Brak czasu na rozmowę z dzieckiem? Cotygodniowe narady rodzinne pomogą wam poprawić komunikację

Jak podaje portal HealthyChildren.org, cotygodniowe narady rodzinne to najlepsze rozwiązanie na wieczny brak czasu na rozmowę z dzieckiem

Zwykłe postawienie na stole ulubionych przekąsek buduje miłą atmosferę i zachęca malucha do wspólnego planowania całego tygodnia

Badania potwierdzają, że zaledwie kwadrans spokojnego spotkania po obiedzie daje dziecku bezpieczną przestrzeń na szczere wyznania

Ciągłe wytykanie błędów i wypominanie bałaganu szybko zamienia spotkanie w kłótnię i zniechęca domowników do mówienia prawdy

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Brak czasu na rozmowę z dzieckiem. Dlaczego warto robić domowe narady?

W codziennym biegu bardzo często mijamy się w drzwiach naszego domu. Rano szybko odprowadzamy maluchy do przedszkola lub szkoły, my uciekamy do pracy, a wieczorem brakuje nam już sił na dłuższe rozmowy. Przez to łatwo przegapić ważne sprawy, o których dziecko nie potrafi nam opowiedzieć w szybkim przelocie.

Jak możemy przeczytać na portalu HealthyChildren.org, dobrym pomysłem jest wprowadzenie cotygodniowych narad rodzinnych, które bardzo pomagają poprawić wzajemną komunikację. Takie krótkie spotkania dają wszystkim przestrzeń do powiedzenia o swoich potrzebach i prawdziwych uczuciach. Dzięki temu cała rodzina mocniej zbliża się do siebie i dużo łatwiej jej planować wspólny tydzień.

Jak zaplanować i poprowadzić spotkanie z dziećmi? Najważniejsze zasady

Aby takie domowe zebrania stały się miłym nawykiem, warto trzymać się kilku prostych reguł:

wybierzcie stałą i przyjemną porę , na przykład czas wolny zaraz po wspólnym obiedzie

, na przykład czas wolny zaraz po wspólnym obiedzie pilnujcie upływającego czasu , bo przy małych dzieciach spotkanie nie powinno trwać dłużej niż 15 minut (starszakom zazwyczaj wystarczy około pół godziny)

, bo przy małych dzieciach spotkanie nie powinno trwać dłużej niż 15 minut (starszakom zazwyczaj wystarczy około pół godziny) zadbajcie o fajną atmosferę , czyli po prostu postawcie na stole ulubione przekąski lub napoje

, czyli po prostu postawcie na stole ulubione przekąski lub napoje zapisujcie wszystkie ustalenia, co mocno ułatwi wam powrót do nich w kolejnym tygodniu

Warto też pamiętać, aby przed samym końcem zapytać domowników, jak oceniają minione spotkanie. Taka krótka informacja zwrotna bardzo ułatwi wam przygotowanie kolejnych rozmów.

O czym rozmawiać podczas rodzinnych spotkań? Sprawdzone tematy na start

Każdą naradę najlepiej zacząć od czegoś pozytywnego, na przykład docenienia małego sukcesu malucha z ostatnich dni. Następnie warto przejść do spokojnego omówienia planów na najbliższy czas, takich jak wyjazd na weekend, nadchodzące szkolne wydarzenia czy chociażby podział domowych obowiązków. Kiedy pojawia się jakiś kłopot do rozwiązania, poproś o pomysły każde dziecko z osobna, nie przerywając mu i nie oceniając jego słów. Zapiszcie wszystkie podane propozycje na jednej kartce, a potem wspólnie wybierzcie takie rozwiązanie, które wydaje się wszystkim uczciwe (chociaż w najtrudniejszych sprawach ostateczne słowo zawsze należy do was jako rodziców). Dzięki takiemu spokojnemu podejściu każdy poczuje się doceniony i wysłuchany.

Narada rodzinna kończy się kłótnią. Jak unikać oskarżeń i narzekania?

Czasami szczera rozmowa przy wspólnym stole szybko zamienia się w wytykanie sobie nawzajem błędów. Jeśli zaczniemy wypominać dziecku bałagan w pokoju lub gorsze zachowanie, maluch od razu zamknie się w sobie lub po prostu zacznie płakać. Wtedy z miłego spotkania robi się bardzo nieprzyjemna sprawa, do której nikt nie będzie miał ochoty wracać za tydzień.

Warto pamiętać, że cotygodniowa narada absolutnie nie służy do karania, wypominania starych przewinień czy wyładowywania złych emocji na bliskich. To idealny czas na budowanie relacji, dlatego dobrym wyjściem jest skupienie się wyłącznie na szukaniu rozwiązań na przyszłość. Kiedy każdy z domowników wie, że nikt go nie skrytykuje za jego własne zdanie, domowe zebrania potrafią szybko stać się najbardziej lubianym momentem w całym tygodniu.

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Źródła:

American Academy of Pediatrics (HealthyChildren.org), “How to Have a Family Meeting”

The Center for Parenting Education — “Family Meetings: The Power of Working Together”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “How to Have a Family Meeting”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics), “How to Have a Family Meeting”