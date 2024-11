Wlej pół szklanki do komory na płyn do płukania. Ubrania w końcu przestaną się elektryzować. Będą pachnące i przyjemne w dotyku. Sposób na elektryzujące się ubrania

„Krwawy mord w cieniu Tatr” - mówi Bastian, dziennikarz, którego w serialu „Śleboda” gra Maciej Musiał i to w pewnym sensie odpowiedź na pytanie, o czym jest najnowszy serial platformy streamingowej SkyShowtime. Jednak to nie takie proste, bo jak to zwykle w kryminałach bywa, oprócz głównego wątku są także poboczne, które mają wpływ na to, co dzieje się na ekranie.

Mroczne tajemnice Podhala zostaną ujawnione. Nowy polski serial kryminalny na SkyShowtime. O czym jest „Śleboda”?

„Śleboda”, jak pisaliśmy wyżej, to serial kryminalny oparty na pierwszej części powieści Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego. Sześciodocinkowa produkcja opowiada historię młodej antropolożki z Krakowa — Anki Serafin (w tej roli Maria Dębska), która w poszukiwaniu siebie przyjeżdża na Podhale. Zamiast spokoju, w górach znajduje zwłoki. Szybko zostaje wplątana w rozwiązanie zagadki morderstwa, a jej losy nierozerwalnie splatają się z Bastianem Strzygoniem (Maciej Musiał), cynicznym dziennikarzem, który szuka sensacji, oraz Jędrkiem Chowańcem (Piotr Pacek), miejscowym policjantem, z którym mieli się ku sobie jako nastolatkowie. Zdjęcia były kręcone na Podhalu, więc coś dla siebie znajdą nie tylko fani kryminalnych historii, ale także miłośny gór.

Śleboda. Obsada i premiera

„Śleboda” to pierwsza produkcja realizowana w Polsce na zamówienie SkyShowtime. Za reżyserię odpowiadają Michał Gazda wspólnie z Bartoszem Blaschke. Autorem zdjęć jest Tomasz Augustynek. Za scenariusz odpowiadają Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz. W rolach głównych zobaczymy Marię Dębską, Macieja Musiała oraz Piotra Packa. W pozostałych rolach wystąpili Joanna Balasz, Andrzej Chyra, Kuba Dyniewicz, Helena Englert, Jan Englert, Tomasz Karolak, Artur Krajewski, Mateusz Janicki, Mateusz Kmiecik, Magdalena Lamparska, Leszek Lichota, Anna Nehrebecka, Józef Pawłowski oraz Andrzej Zieliński. Premiera 12 grudnia 2024 wyłącznie na platformie SkyShowtime.

