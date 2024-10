Zamiast do zlewu, podlewam marniejącą palmę. Działa jak steryd na wzrost rośliny. Domowy nawóz do palmy w doniczce

Marzą Ci się na śniadanie delikatne, rozpływające się w ustach naleśniki, ale za każdym razem wychodzą ci gumowe i twarde? Prawdopodobnie popełniasz podstawowy błąd przy ich przygotowaniu, czyli mieszasz, mieszasz, mieszasz… Powstrzymaj się z tą czynnością i używaj trzepaczki tylko tyle, ile wymaga połączenie się składników. Nadmierne mieszanie uwolni więcej glutenu, przez co naleśniki będą gumowe. O czym jeszcze pamiętać?

Sposób na puszyste naleśniki bez wody gazowanej. Będą mięciutkie i rozpływające się w ustach

Do przygotowania naleśników nie trzeba wiele. Wystarczy: szklanka pszennej mąki, 1,5 szklanki mleka zmieszanego z wodą, 3 jajka, 2 łyżki stopionego masła (plus masło do smażenia), szczypta soli i szczypta cukru. Jeśli zastanawiasz się jak ulepszyć swój przepis i zrobić puszyste, miękkie oraz rozpływające się w ustach naleśniki, postaw na sposoby wielu mam, które owszem czasami dodawały do ciasta wodę gazowaną, ale i bez niej naleśniki wychodziły mięciutkie, elastyczne i z chrupiącymi brzegami. Żeby zapewnić daniu większą delikatność, oddziel białka od żółtek. Białka ubij na sztywno i delikatnie wymieszaj z resztą składników. Nie zapominaj także o proporcjach mleka i wody. Użyj ich w proporcjach 1:1. I jeszcze jedna ważna rzecz. Nawet jeśli przygotowujesz naleśniki w wytrawnej wersji, dodaj odrobinę cukru. Dzięki niemu będą mieć piękny, brązowy kolor i lekko chrupiącą krawędź. Naleśniki będą też delikatniejsze, jeśli zamiast na oleju, usmażysz je na maśle klarowanym.

Historia naleśników

Choć naleśniki kojarzą nam się z Francją, to Włosi przyznali sobie zasługi za ich rozpowszechnienie. Legenda głosi, że powstały we Florencji skąd do Francji przywiozła je Katarzyna Medycejska, gdy poślubiła francuskiego króla. W kraju nad Loarą królują crêpes Suzette. Te wywodzące się z Bretanii, niezwykle cienkie placki z likierem pomarańczowym wprost rozpływają się w ustach. Ich miłośnikiem był król Anglii Edward VII, który twierdził, że jeden kęs tego specjału „przekształciłby kanibala w cywilizowanego dżentelmena”. Jednak naleśniki nie zawsze smakowały tak jak dziś. Pierwszy zachowany przepis na crespes, czyli danie przypominające współczesne naleśniki, pochodzi z 1540 roku. Według francuskiej książki kucharskiej ciasto przygotowywano z mąki, białego wina i białek. Mleko zastąpiło wino w naleśnikach dopiero w XIX wieku.

