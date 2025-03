Znamy go z „Chyłki", teraz Langer wraca w głównej roli. Znamy obsadę nowego polskiego serialu opartego na powieści Remigiusza Mroza

Po sukcesie „Ślebody”, pierwszej oryginalnej polskiej produkcji SkyShowtime, wiosną tego roku, platforma pokaże kolejny serial zrealizowany nad Wisłą. „Langer” to sześcioodcinkowy thriller oparty na powieści Remigiusza Moroza.

„Langer” nowy serial na SkyShowtime. Obsada

Piotr Langer wiedzie podwójne życie – biznesmena i seryjnego mordercy. Postać pojawiła się już w serialu „Chyłka, a w rolę wcielił się Jakub Gierszał. W serialu „Langer” zobaczymy go ponownie.Oprócz Jakuba Gierszała, w serialu zobaczymy także Julię Pietruchę („Blondynka”) jako Ninę Pokorę, Magdalenę Boczarską („Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”) w roli ścigającej Langera prokuratorki Karoliny Siarkowskiej „Siarki”, a także Piotra Adamczyka (Kobiety Mafii 2, Mayday), który zagrał prokuratora Olgierda Paderewskiego „Paderborna”. W pozostałych rolach występują: Kamil Nożyński („Ślepnąc od świateł”), Mila Jankowska („25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”), Karol Pocheć („Zatoka szpiegów”), Piotr Rogucki („Wróbel”) i Mateusz Kościukiewicz („Twarz”).

„Langer” nowy serial na SkyShowtime. Fabuła

Langer to sześcioodcinkowy thriller, w którym zobaczymy Jakuba Gierszała w roli Piotra Langera — młodego i rzutkiego biznesmena, który po tragicznie zmarłym ojcu odziedziczył holding finansowy. W czasie wolnym od pracy Piotr oddaje się swojej wieloletniej pasji — jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca kobieta – Nina, która, aby przyciągnąć uwagę Langera i zbliżyć się do niego, zjawia się na jego gali charytatywnej. Wkrótce potem wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, które nie ułatwiają jej szukania dowodów na to, że jest on seryjnym mordercą. Czy tym razem sprawiedliwość zwycięży? Dowiemy się niebawem.

„Langer” nowy serial na SkyShowtime. Kiedy premiera?

„Langer” to adaptacja popularnej powieści Remigiusza Mroza – jednego z najbardziej poczytnych autorów w Polsce. Producentką serialu jest Violetta Furmaniuk-Zaorska („Kobieta Sukcesu”, „Chyłka”) a reżyserem Łukasz Palkowski („Bogowie”, „Chyłka”). Za scenariusz odpowiadają Katarzyna Górtat-Rzepka („Archiwista”, „Zasłyszane morderstwo”) i Piotr Rzepka („Archiwista”, „Uroczysko”). Autorem zdjęć jest Marian Prokop. Data premiery nie jest jeszcze znana. Wiadomo jedynie, że SkyShowtime pokaże serial wiosną 2025 r.

ZOBACZ TEŻ: Historia, która wstrząsnęła światem. Nowy serial oparty na prawdziwych wydarzeniach z gwiazdorską obsadą. Kiedy premiera „Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy”?

Autor: