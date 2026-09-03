Zarządzaj swoim nastrojem i domem światłem. Nowy wymiar inteligentnego oświetlenia

Inteligentne oprogramowanie zaprojektowane z myślą o użytkownikach

Philips Hue stale podnosi poprzeczkę, wprowadzając inteligentne oprogramowanie, które czyni sterowanie światłem jeszcze bardziej intuicyjnym i dopasowanym do użytkownika. Przełomowa funkcja Custom AI Behaviors, stworzona wyłącznie dla posiadaczy Hue Bridge Pro, pozwala planować zaawansowane automatyzacje przy użyciu zwykłych, codziennych zdań. Wbudowany asystent AI błyskawicznie zamienia Twoje słowa w gotowe scenariusze świetlne, łącząc wskaźniki, warunki i efekty w sposób dotąd nieosiągalny w aplikacji.

Nowe funkcje pozwalają na pełną swobodę nawigowania w aplikacji. System sam dostosuje działanie czujników w weekendy, uruchomi ulubioną scenę po zmroku czy automatycznie dopasuje światło, gdy włączasz strefę rozrywki. Ponadto Philips Hue odpowiada na długo oczekiwaną potrzebę użytkowników, wprowadzając funkcję Back-up & Restore. Posiadacze Hue Bridge i Bridge Pro bezpiecznie zapiszą w chmurze całą konfigurację domowego oświetlenia (od stref po złożone automatyzacje), a właściciele wersji Bridge Pro szybko przywrócą swoje ustawienia w razie potrzeby.

Nadchodząca integracja Philips Hue z systemem Sonos wprowadzi nowe możliwości sterowania dźwiękiem w domu. Dzięki wybranym przełącznikom — w tym Hue Tap Dial Switch — muzyka będzie zawsze pod ręką. Bez sięgania po telefon i uruchamiania aplikacji włączysz lub wstrzymasz odtwarzanie, dostosujesz głośność, przełączysz utwór, a także błyskawicznie uruchomisz ulubione playlisty przypisane bezpośrednio do przycisków.

Philips Hue i Nanoleaf łączą siły w inteligentnym oświetleniu

Philips Hue łączy siły z Nanoleaf! Dzięki tej współpracy panele Nanoleaf Shapes (Hexagons, Triangles i Mini Triangles) dołączają do ekosystemu Philips Hue za pośrednictwem modułu Philips Hue do oświetlenia ściennego. Użytkownicy mogą teraz łatwo dołączać panele Nanoleaf do swoich ulubionych scen, automatyzacji i stref rozrywki Hue, tworząc w pełni spójne oświetlenie w całym domu.

Więcej sposobów na ożywienie rozrywki

Philips Hue poszerza ofertę rozrywkową, przenosząc kinowe emocje na zupełnie nowy poziom. Nowe rozwiązanie Philips Hue Play Screen sync to prosty w obsłudze system typu plug-and-play, który idealnie dopasowuje oświetlenie do tego, co dzieje się na ekranie. Dzięki obiektywowi typu fisheye i automatycznej kalibracji urządzenie Screen Sync analizuje w czasie rzeczywistym cały obraz wyświetlany na ekranie i przenosi jego kolory do pomieszczenia za pomocą dynamicznego oświetlenia. Co ważne, Philips Hue Play Screen sync reaguje na treść z dowolnego źródła – od aplikacji Smart TV i telewizji kablowej po konsole czy odtwarzacze podłączone przez HDMI.

Użytkownicy będą mogli również zsynchronizować pojedynczą taśmę Philips Hue Play gradient z Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K lub z urządzeniem Philips Hue Play Screen Sync za pomocą Bluetooth — bez konieczności korzystania z Hue Bridge. To prosty sposób, aby rozpocząć przygodę z zsynchronizowanym oświetleniem telewizora. Po dodaniu Hue Bridge lub Bridge Pro użytkownicy mogą rozbudować system aż do 10 punktów świetlnych tworzących kinowy efekt oświetlenia wokół telewizora.

Nowa generacja taśm LED Philips Hue Play do TV daje jeszcze większą swobodę w aranżacji domowej strefy rozrywki. Zarówno wersja podstawowa, jak i Pro oferują teraz możliwość przycinania, co pozwala idealnie dopasować pasek do każdego telewizora i typu montażu. Dodatkowo w ofercie debiutuje wariant stworzony z myślą o największych ekranach, o przekątnej sięgającej aż do 100 cali.

Estetyka i światło do nowoczesnych przestrzeni

Philips Hue poszerza ofertę oświetlenia dekoracyjnego, stawiając na materiały klasy premium, inteligentne funkcje i nowoczesne wzornictwo zarówno w domu, jak i w ogrodzie.

Gwiazdą nowej kolekcji jest Philips Hue Lampa wisząca Liane 360 – wyjątkowo elastyczna, świecąca lina, która dzięki zaawansowanej optyce emituje idealnie jednolite światło na całym swoim obwodzie. Modyfikuj jej kształt, owijaj ją wokół mebli, ścian czy elementów architektonicznych, by stworzyć dyskretne tło lub spektakularną dekorację. Technologia Philips Hue OmniGlow zapewnia równomierny, rozproszony gradient światła, dzięki czemu lampa staje się integralną częścią wystroju wnętrza.

Ceniona i nagradzana seria Philips Hue Signe zyskuje nowe, efektowne oblicze. Do linii dołączają trzy eleganckie oprawy: wisząca Signe Pendant, wahadłowa Signe Pendulum oraz lampa stojąca Signe Pole. Inspirowane oświetleniem architektonicznym lampy łączą niezwykle smukłą formę, wysokiej jakości materiały i rozproszone światło gradientowe. Zostały zaprojektowane tak, aby naturalnie komponować się z nowoczesnymi wnętrzami i podkreślać charakter przestrzeni wokół nich.

Portfolio produktów do użytku na zewnątrz powiększa się o nowe produkty Festavia: efektowne Kurtyny , Siatki oraz Sople . To jednak nie wszystko - w portfolio debiutuje nowa linia przystępnych cenowo kinkietów i reflektorów zewnętrznych. Dzięki nim spersonalizowane oświetlenie ogrodowe najwyższej jakości staje się jeszcze łatwiej dostępne.

„Ludzie chcą, aby ich domy miały osobisty charakter - odzwierciedlały ich codzienne rytuały, upodobania i styl życia. Nasze najnowsze rozwiązania dają im jeszcze większą swobodę w tworzeniu takich doświadczeń dzięki inteligentnemu oprogramowaniu, nowym sposobom łączenia rozrywki z oświetleniem oraz przemyślanemu wzornictwu produktów. Sprawiając, że inteligentne oświetlenie staje się bardziej intuicyjne i płynnie wpisuje się w codzienne życie, pomagamy ludziom tworzyć przestrzenie, które są dopasowane do ich stylu i sposobu życia.” - Mówi Marco Merolla, Business Leader consumer connected lighting.