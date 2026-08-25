Bezpieczeństwo nad basenem: jakie zasady powinno znać dziecko?

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Redakcja se.pl
2026-08-25 11:31

Bezpieczna zabawa nad basenem nie zależy wyłącznie od tego, czy dziecko potrafi pływać. Najważniejsze są proste reguły: wejście do wody za zgodą dorosłego, spokojne zachowanie i wiedza, jak wezwać pomoc. Warto przypominać je przed każdą kąpielą, bo emocje i zabawa z rówieśnikami uśpiają czujność dziecka.

Uśmiechnięty chłopiec w basenie. W tle dziewczynka na dmuchanym materacu. O zasadach bezpieczeństwa przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images Dziecko nie chce wyjść z basenu? Czy woda może zaszkodzić jego uszom? Sprawdzam
  • Stały nadzór dorosłego jest konieczny nawet wtedy, gdy dziecko dobrze pływa
  • Koło i rękawki ułatwiają zabawę, ale nie zastąpią uwagi opiekuna
  • Skoki do nieznanej wody, popychanie i zabawy przy odpływach mogą skończyć się urazem
  • W razie zagrożenia dziecko powinno wezwać ratownika i rzucić coś pływającego, zamiast samodzielnie wskakiwać do wody
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Bezpieczeństwo nad basenem. Tylko pod opieką dorosłego

Dziecko powinno wchodzić do basenu wyłącznie za wiedzą dorosłego, który faktycznie obserwuje wodę. Małe dzieci i dzieci pływające niepewnie wymagają bliskiej obecności opiekuna, a nie nadzoru z leżaka lub rozmowy przy brzegu. Na basenie publicznym ratownik zwiększa bezpieczeństwo, ale nie przejmuje odpowiedzialności za pilnowanie konkretnego dziecka. W większej grupie warto ustalić jedną osobę obserwującą wodę i wyraźnie przekazywać tę rolę kolejnym osobom.

Reguły powinny być krótkie i przypominane przed wejściem do wody. Dzieci poniżej 8. roku życia rozumieją zasady, ale w trakcie zabawy szybko o nich zapominają. Przy basenie dobrze sprawdzają się takie komunikaty:

  • Wchodzimy do wody tylko wtedy, gdy dorosły o tym wie
  • Nie popychamy innych i nie wskakujemy na osoby w wodzie
  • Skaczemy wyłącznie w miejscach wyraźnie do tego przeznaczonych
  • Gdy ktoś potrzebuje pomocy, od razu wołamy dorosłego lub ratownika

Czego unikać na basenie: skoki, popychanie i odpływy

Skoki są bezpieczne wyłącznie w miejscach wyraźnie do tego wyznaczonych. Nieznana głębokość, przeszkoda pod wodą albo zbyt płytkie dno mogą skończyć się poważnym urazem. Nie wolno także popychać innych, podtapiać ich dla żartu ani urządzać zabaw, które wywołują panikę w wodzie.

Dziecko powinno trzymać się z dala od odpływów, rur i otworów ssących basenu. Nie wkłada się do nich rąk, nóg, włosów ani części stroju kąpielowego. W prywatnym basenie lub jacuzzi warto sprawdzić, czy odpływy mają osłony, i nie pozwalać dzieciom na zabawę w ich pobliżu.

Koło, rękawki i materac dmuchany mogą pomóc w zabawie, ale nie są zabezpieczeniem przed utonięciem. Nie powinny być traktowane jako sposób na wypływanie na głęboką wodę. Lekcje pływania zwiększają umiejętności dziecka, lecz zmęczenie, stres lub nagła panika mogą utrudnić poradzenie sobie w wodzie. Poza czasem kąpieli należy uniemożliwić dziecku samodzielny dostęp do domowego basenu, zabezpieczyć drabinkę, a mały basenik ogrodowy opróżnić z wody.

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Co zrobić, gdy dziecko zauważy zagrożenie w wodzie?

Tonięcie często przebiega szybko i cicho, bez krzyku oraz dużego chlapania. Gdy dziecko zniknie z pola widzenia nad basenem, w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić wodę. Dziecko nie powinno samodzielnie wskakiwać na ratunek, bo samo może znaleźć się w niebezpieczeństwie. Po wezwaniu pomocy należy podać lub rzucić osobie w wodzie coś pływającego. W razie wypadku w Polsce można zadzwonić pod numer 112 lub 601 100 100. Wszystkie te zasady warto krótko przećwiczyć z dzieckiem przed wyjściem nad wodę.

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