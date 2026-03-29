222 budy i setki zaangażowanych osób - wspólna akcja Castorama Polska i Fundacji Team Litewka dla bezdomnych zwierząt

Akcja została zainicjowana przez posła Łukasza Litewkę i pracowników Castoramy i od początku miała bardzo konkretny cel, zapewnić psom bezpieczne schronienie. W jej ramach pomoc otrzymało 10 schronisk w różnych częściach Polski. Pierwsze budy trafiły do schronisk w Rudzie Śląskiej, Miedarach, Kętrzynie, Białej Podlaskiej i Wadowicach Dolnych, a kolejne są w drodze do Ostródy, Zamościa, Radomska, Orzechowców i Piotrkowa Trybunalskiego.

Wszystkie domki zostały wykonane z trwałych materiałów z odzysku, które pozwolą im służyć przez długi czas, nawet w szczególnie trudnych warunkach pogodowych. Dla wielu zwierząt oznacza to po prostu lepsze i bezpieczniejsze miejsce do życia.

Za tą inicjatywą stoją przede wszystkim ludzie. W projekt zaangażowali się pracownicy i wolontariusze Castoramy z różnych części Polski, którzy poświęcili swój czas i umiejętności, by wspólnie zbudować domki dla psów i dostarczyć je do schronisk.

„Bardzo mnie cieszy ta wspólna inicjatywa. Dziękuję wszystkim pracownikom Castorama Polska, którzy zaangażowali się w akcję i poświęcili swój czas. Dziękuję w imieniu wszystkich ludzi, którzy kochają zwierzęta.” – powiedział Łukasz Litewka z Fundacji Team Litewka.

„W Castoramie działania społeczne i wolontariat pracowniczy stały się czymś naturalnym - od lat odpowiadamy na konkretne potrzeby lokalnych społeczności. To była inicjatywa, w którą nasi pracownicy weszli od razu z pomysłem, energią i ogromnym zaangażowaniem. Sami budowali domki, wymieniali się rozwiązaniami i dopilnowali, żeby trafiły do potrzebujących schronisk. Powstały 222 budy, każda z nich jest inna, dopracowana i zrobiona z sercem. Dla nas to nie jest jednorazowa akcja to pomoc, która zostanie z tymi zwierzętami na dłużej.” – mówi Marta Kędzierska, Krajowa Koordynatorka ds. Wolontariatu z Castorama Polska.

Budy trafiły do wybranych placówek i organizacji w całej Polsce, odpowiadając na ich konkretne potrzeby. To wspar

