CampusAI w finałowej dwudziestce Startup Battlefield 200 na TechCrunch Disrupt 2025

Jesteśmy dumni, że nasza wizja znalazła się w Top 20 finalistów na legendarnej scenie Startup Battlefield. Ten awans pozycjonuje CampusAI w ścisłej elicie globalnych innowatorów, co stanowi dowód na to, że nasza wizja tworzenia globalnej i etycznej sieci edukacyjnej AI ma moc, aby fundamentalnie zmienić rynek. Prezentacja na głównej scenie przed kluczowymi inwestorami to niepowtarzalna platforma do ekspansji, która pozwoli nam znacząco przyspieszyć globalne skalowanie CampusAI i ugruntować naszą pozycję jako lidera w technologiach edukacyjnych nowej generacji, pokazując światu, jak nasza platforma zmienia sposób, w jaki ludzie uczą się i współpracują ze sztuczną inteligencją – mówi Aureliusz Górski, CEO CampusAI i założyciel DistrictORG Inc.

TechCrunch Disrupt 2025 odbywa się od poniedziałku 27 października do środy 29 października w Moscone West w San Francisco. Wydarzenie to jest znane z prezentowania przełomowych startupów i technologii, a także z omawiania najważniejszych kwestii dla przyszłości branży technologicznej. Wśród firm, które zadebiutowały na Disrupt, znajdują się Dropbox, Fitbit, Yammer, i wiele innych.

