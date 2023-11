Zagotuj wodę i wlej do muszli klozetowej. W ten sposób pozbędziesz się bakterii i brzydkiego zapachu z sedesu. Będzie idealnie czysty. Patent, na mycie toalety

W sklepie wygląda ślicznie, a jak dbać o nią w domu? Gwiazda betlejemska tego potrzebuje, by wyglądać pięknie przez cały rok

Czyszczenie toalety to obowiązkowy punk podczas domowych porządków. Sedes jest miejscem, gdzie regularnie zbierają się bakterie oraz drobnoustroje. Regularny kontakt z wodą i nieczystościami sprawia, że często pojawia się na nim kamień, a muszli klozetowej zaczyna wydobywać się brzydki zapach. Zdesperowani kupujemy coraz droższe specyfiki, które usuwają źródła problemu, a jedynie maskują smród. Okazuje się, że rozwiązanie jest prostsze niż można się spodziewać, a z pomocą przyjdzie nam coś, co każdy w w swojej kuchni. I wcale nie jest to ocet.

Zagotuj to z wodą i wlej do muszli klozetowej. W ten sposób umyjesz ją w kilka sekund

Na brzydki zapach wydobywający się z muszli klozetowej pomogą spożywcze drożdże. Wystarczy, że zagotujesz szklankę wody i rozpuścisz w niej 1 łyżeczkę suchych drożdży. Całość dokładnie wymieszaj i wlej do muszli klozetowej. Z uwagi na fakt, że mieszanka musi odstać kilka godzin najlepiej jest to robić wieczorem, przed położeniem się spać. Rano porządnie umyj sedes. Drożdże rewelacyjnie domyją każdy brud i usuną bakterie przez, które z muszli klozetowej wydobywa się brzydki zapach. Możesz stosować ten sposób regularnie, by uniknąć smrodu i innych zanieczyszczeń w toalecie.

