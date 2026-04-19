Akcja „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt” powraca – Maxi Zoo ponownie wspiera zwierzęcych bohaterów

Akcja „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt” od lat jednoczy klientów Maxi Zoo wokół wspólnego celu – pomocy czworonożnym bohaterom. Tym razem inicjatywa powraca w nowym, wiosennym terminie, zachowując swój dobrze znany mechanizm i ideę pomagania. W poprzedniej, jesiennej edycji udało się zebrać aż 230 000 zł, które wsparły psy ratownicze Fundacji GOPR oraz psy i koty ze Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom. Od początku inicjatywy łączna kwota pomocy sięga już blisko 1,2 mln zł.

W tegorocznej akcji, wszyscy miłośnicy zwierząt ponownie będą mogli wesprzeć te dwie wyjątkowe organizacje. Fundacja GOPR od lat szkoli psy ratownicze, które uczestniczą w działaniach poszukiwawczych w górach, na lawiniskach czy w trudno dostępnych terenach. To wyspecjalizowane zespoły, których skuteczność często decyduje o ludzkim życiu. Ich praca wymaga nie tylko intensywnych treningów, ale także odpowiedniego sprzętu i stałej opieki weterynaryjnej.

„Psy ratownicze GOPR to pełnoprawni członkowie naszych zespołów ratowniczych. Ich przygotowanie do służby to godziny treningów, specjalistyczny sprzęt i stała opieka. Dzięki wsparciu klientów Maxi Zoo możemy dbać o ich rozwój i bezpieczeństwo podczas akcji, które często odbywają się w ekstremalnych warunkach.” – mówi Patryk Czermak, Szef Podkomisji Psów Ratowniczych GOPR .

Drugim beneficjentem akcji jest Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, które od lat prowadzi zajęcia z zakresu dogoterapii i felinoterapii. Odpowiednio przygotowane psy i koty wspierają dzieci, seniorów oraz osoby chore, pomagając im w rehabilitacji, redukcji stresu i powrocie do równowagi psychicznej.

„Zwierzęta wspierające proces leczenia i rehabilitacji mają niezwykłą moc, pomagają przełamywać bariery, budują poczucie bezpieczeństwa i wspierają pacjentów w powrocie do zdrowia oraz codziennym funkcjonowaniu. Dzięki środkom zebranym w ramach akcji Maxi Zoo możemy szkolić kolejne zespoły i docierać z pomocą do jeszcze większej liczby osób potrzebujących.” – mówi Sabina Złotorowicz-Ryś ze Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom.

Mechanizm pomocy jest prosty i skuteczny. Klienci Maxi Zoo mogą wesprzeć akcję, kupując specjalną torbę w cenie 14,99 zł, a także produkty z poprzednich edycji: specjalne bransoletki, zawieszki i torby. Następnie dochód ze sprzedaży produktów charytatywnych trafi do organizacji.

„Akcja „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt” pokazuje, jak wielką siłę ma wspólne działanie. Dzięki naszym klientom możemy wspierać organizacje, które każdego dnia wykonują ogromną pracę na rzecz ludzi i zwierząt. To pomoc, która przekłada się na konkrety – szkolenia, leczenie i rozwój zwierzęcych bohaterów.” – mówi Wojciech Kamiński, Dyrektor Zarządzający Maxi Zoo Polska – „Od pierwszej edycji

akcji zebraliśmy 1,2 mln złotych, cieszę się że te środki trafiają do organizacji, które potrafią je właściwie spożytkować.”- dodaje.

Akcja potrwa do 30 czerwca i będzie prowadzona we wszystkich sklepach Maxi Zoo w Polsce. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich miłośników zwierząt, bo kiedy łączy nas przyjaźń, razem możemy zrobić naprawdę wiele.