeleniej Góry mogą liczyć na to, że Księżyc zakryje nawet od osiemdziesięciu pięciu do osiemdziesięciu siedmiu procent widocznej tarczy słonecznej. Kierując się na południowy wschód, stopień zasłonięcia zacznie maleć, jednak nadal pozostanie wyraźnie zauważalny.

W celu uzyskania najlepszych wrażeń wizualnych warto poszukać przestrzeni z całkowicie odsłoniętym zachodnim horyzontem, takiej jak piaszczysta plaża, brzeg jeziora czy polana z dala od miejskich zabudowań. Zdecydowanie warto wcześniej upewnić się, czy planowanego punktu widokowego nie zasłaniają wysokie drzewa, budynki lub pagórki. Podczas podziwiania zachodzącego Słońca dosłownie każda przeszkoda może zepsuć końcowy efekt wizualny.

Całkowite zaćmienie Słońca w 2026 roku. Gdzie zapadnie ciemność?

Strefa pełnego zaciemnienia zarezerwowana jest tym razem tylko dla wąskiej grupy szczęśliwców. Pas całkowitego zaćmienia przetnie północne krańce naszej planety, startując od arktycznych terytoriów Rosji, mijając Grenlandię, a kończąc swój bieg na Islandii. To właśnie mieszkańcy tych regionów doświadczą kilkuminutowej, głębokiej ciemności w samym środku letniego dnia. Następnie wędrujący cień dotrze jeszcze nad północną Hiszpanię i ostatecznie zniknie na terenie Portugalii, co już teraz mobilizuje miłośników kosmosu do planowania zagranicznych podróży na nadchodzące lata.