Zrób to ze śliwkami zanim włożysz je do ciasta. Babcia z Podlasia zdradza sekret na mięciutkie i puszyste ciasto ze śliwkami. Co zrobić, by śliwki nie puszczały soku?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-17 9:18

Trwa sezon na śliwki, a wraz z nim na pyszne wypieki. Drożdżowe ciasto ze śliwkami to dla wielu osób smak końca lata. To właśnie pachnące śliwki najlepiej przechowują zapach wakacji i smakują niczym przedłużenie lata. Często zdarza się jednak, że śliwki podczas pieczenia wypuszczają soki, a ciasto robi się zbyt wilgotne. Ten babciny sposób sprawi, że śliwki będą idealnie soczyste, ale nie puszczą za dużo soku. Zrób to ze śliwkami zanim włożysz je do ciasta.

Dwa kawałki puszystego ciasta z połówkami śliwek na drewnianej desce. O babcinym sekrecie na wypieki przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock Ciasto drożdżowe, którego nie trzeba wyrabiać, to marzenie wszystkich miłośników drożdżowego!
  • Koniec lata to idealny moment na ciasto ze śliwkami, jednak często borykamy się z problemem puszczających soków, które prowadzą do zakalca.
  • Odkryj sprytny sposób, by skutecznie zapobiec rozmiękaniu ciasta – wystarczy jeden prosty krok z owocami, by uniknąć katastrofy w kuchni.
  • Poznaj babciny sekret, dzięki któremu Twoje ciasto ze śliwkami zawsze będzie idealne i ciesz się perfekcyjnym wypiekiem bez zakalca!

Co zrobić, by śliwki nie puszczały soków podczas pieczenia ciasta? Zapomnij o zakalcu

Koniec lata to sezon na śliwki. W Polsce do najpopularniejszych odmian należą śliwki Węgierki - Zwykła, Wczesna oraz Dąbrowicka. Zachwycają one nie tylko wyrazistym smakiem, ale świetnie nadają się do przetworów. Ze śliwek Węgierek zrobisz pyszne ciasto, powidła śliwkowe, a nawet nowoczesną tartę. 

Dla wielu osób prawdziwym smakiem lata jest ciasto drożdżowe ze śliwkami. Historycy uznają, że oryginalnie pochodzi z Niemiec, jednak to w Polsce zyskało ono status ciasta końca lata. Gdy trwa sezon na śliwki można się nim zajadać do woli, a jego przygotowanie jest banalnie proste. Jednym z największych wyzwań podczas pieczenia ciasta ze śliwkami jest fakt, że owoce mogą puszczać sok. Pod wpływem wysokiej temperatury w czasie pieczenia niszczą się struktury komórkowe w miąższu, a woda zawarta w owocach dostaje się do ciasta tworząc znany wszystkim zakalec. Moja babcia miała na to swój sposób. Powtarzała, że wystarczy zrobić ze śliwkami jedną rzecz, a w cieście nie puszczą soków. Przed włożeniem owoców do surowego ciasta należy je dokładnie umyć, przekroić, wypestkować, a następnie porządnie wysuszyć. Ta bardzo ważne czynność, aby nie przenieść wody do ciasta. Zanim włoży się śliwki do ciasta trzeba jest także delikatnie obtoczyć w mące pszennej lub ziemniaczanej. Wystarczy cienka warstwa, która zadziała niczym tarcza i sprawi, że soki ze śliwek nie przedostaną do ciasta i nie powstanie zakalec. Dzięki temu pyszne ciasto ze śliwkami zawsze wyjdzie idealne

Przepis na ciasto ze śliwkami

Składniki

  • 300 g mąki pszennej tortowej
  • 150 g zimnego masła, pokrojonego w kostkę
  • 100 g cukru pudru
  • 1 duże jajko
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  • Szczypta soli
  • około 800 g świeżych śliwek (najlepiej węgierek), umytych, przepołowionych i pozbawionych pestek
  • 2 łyżki cukru (opcjonalnie, w zależności od słodyczy śliwek)
  • 1-2 łyżeczki cynamonu (opcjonalnie)
  • 1 łyżka bułki tartej lub kaszy manny (do posypania spodu, aby wchłonęła sok ze śliwek)

Przygotuj ciasto kruche:

  • W dużej misce wymieszaj mąkę, cukier puder, proszek do pieczenia i szczyptę soli.
  • Dodaj zimne masło pokrojone w kostkę. Rozcieraj masło z mąką palcami, aż uzyskasz konsystencję mokrego piasku. Możesz też użyć malaksera.
  • Dodaj jajko i szybko zagnieć ciasto, aż składniki się połączą i powstanie jednolita kula. Nie zagniataj zbyt długo, aby ciasto nie stało się twarde.
  • Podziel ciasto na dwie części: około 2/3 na spód i 1/3 na wierzch (lub do zamrożenia na kratkę/kruszonkę, jeśli nie robisz osobnej kruszonki). Owiń obie części folią spożywczą i wstaw do lodówki na co najmniej 30 minut.
  • Umyj śliwki, przekrój na pół i usuń pestki. Jeśli są bardzo duże, możesz pokroić je na ćwiartki.
  • Wymieszaj śliwki z mąką,  cukrem i cynamonem, jeśli ich używasz.

Pieczenie ciasta:

  • Rozgrzej piekarnik do 180°C (termoobieg 165°C).
  • Formę do pieczenia (np. prostokątną 24x35 cm) wyłóż papierem do pieczenia.
  • Wyjmij większą część ciasta kruchego z lodówki. Rozwałkuj je na lekko posypanej mąką powierzchni na placek nieco większy niż dno formy. Przenieś ciasto do formy i delikatnie wylep nim dno oraz boki (na wysokość około 2-3 cm). Nakłuj spód widelcem w kilku miejscach.
  • Posyp spód ciasta bułką tartą lub kaszą manną – to zapobiegnie rozmiękaniu ciasta od soku ze śliwek.
  • Na cieście równomiernie ułóż połówki śliwek, skórką do góry lub do dołu, jak wolisz.
  • Wyjmij kruszonkę z lodówki i posyp nią równomiernie śliwki.
  • Wstaw ciasto do nagrzanego piekarnika i piecz przez około 45-55 minut, lub do momentu, gdy kruszonka będzie złocista, a spód upieczony. Czas pieczenia może się różnić w zależności od piekarnika.
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ciasto drożdżowe
CO ZROBIĆ ZE ŚLIWKAMI
ciasto ze śliwkami