Bardzo intensywne sny w ciąży budzą niepokój. Psychologowie wyjaśniają, czy jest się czego bać

Jak podaje portal Sleep Foundation, bardzo intensywne sny w ciąży to zupełnie naturalne zjawisko

Częste wędrówki do toalety i nocne wiercenie się w łóżku sprawiają, że kobiety o wiele lepiej zapamiętują swoje szalone wizje

Badania opublikowane w PubMed Central pokazują, że koszmary przed porodem pomagają przyszłym mamom oswoić nową sytuację

Nocne scenariusze pełne dziwnych zwrotów akcji działają jak bezpieczny trening przed powitaniem malucha na świecie

Zwykła i szczera rozmowa o obawach z bliską osobą potrafi świetnie wyciszyć głowę przed wieczornym pójściem spać

Bardzo intensywne sny w ciąży. Skąd bierze się to zjawisko?

Wiele przyszłych mam przyznaje, że noce z dużym brzuszkiem to ciekawe przeżycie. Zamiast spokojnie spać, kobiety często oglądają w głowie obrazy, które są niezwykle realistyczne i pełne dziwnych zwrotów akcji. Jak możemy przeczytać na portalu Sleep Foundation, takie bardzo intensywne sny w ciąży to zupełnie naturalna sprawa.

Wszystko sprowadza się do tego, jak śpimy. Kobiety spodziewające się dziecka rzadko przesypiają całą noc, bo budzą je wizyty w toalecie, kopniaki malucha czy po prostu niewygoda. Przez to częściej wybudzają się w tej fazie snu, w której najwięcej śnimy, co sprawia, że o wiele lepiej pamiętają swoje nocne wizje. Dodatkowo takie zjawisko napędzają też rosnące poziomy hormonów tuż przed rozwiązaniem.

Co oznaczają koszmary przed porodem? Rozwiewamy wątpliwości

Kobiety bardzo często martwią się, że ich straszne lub zagmatwane wizje to zły znak, ale w rzeczywistości mają one całkiem pożyteczne zadanie. Jak pokazało badanie opublikowane w PubMed Central, nasze sny to sposób, w jaki głowa radzi sobie z zupełnie nową sytuacją i nagromadzonym stresem. W pierwszych miesiącach śpimy dość spokojnie, skupiając się na zmianach w ciele, ale pod koniec ciąży zaczynamy intensywnie myśleć o samym porodzie. To normalne, że pojawia się lęk, a koszmary przed porodem pomagają nam po prostu oswoić się z nadchodzącym macierzyństwem i zrzucić z siebie narastające napięcie.

O czym najczęściej śnią przyszłe mamy? Te motywy powracają

Z biegiem czasu tematyka naszych snów mocno się zmienia i zaczyna krążyć wokół tego, co nas najbardziej pochłania za dnia. Zazwyczaj w naszych głowach pojawiają się historie związane z:

zbliżającym się dniem porodu i wizytą w szpitalu

zdrowiem i bezpieczeństwem noszonego w brzuchu malucha

naszymi umiejętnościami jako nowej mamy

różnymi zagrożeniami, które musimy pokonać, aby chronić dziecko

Autorzy wspomnianych badań sugerują, że takie nocne scenariusze działają trochę jak darmowy trening w bezpiecznych warunkach. Symulowanie trudnych sytuacji we śnie pozwala nam lepiej przygotować się psychicznie na realne wyzwania, które czekają nas po powitaniu dziecka na świecie.

Jak złagodzić koszmary ciążowe? Kilka prostych sposobów

Budzenie się z walącym sercem po kolejnym dziwnym śnie potrafi zepsuć resztę nocy, dlatego warto zadbać o wyciszenie przed położeniem się do łóżka. Dobrym pomysłem może być spokojna rozmowa z partnerem lub przyjaciółką o swoich obawach, bo głośne opowiedzenie o lękach często mocno odciąża umysł. Warto również ułożyć się do spania z wielką poduszką dla kobiet w ciąży, aby zminimalizować wybudzanie się z powodu bólu pleców czy ucisku. Jeśli jednak trudne sny wciąż powracają i mocno psują nam samopoczucie, dobrym krokiem będzie szczera rozmowa na ten temat z lekarzem prowadzącym.

