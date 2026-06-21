Groźna pogoda nad Polską. IMGW wydaje ostrzeżenia przed burzami i upałami

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazali niepokojące prognozy dla niemal całego terytorium Polski. Wydane komunikaty oznaczają pierwszy i drugi stopień zagrożenia w związku z gwałtownymi wyładowaniami atmosferycznymi oraz wysokimi temperaturami. Synoptycy przewidują, że groźna aura utrzyma się przez najbliższe kilkanaście godzin w zdecydowanej większości województw.

Gdzie uderzą burze? IMGW wskazuje konkretne regiony

Prawie cała mapa kraju została objęta alertami drugiego stopnia ze względu na przewidywane burze. Nieco spokojniej ma być jedynie w województwie śląskim, wschodnich rejonach Małopolski oraz w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie, gdzie obowiązuje niższy, pierwszy stopień zagrożenia. Synoptycy informują, że burzowe komunikaty będą obowiązywać do godzin porannych w poniedziałek.

Gwałtowne wzrosty stanów wody. Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Nadchodzące nawałnice niosą ze sobą kolejne ryzyko, dlatego IMGW zdecydował się opublikować hydrologiczne alerty pierwszego stopnia. Przewiduje się, że ulewne deszcze mogą doprowadzić do szybkiego przybrania wód w rzekach. Komunikaty te dotyczą pasa przebiegającego przez środek Polski, obejmując tereny od wybrzeża po południowe granice Małopolski. Pierwszy stopień ostrzeżenia w tej skali sygnalizuje sytuację, w której poziom wód, choć nie przekracza jeszcze stanów ostrzegawczych, może lokalnie i na krótki czas znacząco wzrosnąć.

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Fala upałów nie odpuszcza. Alerty IMGW drugiego stopnia

Instytut wydał ostrzeżenia drugiego stopnia w związku ze spiekotą dla mieszkańców województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego. Podobne komunikaty o wysokich temperaturach wydano dla fragmentów kilku innych regionów, w tym Mazowsza, Podkarpacia czy Kujaw. Z kolei pierwszy stopień ostrzeżenia przed falą gorąca dotyczy wschodnich obszarów kraju, sięgając aż po południe Pomorza i skraje Dolnego Śląska. Te alerty pozostaną ważne do niedzielnego wieczora.

Jakie zagrożenie niosą alerty IMGW?

Wydane przez synoptyków stopnie ostrzeżeń, zarówno pierwszy, jak i drugi, wskazują na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych anomalii pogodowych. Skutkiem takich zjawisk mogą być poważne szkody majątkowe, a także bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia mieszkańców. Eksperci z Instytutu apelują do wszystkich o rozwagę, zwłaszcza w czasie, gdy nad regionem przechodzić będą nawałnice z silnymi opadami deszczu przy jednoczesnych upałach.