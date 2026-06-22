Znajoma z pralni kazała wkładać torebkę foliową do pralki. Ubrania po praniu będą jeszcze bardziej pachnące, a ty zaoszczędzisz na czyszczeniu pralki

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-22 9:07

W internecie znajdziesz wiele domowych sposobów na pranie. Okazuje się, że jest wiele domowych gadżetów, które mogą z powodzeniem ułatwić pranie w pralce i sprawić, że ubrania będą bardziej pachnące i czystsze. Jednym z najczęściej polecanych sposób jest włożenie zwykłe torebki foliowej do bębna pralki. Choć brzmi to dziwne, jest bardzo skuteczne. Metoda ta sprawia, że ubrania są lepiej doprane, a trudne dostępne elementy pralki się nie niszczą.

Osoba wkłada pranie do bębna pralki, przygotowując się do użycia domowych trików, takich jak torebka foliowa, aby ubrania były czystsze i bardziej pachnące. Więcej o tych sprytnych sposobach przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Getty Images Zanim włożymy ubrania do pralki, upewnijmy się jak należy je prać
  • Odkryj rewolucyjne, domowe metody, które odmienią Twoje pranie, czyniąc je czystszym i świeższym niż kiedykolwiek.
  • Poznaj zaskakujący trik, który nie tylko poprawi higienę ubrań, ale także zadba o czystość Twojej pralki, zapobiegając osadzaniu się brudu.
  • Dowiedz się, jak prosty przedmiot z kuchni może raz na zawsze wyeliminować problem elektryzujących się tkanin, zmiękczając je bez płynu.
  • Czy jesteś gotowy na pranie bez elektryzowania i ukrytych zabrudzeń? Sprawdź, co musisz wrzucić do bębna, aby osiągnąć te efekty!

Włóż torebkę foliową do bębna pralki. Ten sprytny trik sprawi, że pranie będzie czystsze

Domowe metody na pranie podbijają internet. W sieci można znaleźć dziesiątki sposób na ekologiczne wybielanie poszarzałych tkanin czy alternatywy dla płynów zmiękczających. Okazuje się, że to nie jedyne sposoby, które podczas prania mogą się przydać. Jednym z częściej polecanych trików jest włożenie zwykłej torebki foliowej do bębna pralki. Dzięki temu ubrania po praniu będą czystsze. Zwykła torebka śniadaniowa może zadziałać bowiem niczym filtr. Zbierze kurz i niewidoczne roztocza z materiałów. Niektórzy polecają także także sposób na usuwanie sierści zwierząt z ubrań podczas prania, ale w tym przypadku lepie sprawdzą się bardziej lepkie przedmioty, jak na przykład gumowa rękawica. Torebka foliowa włożona do bębna pralki nie tylko sprawi, że ubrania będą lepiej dobrane, ale także będzie przeciwdziałać osadzaniu się brudu w trudno dostępnych zakamarkach pralki, jak gumowy kołnierz i uszczelki. Dzięki temu urządzenie przez dłuższy czas pozostanie czyste.

Zwiń w kulkę i włóż do bębna pralki. Po upraniu Twoje ciuchy nie będą się elektryzowały

Innym, często polecanym sposobem, na pranie jest folia aluminiowa. W gospodarstwie domowym znajduje ona szerokie zastosowanie, nie tylko w kuchni. Zgnieć niewielki kawałek folii aluminiowej i włóż do bębna pralki, a następnie zastaw pranie jak zawsze. Jeżeli korzystać z pralko-suszarki to kuleczki folii aluminiowej mogą zostać w bębnie również na proces suszenia. Folia działa niczym naturalny pochłaniacz elektryczny, rozprasza ładunki elektrostatyczne i sprawia, że ubrania po praniu są bardziej miękkie i się nie elektryzują. Folia aluminiowa jest bezpieczna dla tkanin i nie niszczy ubrań. Możesz z powodzeniem używać jej jako zamiennika dla klasycznego płynu do płukania. 

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