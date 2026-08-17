Zrób to ze śliwkami zanim włożysz je do ciasta. Babcia z Podlasia zdradza sekret na mięciutkie i puszyste ciasto ze śliwkami. Co zrobić, by śliwki nie puszczały soku?

Koniec lata to idealny moment na ciasto ze śliwkami, jednak często borykamy się z problemem puszczających soków, które prowadzą do zakalca.

Odkryj sprytny sposób, by skutecznie zapobiec rozmiękaniu ciasta – wystarczy jeden prosty krok z owocami, by uniknąć katastrofy w kuchni.

Poznaj babciny sekret, dzięki któremu Twoje ciasto ze śliwkami zawsze będzie idealne i ciesz się perfekcyjnym wypiekiem bez zakalca!

Co zrobić, by śliwki nie puszczały soków podczas pieczenia ciasta? Zapomnij o zakalcu

Koniec lata to sezon na śliwki. W Polsce do najpopularniejszych odmian należą śliwki Węgierki - Zwykła, Wczesna oraz Dąbrowicka. Zachwycają one nie tylko wyrazistym smakiem, ale świetnie nadają się do przetworów. Ze śliwek Węgierek zrobisz pyszne ciasto, powidła śliwkowe, a nawet nowoczesną tartę.

Dla wielu osób prawdziwym smakiem lata jest ciasto drożdżowe ze śliwkami. Historycy uznają, że oryginalnie pochodzi z Niemiec, jednak to w Polsce zyskało ono status ciasta końca lata. Gdy trwa sezon na śliwki można się nim zajadać do woli, a jego przygotowanie jest banalnie proste. Jednym z największych wyzwań podczas pieczenia ciasta ze śliwkami jest fakt, że owoce mogą puszczać sok. Pod wpływem wysokiej temperatury w czasie pieczenia niszczą się struktury komórkowe w miąższu, a woda zawarta w owocach dostaje się do ciasta tworząc znany wszystkim zakalec. Moja babcia miała na to swój sposób. Powtarzała, że wystarczy zrobić ze śliwkami jedną rzecz, a w cieście nie puszczą soków. Przed włożeniem owoców do surowego ciasta należy je dokładnie umyć, przekroić, wypestkować, a następnie porządnie wysuszyć. Ta bardzo ważne czynność, aby nie przenieść wody do ciasta. Zanim włoży się śliwki do ciasta trzeba jest także delikatnie obtoczyć w mące pszennej lub ziemniaczanej. Wystarczy cienka warstwa, która zadziała niczym tarcza i sprawi, że soki ze śliwek nie przedostaną do ciasta i nie powstanie zakalec. Dzięki temu pyszne ciasto ze śliwkami zawsze wyjdzie idealne.

Przepis na ciasto ze śliwkami

Składniki

300 g mąki pszennej tortowej

150 g zimnego masła, pokrojonego w kostkę

100 g cukru pudru

1 duże jajko

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Szczypta soli

około 800 g świeżych śliwek (najlepiej węgierek), umytych, przepołowionych i pozbawionych pestek

2 łyżki cukru (opcjonalnie, w zależności od słodyczy śliwek)

1-2 łyżeczki cynamonu (opcjonalnie)

1 łyżka bułki tartej lub kaszy manny (do posypania spodu, aby wchłonęła sok ze śliwek)

Przygotuj ciasto kruche:

W dużej misce wymieszaj mąkę, cukier puder, proszek do pieczenia i szczyptę soli.

Dodaj zimne masło pokrojone w kostkę. Rozcieraj masło z mąką palcami, aż uzyskasz konsystencję mokrego piasku. Możesz też użyć malaksera.

Dodaj jajko i szybko zagnieć ciasto, aż składniki się połączą i powstanie jednolita kula. Nie zagniataj zbyt długo, aby ciasto nie stało się twarde.

Podziel ciasto na dwie części: około 2/3 na spód i 1/3 na wierzch (lub do zamrożenia na kratkę/kruszonkę, jeśli nie robisz osobnej kruszonki). Owiń obie części folią spożywczą i wstaw do lodówki na co najmniej 30 minut.

Umyj śliwki, przekrój na pół i usuń pestki. Jeśli są bardzo duże, możesz pokroić je na ćwiartki.

Wymieszaj śliwki z mąką, cukrem i cynamonem, jeśli ich używasz.

Pieczenie ciasta:

Rozgrzej piekarnik do 180°C (termoobieg 165°C).

Formę do pieczenia (np. prostokątną 24x35 cm) wyłóż papierem do pieczenia.

Wyjmij większą część ciasta kruchego z lodówki. Rozwałkuj je na lekko posypanej mąką powierzchni na placek nieco większy niż dno formy. Przenieś ciasto do formy i delikatnie wylep nim dno oraz boki (na wysokość około 2-3 cm). Nakłuj spód widelcem w kilku miejscach.

Posyp spód ciasta bułką tartą lub kaszą manną – to zapobiegnie rozmiękaniu ciasta od soku ze śliwek.

Na cieście równomiernie ułóż połówki śliwek, skórką do góry lub do dołu, jak wolisz.

Wyjmij kruszonkę z lodówki i posyp nią równomiernie śliwki.

Wstaw ciasto do nagrzanego piekarnika i piecz przez około 45-55 minut, lub do momentu, gdy kruszonka będzie złocista, a spód upieczony. Czas pieczenia może się różnić w zależności od piekarnika.

12