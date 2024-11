Owoce żurawiny są cierpkie i kwaśne po rozgryzieniu, ale odpowiednio przyrządzone lub umiejętnie połączone np. z mango zachwycają. Choć jeszcze do niedawna kojarzyły nam się jedynie z lekarstwem, a naszym przodkom także z cytryną dla ubogich to owoce żurawiny zdobywają coraz większe rzesze fanów. Nie tylko w postaci konfitury do mięs i serów. Owoce od tysięcy lat znane były w Europe i Ameryce Północnej. Mimo że na Starym Kontynencie mieliśmy rodzimą odmianę, to w Europie popularność zdobyła dopiero amerykańska sprowadzona po 1820 roku. W Polsce też najpopularniejsza jest odmiana wielkoowocowa zza oceanu, ale coraz większą popularność zdobywa borówka brusznica.

Żurawina w słoiczku lepsza niż ze sklepu. Prosty sposób na pyszną konfiturę

Przez większość roku w sklepach dostaniemy owoce suszone lub w formie konfitury. Suszone dodajemy do sałatek, ciastek, faszerujemy jabłka i pieczemy domowe batony. Możemy też kilka wrzucić do kompotu albo ugotować z nich kisiel. Zarówno kisiel, jak i kompot warto także przygotować ze świeżych owoców, które pojawiają się w sklepach w listopadzie. Można z nich przygotować domową konfiturę. Owoce podgrzewamy z odrobiną wody i masła, dodajemy miód i korzenne przyprawy (cynamon, kardamon, imbir, goździki). Smażymy, aż uzyskamy odpowiadającą nam konsystencję. Całość możemy doprawić papryczką chili. Żurawina doskonale uzupełnienia smak pikantnych i słodkich dań. Pasuje do mięs, ryb i warzyw. Możemy przygotować z niej także sos, w połączeniu z musztardą lub chrzanem. Świeże owoce doskonale nadają się do zimowej bezy z kremem z serka mascarpone. Wystarczy dodać do kremu kilka kwaśnych, czerwonych kuleczek, które zrównoważą słodki smak.

Żurawina dobra na zdrowie. Jakie ma właściwości?

Żurawina to sprzymierzeniec w walce z chorobami układu moczowego, ale nie tylko. Te niepozorne jagody zawierają wzmacniającą odporność witaminę C. Ponadto: witaminę E (działanie przeciwnowotworowe, regularnie stosowana opóźnia skutki starzenia się organizmu), witaminę K (odpowiada za prawidłowe krzepnięcie krwi), fitoskładniki (zapobiegają infekcjom dróg moczowych) mangan (działanie antyoksydacyjne), miedź (zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój organizmu), polifenole (zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego oraz cukrzycy, obniżają ciśnienie krwi, pomagają w łagodzeniu stanów zapalnych). Świeża żurawina składa się głównie z wody i jest małokaloryczna 100 g owoców ma około 46 kcal. Znacznie więcej kalorii ma konfitura, szczególnie gotowa kupowana w sklepach. O wiele lepszym rozwiązaniem jest przygotowanie jej samodzielnie. Wtedy może kontrolować ilość substancji słodzących.

