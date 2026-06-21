Zamień swój salon w doświadczenie lepsze niż sala kinowa. Niech moc świateł będzie z Toba każdego dnia

O tym, że światło ma ogromny wpływ na nasze życie nie trzeba nikogo przekonywać. Coraz chętniej wybieramy inteligentne oświetlenie, które podbija nastój i dynamikę pomieszczenia. Nowoczesne rozwiązanie pozwalają na stresowanie i wybór kolorów światła dopasowane do naszych indywidualnych preferencji. Marka Philips Hue to zdecydowany pionier inteligentnych rozwiązań świetlnych dla Twojego domu. Ich lampy, żarówki, a także taśmy LED pozwalają na indywidualne dostosowanie świateł w całym domu. Marzysz o zmysłowym oświetleniu dla czytania, a możesz potrzebujesz mieniących się lamp na wielką imprezę? Z Philips Hue to możliwe. Dodatkowo dostępnie w ofercie marki mostki i przenośne włączniki pozwalają na całkowicie integralne i nowoczesne sterowanie oświetleniem w całym domu.

To jednak nie wszystko, gdy mówisz "inteligentne oświetlenie" to myślisz przede wszystkim o rozrywce. Teraz marka Philips Hue pozwala na kalibrację Twojego telewizora z oświetleniem. Za każdym razem, gdy będziesz oglądać ulubiony film, serial, czy rozgrywki sportowe możesz zsynchronizować lampy, z tym, co dzieje się na ekranie. Wyobraź sobie, że za Twoim telewizorem masz sprytne lampki LED. One nie świecą sobie ot tak, ale na bieżąco "widzą", co dzieje się na ekranie – jakie kolory i jaki ruch. Dzięki temu nie masz nudnego, statycznego światła, tylko dynamiczną poświatę, która idealnie dopasowuje się do tego, co oglądasz. Ten efekt, nazywany fachowo "bias lighting" (czyli po prostu "światło za ekranem"), ma tak naprawdę dwie fajne zalety. Po pierwsze, totalnie wciąga Cię w akcję! Sprawia, że ekran wydaje się dużo większy, niż jest w rzeczywistości, dając wrażenie, jakbyś był w samym środku filmu. Po drugie, to prawdziwy sprzymierzeniec dla Twoich oczu! Delikatne światło za telewizorem zmniejsza dużą różnicę między jasnym ekranem a ciemnym pokojem. Dzięki temu Twoje oczy mniej się męczą, nawet jeśli oglądasz coś przez wiele godzin.

Oczywiście kalibracja najlepiej współpracuje z telewizorami marki Philips, ale nie jest to warunek koniecznie. Użytkownicy telewizorów Samsung mogą skorzystać z płatnej aplikacji. Możliwe jest również ściągniecie aplikacji na komputer i za jego pośrednictwem połączenie TV z oświetleniem. Użytkownicy dekoderów mogą także skorzystać ze specjalnego urządzania - Play HDMI Sync Box. To on jest sercem całego systemu!

Jak to działa?

Wszystkie Twoje sprzęty, z których oglądasz treści )dekoder telewizyjny lub konsola do gier) podłączasz najpierw do Sync Boxa. Dopiero potem Sync Box podłączasz do telewizora. Sync Box "przechwytuje" sygnał wideo, zanim jeszcze trafi on na ekran Twojego TV. Błyskawicznie analizuje kolory i ruch, a potem w mgnieniu oka (dosłownie w milisekundach!) wysyła instrukcje do Twoich świateł Philips Hue. Dzięki temu lampki za telewizorem zmieniają kolory dokładnie w tym samym momencie, co akcja na ekranie, dając niesamowity efekt!

Autor: Philips/ Materiały prasowe

Jakie światło najlepiej sprawdzi się do telewizora?

Rozwiązaniem, które w ostatnim czasie zdobywa coraz większą popularność są specjalne taśmy LED montowane na tylnej ścianie urządzenia. Daję one rozmyte światła zza telewizora z trójwymiarowym efektem kolorów i odcieni. Sprawia to, że obraz na ekranie zyskuje głębi i wydaje się być większy niż w rzeczywistości. Taką taśmą jest między innymi - Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip.

Ta innowacyjna taśma potrafi jednocześnie wyświetlać wiele barw, tworząc płynne przejścia i gradienty. Przyczepiona z tyłu telewizora, sprawia, że kolory z ekranu rozlewają się na całą ścianę, wciągając Cię w świat filmu czy gry jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Dzięki zdolności do jednoczesnego wyświetlania wielu kolorów i ich płynnego mieszania, taśma Hue Philips Play gradient lightstrip tworzy niesamowicie immersyjne wrażenia. Jest łatwa w montażu – po prostu przyczepiasz ją do tyłu telewizora za pomocą specjalnych klipsów. Pamiętaj tylko, że aby cieszyć się pełnią jej możliwości, potrzebujesz wspomnianego wcześniej Philips Hue Play HDMI Sync Box, który sprawi, że światła będą idealnie synchronizować się z obrazem.