Czy polska rodzina ma czas dla siebie? Wyniki badań obnażyły smutną prawdę

Obowiązki, stres i brak czasu – codzienność wielu rodzin

Wspólne spędzanie czasu w rodzinie to nie tylko źródło radości, ale przede wszystkim fundament trwałych relacji i rodzinnego szczęścia. Chwile spędzone razem wzmacniają więzi emocjonalne, budują przestrzeń do otwartej komunikacji i lepszego zrozumienia. Wspólne aktywności – od codziennych posiłków po wyjazdy - stają się okazją do zabawy, nauki i wzajemnego wsparcia. Dla dzieci to także szansa na rozwój społeczny i emocjonalny. Uczą się odpowiedzialności, empatii i współpracy, a bliska relacja z rodzicami wpływa pozytywnie na ich samoocenę i pomaga im lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach. Regularny jakościowy czas razem to inwestycja w rozwijanie silnych, zdrowych więzi rodzinnych. Rodzina pozostaje jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla Polaków - aż 71% ankietowanych twierdzi, że codziennie spędza czas ze swoimi bliskimi.

Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń

Na pierwszy rzut oka to obraz pełen optymizmu. Jednak, gdy przyjrzymy się bliżej, widać wyraźny rozdźwięk między obecnością fizyczną a emocjonalną. Jak wykazują badania, prawie co drugi Polak zgadza się ze stwierdzeniem, że brak czasu i natłok codziennych obowiązków utrudnia im budowanie głębokich relacji. To nie jest już kwestia złej organizacji, ale sygnał, że coś bardziej fundamentalnego nie działa w strukturze życia codziennego. Problem szczególnie dotyka młodych dorosłych (18–24 lata), spośród których aż 58% wskazuje na trudność pogodzenia codziennych spraw z relacjami.

Może to świadczyć o tym, że młodsze pokolenia wchodząc w dorosłość - mierzą się nie tylko z presją codzienności, ale też z brakiem wspierających wzorców i nawyków w planowaniu życia rodzinnego

- mówi Bartosz Jasiński, psycholog i współtwórca aplikacji Im2be.

Kolejną przeszkodą w rozwijaniu więzi rodzinnych jest stres i przeciążenie codziennymi obowiązkami - 51% respondentów przyznaje, że stres i przemęczenie wpływają negatywnie na relacje rodzinne. Najsilniej odczuwają to młodzi dorośli i mieszkańcy mniejszych miejscowości. Ponad 70% osób w wieku 18-24 lat wskazuje, że zmęczenie i nadmiar spraw do zaplanowania negatywnie wpływają na ich relacje z bliskimi. Może to wynikać nie tylko z tempa życia, ale też z głębszego poczucia niepewności, w jakim funkcjonuje młode pokolenie - mierzące się z niestabilnością zawodową, presją sukcesu i ciągłą koniecznością adaptacji. Co więcej, jedynie 35% rodzin regularnie planuje wspólne spędzanie czasu, 51% robi to jedynie okazjonalnie, a 14% w ogóle nie podejmuje takich działań.

Zarówno stres, jak i przemęczenie to czynniki, które mogą poważnie osłabiać zdolność do budowania bliskich relacji w rodzinie. Nawet jeśli spędzamy czas razem, nie zawsze jest to czas wysokiej jakości. Brakuje nam niekiedy rytmu, organizacji i pielęgnowania wspólnych nawyków, które wzmacniają więzi emocjonalne. Dlatego tak ważne jest, by wspierać rodziny w codziennym planowaniu i tworzeniu przestrzeni na bycie razem - także przy pomocy prostych, dostępnych narzędzi

- dodaje Bartosz Jasiński, psycholog i współtwórca aplikacji Im2be.

Brak dobrych nawyków rodzinnych to brak kotwic emocjonalnych

Relacje rodzinne nie tylko wymagają czasu, ale i struktury. Tymczasem aż 46% badanych twierdzi, że brak wspólnych nawyków rodzinnych i codziennej rutyny utrudnia im budowanie bliskich relacji z rodziną na co dzień. Problem szczególnie silnie odczuwają osoby młode, wśród których aż połowa odczuwa brak dobrych nawyków jako realną barierę w kształtowaniu więzi rodzinnych.

Dobre nawyki rodzinne dają poczucie rytmu i przewidywalności - tworzą ramy, w których łatwiej o rozmowę, bliskość i współdziałanie. To właśnie one pomagają rodzinie być razem na co dzień, a nie tylko od święta. Gdy ich brakuje, każdy zaczyna żyć swoim tempem - i trudno o prawdziwą bliskość

- podkreśla psycholog.

Kto dba o wspólny czas w rodzinie? Najczęściej kobiety - i to one są najbardziej przeciążone

W niemal co drugiej rodzinie (46%) to kobieta odpowiada za planowanie wspólnego czasu. To potwierdza utrwalony podział ról i większe obciążenie organizacyjne po stronie kobiet. Tylko 23% respondentów wskazuje, że to mężczyzna inicjuje wspólne aktywności. Niepokojące, jest również to, że aż 19% badanych przyznaje, że w ich rodzinie nikt nie zajmuje się inicjowaniem wspólnego czasu, co może prowadzić do osłabienia relacji. Wyniki badań pokazują, że wiele rodzin funkcjonuje bez wyraźnych nawyków rodzinnych i bez równomiernego zaangażowania wszystkich członków.

Czy aplikacja może pomóc?

W obliczu tych wyzwań pojawia się pytanie, czy technologia może odegrać pozytywną rolę w scalaniu rodziny? 44% Polaków deklaruje chęć korzystania z aplikacji, która pomogłaby w planowaniu wspólnego życia i budowaniu relacji, a wśród członków rodzin w grupie wiekowej 25-34 lata odsetek ten sięga 54%.

Nowoczesne rozwiązania mogą nie tylko poprawić logistykę, ale też pomóc rodzinom odzyskać kontrolę nad wspólnym czasem - planować czas razem poszczególnych członków rodziny, przypominać o ważnych momentach, ułatwiać komunikację, umożliwiać każdemu członkowi rodziny aktywny udział w życiu bliskich - niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.

Technologia nie zastąpi prawdziwych relacji - ich fundamentem wciąż pozostaje świat realny, wspólna obecność i uważność. Ale dobrze zaprojektowane narzędzia cyfrowe mogą te więzi wspierać, ułatwiać kontakt i przypominać o sobie nawzajem - szczególnie w codzienności, która często nie sprzyja spokojowi i bliskości. Czasem nawet w aplikacji można dostrzec nie tylko funkcjonalność, ale i intencję troski o relację.

- podsumowuje Bartosz Jasiński.