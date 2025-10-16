Pelargonie trzeba przenieść do pomieszczenia przed przymrozkami.

Przed zimowaniem rośliny należy odpowiednio przygotować.

Istnieją różne sposoby zimowania pelargonii, zależne od warunków.

W odpowiednim momencie należy rozpocząć wybudzanie roślin.

Prawidłowe zimowanie pelargonii zaczyna się od wybrania odpowiedniego momentu, zabrania donic z balkonu lub ogrodu. Przechowywanie pelargonii zimą w cieplejszym miejscu zaczynamy jeszcze przed pierwszymi przymrozkami. Rośliny nie tolerują temperatur poniżej zera stopni Celsjusza, dlatego warto działać z wyprzedzeniem.

Kiedy schować pelargonie?

Zazwyczaj najlepszym momentem jest przełom października i listopada. Jeśli kwiaty rosną w doniczkach, wystarczy przenieść je innego pomieszczenia. Pelargonie, które rosną na rabatach, trzeba wykopać i wsadzić do donicy wypełnionej drenażem, a następnie zasypać świeżą ziemią. Ważne, by zrobić to ostrożnie i nie uszkodzić pędów oraz korzeni. Najlepiej wykopać kwiaty z dużą bryłą ziemi i w takiej formie umieścić je w doniczce. Bez względu na to, czy pelargonie kwitły w donicach, czy bezpośrednio w glebie, przed zimowaniem trzeba przyciąć pędy o około 15 cm oraz usunąć wyschnięte liście i kwiaty. Ważna jest także selekcja kwiatów. Do zimowania wybierz tylko zdrowe, bujne egzemplarze. Rośliny chore, porażone przez szkodniki lub zbyt osłabione lepiej usunąć.

Sposoby zimowania pelargonii w domu

Zimowanie w jasnym pomieszczeniu (np. weranda, parapet), w którym temperatura wynosi od 10 do 15 stopni C. Ważne, by w pomieszczeniu było sporo naturalnego światła. Rośliny podlewamy umiarkowane, gdy ziemia lekko przeschnie. Zaletą takiego zimowania jest to, że pelargonie zachowują liście i mogą delikatnie rosnąć.

Zimowanie w chłodnym i ciemnym miejscu (np. piwnica, garaż, strych). W tym przypadku temperatura powinna wynosić 5-10 stopni C. Rośliny nie muszą mieć dostępu do światła, podlewamy je bardzo oszczędne, raz na 3–4 tygodnie. Dzięki takiemu zimowaniu rośliny przechodzą w stan spoczynku i nie wymagają intensywnej pielęgnacji

Zimowanie w formie sadzonek. Pobierz zdrowe pędy przed przymrozkami i umieść je w wodzie lub lekkim podłożu. Przechowuj w jasnym miejscu o temperaturze pokojowej. Wiosną przesadź do doniczek, to dobry sposób na odmłodzenie roślin.

Zimowanie w kartonie lub papierowej torbie, to metoda dla doświadczonych ogrodników, stosowana głównie przy dużej liczbie roślin. Pelargonie bez ziemi, z przyciętymi korzeniami wkładamy do kartonu lub papierowych toreb, następnie umieszczamy w chłodnym ciemnym miejscu. Tak zabezpieczone rośliny sprawdzamy co kilka tygodni, jeśli są suche, trzeba je lekko spryskać wodą. Warto jednak dodać, że to ryzykowny sposób i przez nieuwagę pelargonie mogą uschnąć, wtedy nie ma szans, by odbiły na wiosnę.

Wybudzanie pelargonii

W połowie stycznia zaczynamy wybudzać rośliny z zimowego snu. Jeśli chcemy, by pięknie zakwitły wiosną przenieśmy kwiaty do cieplejszego pomieszczenia lub podkręćmy temperaturę w miejscu, w którym się znajdują. Najlepsza to około 15 stopni C. W tym samym czasie możemy także zwiększyć częstotliwość podlewania. W marcu warto nawozić pelargonie i obciąć końcówki pędów. Dzięki temu roślina rozkrzewi się i obficie zakwitnie. W maju możemy przesadzić kwiaty do większych doniczek i wynieść na zewnątrz.

