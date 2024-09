Jakie nowości na Halloween 2024? SkyShowtime rusza z propozycjami mrożącymi krew w żyłach już 1 października. Wtedy na platformie zadebiutuje serial o laleczce Chucky. Napisał i wyprodukował go twórca kultowej serii filmów, Don Mancini. Tym razem z potworną zabawką zmierzy się Jake Webber (Zackary Arthur). Zagubiony nastolatek znajduje na podmiejskiej wyprzedaży starą lalkę nazywaną „Good Guy”. Wkrótce w spokojnym amerykańskim miasteczku pojawia się chaos. Szokująca seria morderstw powoduje, że na jaw wychodzą najmroczniejsze sekrety. Gdy laleczka Chucky sieje spustoszenie, znajome twarze z przeszłości powracają i próbują ujawnić, jak to się stało, że pozornie zwykłe dziecko stało się morderczą lalką. Jeśli ośmioodcinkowy serial to mało, na fanów laleczki na SkyShowtime czekają także filmy - „Kult laleczki Chucky” i „Laleczka Chucky: Następne pokolenie”.

Filmy na Halloween 2024. Strasznie fajne produkcje na SkyShowtime w październiku

Od 1 października w SkyShowtime będzie można obejrzeć także „Starszny Film” i to nie jeden, ale aż trzy. Pierwsza część to już klasyk, który w 2000 roku wywołał spore zamieszanie w świecie czarnych komedii. Produkcja parodiuje popkulturę bez żadnych zahamowań, biorąc na cel najbardziej znane momenty z filmów i telewizji lat 90. Z propozycji mniej strasznych, ale do obejrzenia z dziećmi jest seria o poszukiwaczach skarbów, którzy ratuja świat przed złem, czyli „Mumia”, „Mumia powraca”, „Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka” oraz „Mumia” z 2017. Inne filmy na halloweenowy wieczór z najmłodszymi to dwie części „Rodziny Addamsów”. Dla starszych jest zdecydowanie więcej mrocznych propozycji. Można wrócić do jednego z najbardziej przerażających horrorów 2002 roku, czyli „The Ring” lub tez urządzić maraton z serią „Noc oczyszczania”. Dla fanów slasherów są trzy części filmu „Krzyk” oraz dwie produkcje z serii „Śmierć nadejdzie dziś”.

