Zmywarka nie domywa naczyń i brzydko pachnie. Prosty sposób na uratowanie kuchennego sprzętu

Choć urządzenie to dba o czystość naszych talerzy, samo potrzebuje systematycznej pielęgnacji, ponieważ w jego zakamarkach stale zbierają się najróżniejsze zabrudzenia.

Ignorowanie stanu technicznego sprzętu szybko skutkuje niedomytym szkłem, przykrym zapachem z wnętrza oraz namnażaniem się groźnych drobnoustrojów.

Gromadzący się brud blokuje kluczowe podzespoły, zaburza przepływ wody, wymusza większe zużycie prądu i może doprowadzić do poważnej awarii.

Podstawowe zabiegi konserwacyjne nie wymagają wzywania fachowca, a skutecznie przedłużają czas bezawaryjnej pracy i gwarantują wysoką efektywność.

Brudne urządzenie przestaje właściwie spełniać swoją podstawową funkcję i stwarza realne zagrożenie dla higieny spożywanych na co dzień posiłków. Najczęstszą przyczyną problemów są zablokowane filtry, pokryte warstwą osadu uszczelki oraz niedrożne dysze w ramionach spryskujących, przez co woda z detergentem po prostu omija niektóre naczynia. W takich sytuacjach wyciągamy ze zmywarki szklanki pełne białych zacieków i widelce z resztkami zaschniętego obiadu. Dodatkowo panująca w środku permanentna wilgoć i wysoka temperatura tworzą idealne środowisko do rozwoju niewidocznej gołym okiem pleśni oraz niebezpiecznych kolonii bakterii.

Dlaczego zmywarka nie domywa naczyń i głośno pracuje?

Zanieczyszczone urządzenie bardzo często generuje znacznie większy hałas podczas standardowego cyklu mycia i pobiera z sieci zdecydowanie więcej energii elektrycznej, próbując w ten sposób nadrobić braki w swojej wydajności. Systematyczne usuwanie zalegających w filtrach nieczystości chroni właścicieli przed wzywaniem serwisu i koniecznością opłacania wyjątkowo drogich napraw. To naprawdę mało skomplikowany i szybki nawyk, który w bezpośredni sposób podnosi bezawaryjność kuchennego wyposażenia i znacząco ułatwia wykonywanie domowych obowiązków.

Jak wyczyścić zmywarkę domowym sposobem? Krok po kroku

Przywrócenie pełnej sprawności myjącej zajmuje dosłownie chwilę i całkowicie obejdzie się bez kupowania specjalistycznych narzędzi. Na samym początku należy wyciągnąć główny filtr i dokładnie wyszorować go pod bieżącą wodą z użyciem zwykłego płynu do naczyń, co pozwoli szybko zmyć nagromadzony tłuszcz. W następnej kolejności trzeba uważnie przyjrzeć się obrotowym ramionom spryskującym i skontrolować pełną drożność ich niewielkich otworów. Jeżeli widać w nich jakiekolwiek zatory, wystarczy po prostu delikatnie przepchać je za pomocą zwykłej drewnianej wykałaczki.

Gumowe uszczelki w drzwiach najlepiej z kolei przemyć wilgotną szmatką nasączoną niewielką ilością octu spirytusowego, który błyskawicznie rozpuszcza stary brud i świetnie dezynfekuje całą powierzchnię. Przynajmniej raz w miesiącu eksperci zalecają też uruchomienie pustego urządzenia na najdłuższy program o najwyższej temperaturze, wlewając na dno szklankę octu lub dedykowany preparat czyszczący ze sklepu. Ten krótki zabieg skutecznie rozpuszcza twardy kamień, zabija wszystkie nieprzyjemne aromaty i dogłębnie odświeża komorę sprzętu. Wymaga to naprawdę minimalnego wysiłku z naszej strony, a w zamian otrzymujemy cicho pracującą zmywarkę, która domywa talerze bez najmniejszego zarzutu i służy przez długie lata.

