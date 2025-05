Zagotuj same łupinki i podlej storczyka jak najszybciej, a będzie kwitł dorodnymi kwiatami. Odżywczy napar pobudzający kwitnienie. Naturalny nawóz do storczyków

Słowianie pili je w jednym celu! To zioło wraca do łask i coraz częściej jest wykorzystywane w kuchni

Zagotuj same łupinki i podlej storczyka jak najszybciej, a będzie kwitł dorodnymi kwiatami

Storczyki są jednymi z najbardziej lubianych roślin doniczkowych Polek. Kiedy obsypią się kwiatami, wyglądają niezwykle elegancko i stanowią przepiękną ozdobę pomieszczenia. Oczywiście jak o każdą roślinę o storczyka warto dbać w odpowiedni dla niego sposób. Odwdzięczy się nam za to bujnymi kwiatami. Oprócz wybrania dogodnego miejsca dla storczyka w naszym domu, czy wystarczającego podlewania, należy pamiętać o stosowaniu odżywek, które będą wspierać go we wzroście i jednocześnie chronić go przed grzybami i pleśnią. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że storczyki nie lubią zbytniego nawożenia, dlatego trzeba zachować umiar, by nie zaszkodzić roślinie. Z tego względu bezpiecznym rozwiązaniem jest naturalny nawóz do storczyków, który jest łatwy w przygotowaniu, tani, a do tego da roślinie tego, czego akurat potrzebuje. Dlatego zagotuj w wodzie same łupinki cebuli, a gdy ostygnie szybko wlej napar do doniczki storczyka. Zobaczysz, że wkrótce zakwitnie dorodnymi i kolorowymi kwiatami.

Naturalny nawóz do storczyka z cebuli. Jak go przygotować i stosować?

Wśród naturalnych nawozów do storczyków coraz większą popularność zyskuje odżywka przygotowana z łupinek czerwonej cebuli. Wynika to z faktu, że łupiny czerwonej cebuli kryją w sobie bogactwo składników odżywczych, które mogą korzystnie wpłynąć na rozwój storczyków. Przygotowanie nawozu z łupinek czerwonej cebuli jest proste i nie wymaga specjalnych umiejętności.

Przepis na nawóz do stroczków z cebuli:

Zbierz łupiny z kilku czerwonych cebul. Zalej je wodą (proporcja: garść łupin na litr wody). Gotuj na wolnym ogniu przez 15-20 minut. Odstaw do ostygnięcia. Przecedź wywar przez sitko lub gazę. Rozcieńcz wywar wodą w proporcji 1:2 lub 1:3 (wywar jest mocniejszy niż napar). Podlewaj storczyka wywarem raz na 4-6 tygodni, zamiast zwykłej wody.

Nawóz z cebuli do storczyków. Właściwości, działanie

Nawóz z cebuli do storczyków to źródło pierwiastków takich jak: potas, fosfor, magnez, żelazo, witaminy z grupy B. Dzięki temu bogatemu składowi, nawóz z łupinek czerwonej cebuli może przyczynić się do:

Poprawy kwitnienia: Potas stymuluje tworzenie pąków kwiatowych.

Wzmocnienia korzeni: Fosfor sprzyja rozwojowi zdrowego systemu korzeniowego.

Poprawy ogólnej kondycji rośliny: Magnez, żelazo i witaminy zapewniają prawidłowy wzrost i rozwój.

Zwiększenia odporności na choroby: Kwertecyna chroni roślinę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.