Czyściochowa Akademia Rossmanna. Darmowy gigapakiet z teatrzykiem i pacynkami dla dzieci 

Spotkanie z Czyściochem w przedszkolach i szkołach

W tym roku Rossmann szykuje dla Was coś nowego – wizyty Czyściocha w 15 klasach i 15 grupach przedszkolnych. A to wszystko całkowicie za darmo. Nauczycieli zapraszamy do konkursu, który wyłoni zwycięzców.

W programie odwiedzin:

tańce z Czyściochem

eksperymenty pełne higieny

warsztaty z robienia w szkole breloczków z Czyściochami

zabawa z sensokartonami w przedszkolu

upominki dla dzieci

Po zabawie z wygraną klasą lub grupą, Czyścioch może odwiedzić pozostałe dzieci z placówki, które nie brały udziału w konkursie, przywitać się z nimi i przybić piątkę!

Jeśli chcesz, aby Czyściochy przyjechały właśnie do placówki Twojego dziecka, poinformuj nauczyciela, by z grupą lub klasą wystartował w konkursie. Szczegóły znajdziesz pod linkiem: https://czysciochowa-akademia.pl/aktualnosci/68-zapros-czysciocha-do-szkoly-i-przedszkola.

Zgłoszenia trwają do 16 lutego 2025.

Po zweryfikowaniu zgłoszeń nadejdzie czas na głosowanie na wybraną grupę lub klasę przez klientów Rossmanna; rodziców, dziadków i innych Waszych bliskich. To oni zdecydują, kogo odwiedzi Czyścioch! O szczegółach głosowania poinformujemy wkrótce.

Gigapakiet z teatrzykiem

W tym roku przygotowano także niespodziankę: w ramach Czyściochowej Akademii, mamy dla żłobków i przedszkoli gigapakiety z teatrzykiem.

Jak nauczyciele i opiekunowie mogą wykorzystać pakiet-teatrzyk?

do wymyślanie historyjek i odgrywanie ról za pomocą pacynek

do wystawianie przedstawień w oparciu o gotowe scenariusze

do ćwiczenia aparatu mowy u dzieci w oparciu o scenariusze logopedyczne

do pobudzanie kreatywności i relaksu u najmłodszych między zajęciami.

do rozmowy o higienie z wcielaniem się w role Czyściochów.

do śpiewanie Czyściochowych piosenek i tworzenie małych musicali.

Zadbaliśmy o to, by wszystko, co potrzebne do zabawy, przyjechało do dzieci prosto z Czyściochowa! W pakiecie m.in.:

7 pacynek Czyściochów,

konstrukcja do złożenia sceny teatralnej,

minipakiet z prezentami dla każdego dziecka,

książeczka pełna gotowych scenariuszy teatralnych.

Żeby otrzymać pakiet „Czyściochowy teatrzyk” opiekun w żłobku lub nauczyciel w przedszkolu musi zarejestrować grupę/klasę w Czyściochowej Akademii, a następnie wysłać zgłoszenie.