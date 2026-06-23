Czy teatr może „oswoić świat”? W Warszawie powstanie spektakl inspirowany „Małym Księciem”. Możesz być jego częścią

Teatr miejscem spotkania

Do udziału w projekcie zaproszeni są chętni mieszkańcy Warszawy i okolicznych miejscowości. Organizatorzy nie wymagają od uczestników wcześniejszego doświadczenia scenicznego. Liczy się gotowość do działania, otwartość i chęć spotkania z drugim człowiekiem.

Pod okiem profesjonalistów uczestnicy przejdą całą drogę tworzenia spektaklu – od pierwszych dyskusji i wspólnych ćwiczeń, aż po finałowy pokaz na scenie. Wybór inspiracji kultowym dziełem Antoine’a de Saint-Exupéry’ego nie jest przypadkowy. Warsztaty skupią się wokół kluczowych wartości: relacji, odpowiedzialności, empatii oraz unikalnego sposobu patrzenia na świat.

– Teatr to przestrzeń, w której uczestnicy mogą realnie dotknąć kultury. To także miejsce integracji i przełamywania własnych ograniczeń – komentuje Julia Śliwowska, koordynatorka projektu.

Dostępność nie na pokaz

Projekt kładzie nacisk na dostępność kultury. W trakcie pracy uczestnicy, wspólnie z partnerami zagranicznymi i organizacjami społecznymi, wezmą udział w dyskusjach na temat teatru włączającego. Rezultatem spotkań będzie wypracowanie rozwiązań umożliwiających realizację spektaklu przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Równolegle dla przygotowywanego przedstawienia powstaną elementy sensoryczne oraz profesjonalna warstwa audiodeskrypcji.

Od warsztatów do premiery

Przed debiutem scenicznym uczestnicy wezmą udział w cyklu warsztatów prowadzonych przez reżysera i aktora. Będą wspólnie pracować nad: interpretacją tekstu, ruchem scenicznym, emisją głosu, budowaniem postaci.

Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie samotności, integracja środowiska osób pełno- i niepełnosprawnych. Zwieńczeniem projektu będzie otwarty spektakl, po którym zaplanowano spotkanie widzów z twórcami. Po zakończeniu projektu wydana zostanie publikacja dokumentująca cały proces oraz poradnik dotyczący tworzenia teatru dostępnego.

Jak się zgłosić?

Warsztaty będą odbywać się w samym centrum stolicy, przy ul. Gałczyńskiego 7. Liczba miejsc w grupie warsztatowej jest ograniczona. Bezpłatne zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem prostego formularza online.