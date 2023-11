Zimą postaw go na parapecie. Ten kwiat każdy powinien mieć w domu. Przyciąga sukces, bogactwo oraz zapewni powodzenie w miłości. Kwiaty na zimę

Co się dzieje z myślami umierającego człowieka? Mowa tu o naprawdę starszych rzeczach

Zima wcale nie jest martwą porą roku pod względem roślin. Wiele gatunków kwiatów kwitnie właśnie zimą. Są one rewelacyjną ozdoba naszego domu i dodadzą pomieszczeniom życia oraz koloru. Jednym z kwiatów, które kwitną zimę jest amarylis. Zakwita on jesienią i zimą i często jest stosowany do bożonarodzeniowych dekoracji. Amarylis wpierw wypuszcza pędy z kwiatami, a dopiero porem liście. Jego kwiaty są duże i kolorowe. Najczęściej spotykane odmiany kwietną na czerwono oraz biało. Amarylis jest łatwy w uprawie i nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Najpopularniejszą odmianą jest amarylis belladonna.

Zimowy kwiat na szczęście. Postaw go na parapecie, a Twój dom odwiedzi sukces i miłość

Amarylis ma bogatą historię. W mitologii greckiej uważano, że powstał z krwi kobiety o imieniu Amarylis. Zakochała się ona w przystojnym pasterzu o imieniu Alteo. Niestety, jej miłość była nieodwzajemniona, więc kobieta, chcąc zmienić jego zdanie, podarowała mężczyźnie wyjątkowy kwiat. Następnie Amarylis udało się do wyroczni w Delfach. Zgodnie z poradami, które tam otrzymała, Amarylis musiała udać się do domu Alteo i przez 30 nocy przebijała swoje serce złotą strzałą. Gdy Alteo otworzył jej drzwi zobaczył karmazynowe kwiaty, które pochodziły z krwi Amarylis. W tym momencie zakochał się w kobiecie, a ona została uzdrowiona. Kwiaty Amarylisy oznaczają powodzenie w miłości i niekończące się uczucie. Są także symbolem siły i determinacji, która pomaga odnieść sukces. Stając w domu na parapecie przyciągają do domowników dobrą energią i powodzenie w życiu zawodowym i uczuciowym. Amarylis często wręczany jest, jako dowód podziękowania za ciężką pracę.

