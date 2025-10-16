Zimowanie pelargonii na kilka sposobów. Tak zabezpieczysz pelargonie przed zimą

2025-10-16 14:53

Ciepłolubne pelargonie z powodzeniem mogą przetrwać zimę. Piękne balkonowe kwiaty będą cieszyć nasze oczy przez kilka sezonów, jeśli zapewnimy im odpowiednie warunki. Oto jak przechowywać pelargonie przez całą zimę, by wiosną odrodziły się jeszcze piękniejsze.

Pelargonie

i

  • Pelargonie trzeba przenieść do pomieszczenia przed przymrozkami.
  • Przed zimowaniem rośliny należy odpowiednio przygotować.
  • Istnieją różne sposoby zimowania pelargonii, zależne od warunków.
  • W odpowiednim momencie należy rozpocząć wybudzanie roślin.

Prawidłowe zimowanie pelargonii zaczyna się od wybrania odpowiedniego momentu, zabrania donic z balkonu lub ogrodu. Przechowywanie pelargonii zimą w cieplejszym miejscu zaczynamy jeszcze przed pierwszymi przymrozkami. Rośliny nie tolerują temperatur poniżej zera stopni Celsjusza, dlatego warto działać z wyprzedzeniem.

Kiedy schować pelargonie?

Zazwyczaj najlepszym momentem jest przełom października i listopada. Jeśli kwiaty rosną w doniczkach, wystarczy przenieść je innego pomieszczenia. Pelargonie, które rosną na rabatach, trzeba wykopać i wsadzić do donicy wypełnionej drenażem, a następnie zasypać świeżą ziemią. Ważne, by zrobić to ostrożnie i nie uszkodzić pędów oraz korzeni. Najlepiej wykopać kwiaty z dużą bryłą ziemi i w takiej formie umieścić je w doniczce. Bez względu na to, czy pelargonie kwitły w donicach, czy bezpośrednio w glebie, przed zimowaniem trzeba przyciąć pędy o około 15 cm oraz usunąć wyschnięte liście i kwiaty. Ważna jest także selekcja kwiatów. Do zimowania wybierz tylko zdrowe, bujne egzemplarze. Rośliny chore, porażone przez szkodniki lub zbyt osłabione lepiej usunąć.

Sposoby zimowania pelargonii w domu

  • Zimowanie w jasnym pomieszczeniu (np. weranda, parapet), w którym temperatura wynosi od 10 do 15 stopni C. Ważne, by w pomieszczeniu było sporo naturalnego światła. Rośliny podlewamy umiarkowane, gdy ziemia lekko przeschnie. Zaletą takiego zimowania jest to, że pelargonie zachowują liście i mogą delikatnie rosnąć.
  • Zimowanie w chłodnym i ciemnym miejscu (np. piwnica, garaż, strych). W tym przypadku temperatura powinna wynosić 5-10 stopni C. Rośliny nie muszą mieć dostępu do światła, podlewamy je bardzo oszczędne, raz na 3–4 tygodnie. Dzięki takiemu zimowaniu rośliny przechodzą w stan spoczynku i nie wymagają intensywnej pielęgnacji
  • Zimowanie w formie sadzonek. Pobierz zdrowe pędy przed przymrozkami i umieść je w wodzie lub lekkim podłożu. Przechowuj w jasnym miejscu o temperaturze pokojowej. Wiosną przesadź do doniczek, to dobry sposób na odmłodzenie roślin.
  • Zimowanie w kartonie lub papierowej torbie, to metoda dla doświadczonych ogrodników, stosowana głównie przy dużej liczbie roślin. Pelargonie bez ziemi, z przyciętymi korzeniami wkładamy do kartonu lub papierowych toreb, następnie umieszczamy w chłodnym ciemnym miejscu. Tak zabezpieczone rośliny sprawdzamy co kilka tygodni, jeśli są suche, trzeba je lekko spryskać wodą. Warto jednak dodać, że to ryzykowny sposób i przez nieuwagę pelargonie mogą uschnąć, wtedy nie ma szans, by odbiły na wiosnę.

Wybudzanie pelargonii

W połowie stycznia zaczynamy wybudzać rośliny z zimowego snu. Jeśli chcemy, by pięknie zakwitły wiosną przenieśmy kwiaty do cieplejszego pomieszczenia lub podkręćmy temperaturę w miejscu, w którym się znajdują. Najlepsza to około 15 stopni C. W tym samym czasie możemy także zwiększyć częstotliwość podlewania. W marcu warto nawozić pelargonie i obciąć końcówki pędów. Dzięki temu roślina rozkrzewi się i obficie zakwitnie. W maju możemy przesadzić kwiaty do większych doniczek i wynieść na zewnątrz.

