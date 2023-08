Zaprzyjażniona z nami sprzątaczka zdradziła patent na lśniący piekarnik. Dodaje do płynu jeden składnik, który czyści piekarnik niczym pogromca tłuszczu. Musisz to przetestować

Genialny trik na czysty piekarni. Rób to jak profesjonaliści

Twój piekarnik wygląda jak profesjonalny górnik? Miłośnicy pieczenia wiedzą, że osmolony i otłuszczony piekarnik potrafi zniszczyć smak każdej potrawy. Próby doczyszczenie piekarnika z przypalone tłuszczu często spełzają na niczym. Z walce z tego rodzaju brudem nawet najsilniejsze detergenty pozostają bezradne. W takiej sytuacji warto zasięgnąć pomocy specjalistów. Osoby zajmujące się zawodowo sprzątanie często sięgają po domowe sposoby, które nie tylko są zaskakująco skutecznie ale i pozwalają zaoszczędzić pieniądze. Jedna ze sprzątaczek podzieliła się z nami swoimi trikami na czyszczenie piekarnika z przypalonego tłuszczu.

Sprzątaczka zdradza swój trik na czyszczenie piekarnika

Jak zawsze w przypadku domowych zabrudzeń niezastąpiony może okazać się ocet. Ta metoda jest nie tylko skuteczna, ale również przyjazna środowisku i nie wpływa na smak przygotowywanych potraw. - Mieszam zwykły ocet z wodą w proporcjach 1:1 i tak przygotowanym płynem myje piekarnik. Jeżeli zabrudzenia są bardzo duże warto pozostawić ocet na kilka minut. Wtedy tłuszcza łatwiej się domyje - mówi specjalistka. Innym trikiem na mycie piekarnika jest skorzystanie z mocy tabletek do zmywarki. - Wystarczy, że nagrzejesz piekarnik do temperatury około 100 °C, a tabletkę do zmywarki umieścisz w naczyniu żaroodpornym i zalejesz ją gorącą wodą. Wstaw naczynie do piekarnika na około dwie godziny, a następnie przemyj wszystko wilgotną szmatką - wskazuje sprzątaczka.

