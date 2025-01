Ten polski serial bije rekordy popularności. Fani cenią go za intrygę i piękne zdjęcia Tatr. Gdzie kręcono serial „Śleboda”?

Podlewaj tym paproć co 4 tygodnie, a będzie rosła jak szalona. Gęste i zielone liście wypełnią doniczkę. Domowy nawóz do paproci

Serial „Śleboda” zadebiutował na SkyShowtime 12 grudnia. Polska produkcja okazała się najchętniej oglądanym serialem na platformie. W nieco ponad dwa tygodnie po premierze pierwszego odcinka serial znalazł się na szczycie listy oglądalności i stał się najchętniej oglądanym tytułem w serwisie od momentu jego startu w Polsce.

Po pozytywnym przyjęciu „Ślebody” SkyShowtime ogłosiło, że od 20 lutego serial będzie dostępny we wszystkich pozostałych krajach, w których serwis jest aktywny — w Europie Północnej, na Półwyspie Iberyjskim i na pozostałych rynkach Europy Centralnej. Finałowy odcinek sezonu już jest dostępny w serwisie w Polsce, dzięki czemu polscy widzowie jako pierwsi mogą obejrzeć cały sezon serialu.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z ogromnej popularności i oglądalności serialu „Śleboda" wśród polskich widzów. Od momentu premiery w grudniu niemal 90% z nich kontynuuje oglądanie kolejnych odcinków produkcji. To potwierdza zapotrzebowanie wśród widzów nie tylko na mroczne i pełne akcji opowieści, ale także na powstawanie angażujących i autentycznych produkcji lokalnych. Ten sukces podkreśla zaangażowanie SkyShowtime w powstawanie znakomitych i wciągających produkcji oryginalnych, dlatego cieszymy się, że serial „Śleboda" z plejadą polskich gwiazd, już w lutym będzie dostępny na naszych pozostałych europejskich rynkach — mówi Chief Content Officer w SkyShowtime, Kai Finke.

Serial „Śleboda” to adaptacja etno-kryminału autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego. Akcja serialu rozgrywa się w malowniczych Tatrach, gdzie główna bohaterka, młoda antropolożka Anka Serafin (w tej roli Maria Dębska), przypadkowo odkrywa zwłoki podczas swojej podróży w góry. To wydarzenie wciąga ją w skomplikowaną zagadkę morderstwa, która odsłania mroczne sekrety lokalnej społeczności. W obsadzie znaleźli się również Maciej Musiał jako dziennikarz Sebastian Strzygoń oraz Piotr Pacek jako lokalny policjant Jędrek Chowaniec. Serial wyróżnia się nie tylko intrygującą fabułą, ale także pięknymi krajobrazami i oddaniem klimatu Podhala. Chociaż mieszkańcy zaznaczają, że na co dzień nie chodzą w góralskich strojach i nie mówią gwarą na każdym kroku. Zdjęcia do serialu były kręcone głównie w okolicach Zakopanego, w Kościelisku, a także polskiej i słowackiej stronie Tatr (m.in. na Kasprowym Wierchu).

