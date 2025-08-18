Zwisające kwiaty na balkon, które kwitną aż do późnej jesieni. Posadź w sierpniu i ciesz się zapachem nawet do pierwszych przymrozków

Sierpień to idealny moment na wzbogacenie balkonu o zwisające kwiaty, które kwitną aż do późnej jesieni.

Odkryj popularne gatunki i dowiedz się, jak o nie dbać, by cieszyć się ich zapachem i barwami do pierwszych przymrozków.

Poznaj triki na łączenie zwisających kwiatów z innymi roślinami, aby stworzyć wyjątkowe i trwałe kompozycje na swoim balkonie.

Jak stworzyć „wiszący ogród” na balkonie? Wystarczy dobrać odpowiednie rośliny i cieszyć się kaskadami kwiatów wylewających się ze skrzynek. Wiele gatunków roślin można posadzić nawet w sierpniu lub kupić donice z nasadzeniem, ustawić na tarasie i cieszyć się kolorami i zapachem aż do późnej jesieni.

Zwisające kwiaty na balkon. Kwitną całe lato aż do pierwszych przymrozków

Surfinia i Petunia kaskadowa to królowe balkonowych kompozycji. Rośliny dostępne w niezliczonej gamie kolorów tworzą spektakularny widok. Przy wyborze kwiatów warto wybierać odmiany odporne na deszcz i wiatr. Pamiętajmy także, że regularne usuwanie przekwitłych kwiatów stymuluje rośliny do dalszego kwitnienia. Kompozycje idealnie uzupełni begonia zwisająca. Te rośliny zachwycają różnorodnością kształtów i kolorów kwiatów, od delikatnych pasteli po intensywne czerwienie i pomarańcze. Begonia sprawdzi się doskonale na zacienionym balkonie. By cieszyć się kwiatami, jak najdłużej ważne jest regularne podlewanie, ale unikanie moczenia liści, aby zapobiec chorobom grzybowym. Kolejną rośliną o zwisającym pokroju jest elegancka fuksja o niezwykłych, dzwonkowatych kwiatach. Te kwiaty świetnie czują się na półcienistych balkonach. W okresie kwitnienia nawozimy je co dwa tygodnie nawozem dla roślin kwitnących. Dla tych, którzy wolą klasykę jest pelargonia bluszczolistna, znana z długiego kwitnienia i odporności na suszę. Kwiaty dostępne są w wielu kolorach, od białego po ciemnoczerwony. Ważne, aby regularnie usuwać przekwitłe kwiatostany, pobudzi to roślinę do tworzenia nowych pąków. Naszą ostatnią propozycją jest lobelia. Roślina o drobnych, ale uroczych kwiatach, które tworzą gęste, zwisające kaskady w odcieniach błękitu, fioletu i bieli. Lobelie preferują stanowiska słoneczne lub półcieniste i regularne podlewanie. Po pierwszym kwitnieniu warto przyciąć pędy, aby pobudzić ją do ponownego zakwitnięcia.

Zwisające kwiaty na balkon. Z jakimi roślinami je łączyć?

Zwisające kwiaty dobrze jest łączyć z innymi roślinami. Jeśli szukamy ciekawych aranżacji balkonu, możemy np. połączyć surfinie z trawami ozdobnymi takimi jak: kostrzewa sina lub rozplenica japońska. Kontrast faktur i kolorów doda kompozycji dynamiki i oryginalności. Begonię zwisającą można zestawić z roślinami o wzniesionym pokroju, np. wrzosami lub chryzantemami. Dzięki temu uzyskamy efekt głębi i trójwymiarowości. Możemy pobawić się także kolorami. Jeśli zależy nam na spójnej i eleganckiej kompozycji, wybierzmy rośliny o zbliżonej kolorystyce, np. fuksję, pelargonię bluszczolistną i lobelię w odcieniach różu i fioletu. Nie bójmy się także łączyć różnych gatunków i kolorów, aby stworzyć kompozycje, które będą nam się podobały. Ważne, by odpowiednio dbać o rośliny. Zdrowe i obficie kwitnące kwiaty zawsze będą wyglądały pięknie.

