"Dwie godziny dla rodziny" już w piątek. Spędź je z bliskimi aktywnie

Dzień Zdrowia Rodzin i akcja „Dwie Godziny dla Rodziny” ujawniają, że Polacy, choć pragną ruchu, alarmująco mało się ruszają.

Zaledwie 16,8% dzieci spełnia normy WHO, a 36% dorosłych unika aktywności, co prowadzi do poważnych chorób.

Sprawdź, jak piątkowa inicjatywa może stać się kluczem do zdrowia i wspólnych, aktywnych chwil dla całej rodziny!

W najbliższy piątek, 15 maja, wypada Międzynarodowy Dzień Zdrowia Rodzin ustanowiony przez ONZ. Ponadto, ma miejsce akcja „Dwie Godziny dla Rodziny”, w ramach której pracodawcy mogą skrócić dzień pracy, a pracownicy wykorzystać ten czas na zacieśnianie rodzinnych więzi. Warto połączyć świętowanie obu inicjatyw i spędzić 2 godziny razem, aktywnie, dla zdrowia.

Czas nas goni

Z badania GUS „Budżet czasu ludności” wynika, że 42,4 proc. spośród osób w wieku 15 lat+ chciałoby więcej czasu przeznaczać na życie towarzyskie, kontakty z rodziną i znajomymi. Na drugim miejscu (38,2 proc. wskazań) znalazły się zaś sport i aktywność fizyczna. To, że brakuje nam na nie czasu, odzwierciedla niski poziom usportowienia dorosłych Polaków. Według raportu MultiSport Index 2025, blisko dwóch na pięciu z nich (36 proc.) nie podjęło w ciągu ostatniego miesiąca żadnej formy ruchu - nie spacerowali, nie jeździli na rowerze, nie wykonywali żadnych ćwiczeń. Nie lepiej prezentuje się poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Jedynie 16,8 proc. spośród tej grupy w Polsce spełnia zalecenia WHO, podejmując codzienną aktywność fizyczną przez co najmniej 60 minut (raport Global Matrix 4.0).

Poziom aktywności fizycznej w naszym społeczeństwie jest niski i co gorsze, utknął w miejscu. Wyzwaniem pozostaje nie tylko zmobilizowanie osób nieaktywnych do ruchu, ale też zmiana naszej mentalności tak, by aktywność fizyczna stała się naturalną częścią stylu życia dla wszystkich pokoleń. Konieczne jest obalenie stereotypu, że ruch to przykry obowiązek lub coś ponad siły, bo w rzeczywistości to inwestycja w zdrowie i dobre samopoczucie, która procentuje na każdym etapie życia

– mówi prof. Ernest Kuchar, specjalista medycyny sportowej i chorób zakaźnych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W poszukiwaniu straconego ruchu

Gdy MultiSport przy okazji zimowych ferii zadał rodzicom dzieci w wieku szkolnym pytanie: „Jak długo w ciągu dnia Twoje dziecko będzie aktywne fizycznie?” - tylko 20 proc. odpowiedziało, że przez godzinę dziennie. A właśnie tyle wynoszą zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Jeżeli zaś chodzi o czas spędzony przed różnego rodzaju ekranami – 45 proc. rodziców szacowało, że wyniesie on co najmniej 3 godziny w ciągu dnia.

Mimo że aktywność fizyczna jest powszechnie uznawana za kluczowy element profilaktyki zdrowotnej, w praktyce często przegrywa z biernymi formami spędzania wolnego czasu, takimi jak przeglądanie internetu czy oglądanie telewizji

– komentuje prof. Kuchar.

W efekcie aż 56 proc. rodziców zakończyło tegoroczne ferie zimowe z poczuciem, że ruchu w rodzinie było za mało. Za świadomością nie zawsze idą więc realne działania.

Przyzwyczajenie społeczeństwa do regularnej aktywności fizycznej ma wpływ na jakość życia aktualnych, ale i przyszłych pokoleń. Brak ruchu przyczynia się do istotnie częstszego występowania chorób przewlekłych, głównie cywilizacyjnych, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, zwyrodnienie stawów czy otyłość, a także bezsenność, depresja i zaburzenia nastroju. Zapotrzebowanie na usługi opieki zdrowotnej w związku z tym nieproporcjonalnie rośnie w stosunku do zmian demograficznych. Rozwiązanie stanowi profilaktyka zdrowotna, propagowanie zdrowego stylu życia, którego fundament stanowi obok unikania używek, właściwej diety i regularnych badań przesiewowych właśnie systematyczny ruch

– wyjaśnia prof. Kuchar. Podkreśla także, że nigdy nie jest za późno, by zacząć się ruszać. Nawet osoby, które unikały ruchu przez lata, odniosą duże korzyści zdrowotne, wprowadzając umiarkowaną aktywność do swojej codziennej rutyny.

Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Istnieje związek między tym, czy w dzieciństwie mieliśmy styczność z aktywnością fizyczną, a tym, na ile jest ona obecna w naszym dorosłym życiu. Większość (58 proc.) spośród Polaków obecnie ćwiczących powyżej 3 godzin tygodniowo przyznaje, że w ich domach rodzinnych uprawiano sport (raport MultiSport Index: Sportkrastynacja).

Po jakie aktywności dziś sięgają rodzice, aby spędzić czas wolny z dziećmi? Przebywając na świeżym powietrzu najczęściej korzystamy ze spacerów po parkach i wizyt na placach zabaw. Jeżeli zaś podejmujemy rodzinną aktywność pod dachem – dominuje pływanie na basenie lub zabawa w aquaparku, sali zabaw, parku trampolin czy wspinanie na ściance wspinaczkowej.

Dostęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych na preferencyjnych warunkach dla wszystkich członków rodziny jest możliwy za sprawą benefitów. Z danych jednego z nich - programu MultiSport - wynika, że 75 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym oczekuje takich rozwiązań od pracodawców.

