Zakupy w internecie? Młodzi w jednym teamie z rodzicami

Allegro
2026-07-13 0:01 Materiał sponsorowany

Jeśli jesteś millenialsem, to nie powinieneś narzekać na swoje dziecko. Nie buntuje się, nie ma kompleksu Zachodu i oszczędza. Rodzina jest dla niego najważniejsza. Mało tego – nawet zakupy w internecie robi w porozumieniu z tobą. W dodatku – z tego nawet babcia może być dumna – poluje na promocje. Takie wnioski płyną z raportu „Allegro: młode fenomeny”. Młodzi są też patriotami, co przekłada się na ich zachowania konsumenckie.

Trójka uśmiechniętych młodych ludzi siedzi na schodach z notatnikami. O pokoleniu Z i Alfa przeczytasz na SE.
Autor: Allegro/ Materiały prasowe

Pokolenia rodziców dałyby wiele, by być w tak partnerskiej bliskości ze swoim dzieckiem. Z najnowszego raportu „Allegro: młode fenomeny”, zrealizowanego z agencją badawczą Y&LOVERS w ramach kampanii „all vibes welcome”, aż 88 proc. młodych Polaków uważa rodzinę za absolutny priorytet w życiu i chętnie spędza czas w domu. Skąd taka zmiana? Dlaczego akurat pokolenia Z i Alfa tak bardzo nie przypominają swoich rodziców i dziadków?

Partnerstwo i bliskość

Dzisiejsi młodzi nie muszą się buntować, bo ich wychowanie nie polegało na sztywnych zakazach i nakazach. Ich rodzice postawili na partnerstwo i dialog, a to zaprocentowało bliskością międzypokoleniową. Raport Allegro pokazuje, że aż 84 proc. młodych lubi, gdy ich pokolenie jest przedstawiane jako osoby związane z rodziną. Osiem na dziesięć Zetek i Alfa czuje, że może się wiele nauczyć od swoich rodziców, a ponad trzy czwarte czerpie inspiracje także od dziadków! Młodzi obecnie także częściej uznają, że zwyczajnie warto pracować nad rodzinnymi relacjami.

Niestety, jest to też pokolenie, które dorastało w otoczeniu technologii. Na ich dorastaniu głęboki cień położyła pandemia. Czuje się osamotnione, trudno mu tworzyć wartościowe relacje z rówieśnikami. Dlatego też rodzina, jako źródło oparcia, jest dla nich taka ważna, a dom to miejsce, w którym czują się najlepiej.

Młodzi na zakupach

To jeszcze bardziej zaskakujące! Nastolatki z innych pokoleń dostawały kieszonkowe i przykazanie, by nie wydawały „na bzdury”. Obecne nastolatki – co dobitnie pokazuje raport Allegro - zdają się na wsparcie rodziców. To rodzice uczą ich zakupowych praktyk w internecie i polecają sprawdzone platformy. Młodzi zaś chętnie przejmują ich nawyki i rekomendacje. Jak to działa? W połowie gospodarstw domowych dzieci samodzielnie wyszukują produkty, lecz ostateczną decyzję i płatność pozostawiają rodzicom. W co czwartym przypadku rola dorośli nie ingerują w zawartość koszyka, a jedynie płacą za zakupy. Tylko w 23 proc. sytuacji to rodzice podejmują inicjatywę, konsultując wybór z nastolatkiem.

Allegro
Autor: Allegro/ Materiały prasowe

Wzajemne inspiracje

Zetki i Alfy nie tylko uczą się od rodziców robienia zakupów w internecie. Przejmują także ich zwyczaje w takich sprawach, jak kupowanie jedzenia i picia, dbania o zdrowie czy inspiracji podróżniczych. Dla 71 proc. młodych polecenia mamy lub taty są ważniejsze niż rekomendacje influencerów! Jednak to tylko połowa obrazu – raport Allegro udowadnia, że rodzice także uczą się od swoich nastoletnich dzieci. Wzajemnie podsyłają sobie linki czy produktowe „polecajki”. Rodzice wzorują się na nastolatkach, gdy kupują buty i ubrania, produkty spożywcze, kosmetyki, elektronikę i gadżety oraz sprzęt sportowy. Rodzice i nastolatki często mają także wspólne koszyki zakupowe.

Przeciętność zakazana

Nastolatkowie pokazują, jacy są nie tylko przez swoje codzienne rutyny i nawyki, ale również przez przedmioty jakimi się otaczają. Aż 80 proc. nastolatków lubi, gdy ubrania oddają ich nastrój, a ten bywa zmienny. Nastolatkowie chcą być autentyczni i wyjątkowi. Pragnienie to podbijają social media - młodzi czują presję na podkreślenie swojej indywidualności. Nie mogą być tzw. NPC-etem, czyli postacią bez charakteru. Trzeba mieć wyrazisty vibe, czyli odpowiednią aurę i energię. Umieć się dogadywać. Aż 67 proc. nastolatków i młodych dorosłych boi się, że będą odbierani jako przeciętni.

Ta autentyczność ma się też objawiać przez wybory muzyczne – 79 proc. uważa, że muzyka, jakiej słucha pokazuje ich tożsamość, a festiwale i koncerty, na których bywają, oddają ich unikalny vibe.

Allegro
Autor: Allegro/ Materiały prasowe

Sprytni i oszczędni

Zetki i Alfy to urodzeni pragmatycy. Szukają sposobów na mądre zarządzanie czasem i budżetem – dlatego aż 79 proc. z nich stara się oszczędzać i odkładać pieniądze! Nie tylko ich babcie szczycą się upolowaniem świetnej promocji. Młodzi też uważają, że nie jest to powód do wstydu, wręcz przeciwnie - ponad trzy czwarte z nich odczuwa satysfakcję, gdy dzięki sprytnemu wykorzystaniu okazji udaje im się zrobić zakupy za ułamek ceny.

Najmłodsze pokolenia Polaków to patrioci, ale w zupełnie innym stylu. Dorastali w kraju dynamicznego wzrostu i nie noszą w sobie kompleksu Zachodu, jak ich rodzice – aż 72 proc. z nich uważa, że Polska nie musi już go gonić, a 79 proc. twierdzi wręcz, że to inne kraje mogą czerpać inspirację od nas. Ten nowoczesny patriotyzm młodych ma charakter codzienny i lekki, ale także wiąże się z dumą.

POLSKA GUUUROM!

Z jednej strony młodzi kochają Polskę za schabowego, Blika, Lewandowskiego czy grillowanie w majówkę. W sieci manifestują swoją tożsamość poprzez trendy takie jak „slavic core” czy „polish core”, czyli powrót do tradycji i treści, w których kultura, język i codzienność stają się viralowym „moodem”. Ważne jest dla nich to, co kryje się za memicznymi hasłami np. „POLSKA GUROM” - żartobliwą, celowo przekręconą wersją okrzyku „Polska górą!”, albo #polandmentioned - gdy gdziekolwiek w sieci pojawia się wzmianka o Polsce i Polakach, natychmiast są też polskie komentarze. Jest też duma z ważnych odkryć naukowych rodaków czy osiągnięć sportowych. Ponadto sukces rodzimych biznesów jest powodem do dumy dla 77 proc. badanych. I co najbardziej zaskakujące – raport Allegro pokazuje, że ta duma przekłada się na zakupowe wybory młodych. Choć cena czy wygoda są dla młodych najważniejsze, to jednak trzy czwarte z nich deklaruje, że mając wybór wybiera polskie produkty, chcąc w ten sposób realnie wspierać lokalne przedsiębiorstwa.

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