Dua Lipa dołącza do Nespresso! Gdy smak spotyka muzykę

Światowa gwiazda popu, Dua Lipa, podziwiana jest nie tylko za swój wyjątkowy głos i pełne energii występy, lecz także za wpływ, jaki wywiera jako współczesna ikona stylu i trendów kulturowych. Nieustannie się rozwijając, uosabia ducha ciekawości i eksperymentowania – wartości, które leżą u podstaw Nespresso. Marka od zawsze związana ze sztuką i rozrywką, celebruje momenty inspiracji, w których rodzą się nowe pomysły, a codzienne rytuały stają się bardziej wyjątkowe.

Leonardo Aizpuru, Chief Marketing Officer w Nespresso, powiedział: „Z radością witamy Duę Lipę w rodzinie Nespresso. To prawdziwa pionierka – zawsze ciekawa świata i gotowa próbować nowych rzeczy – a ta energia doskonale wpisuje się w kierunek, którym podąża nasza marka. Naszą misją jest inspirowanie do nieustannego odkrywania poprzez wyjątkową kawę, a Dua w nowoczesny i naturalny sposób uosabia to podejście. Wspólnie chcemy zainspirować nowe pokolenie do odkrywania nowych smaków i pokazać, że chwila z kawą może stać się czymś naprawdę wyjątkowym.”

Poza muzyką, Dua kształtuje przestrzenie, które poświęcone są opowiadaniu historii, wspieraniu kreatywności, odkrywaniu kultury oraz rytmom kształtującym nasze codzienne życie. Od książek, które promuje, po rozmowy, które inicjuje – Dua Lipa zaprasza odbiorców do chwil refleksji i łączenia się z innymi. Te momenty odzwierciedlają zaangażowanie Nespresso w kreatywność i kulturę. Jej współprace z różnorodnymi artystami podkreślają ciekawość, wszechstronność oraz nieustanne poszerzanie własnych horyzontów twórczych.

Dua Lipa powiedziała: “Czuję, że dorastałam z Nespresso. Ich ekspres do kawy zawsze towarzyszył moim codziennym chwilom. W domu z rodziną, na planie zdjęciowym, czy w pokoju hotelowym, więc decyzja o współpracy była naprawdę łatwa do podjęcia. Uwielbiam to, że Nespresso nieustannie odkrywa nowe smaki i szuka sposobów, by rozwijać się jako marka. Nasza współpraca jak dotąd to ogromna frajda, a to dopiero początek.”

Nowa globalna kampania już wkrótce

14 kwietnia Nespresso zaprezentuje „Vertuo World” – nową globalną kampanię obecną na wszystkich platformach, która rozpocznie nowy rozdział w komunikacji marki. Jej twarzą została Dua Lipa. Kampania stanowi nowoczesne ujęcie zaangażowania Nespresso w odkrywanie oraz tworzenie wyjątkowych doświadczeń kawowych. Obok Dua Lipy w kampanii pojawi się również na krótką chwilę wieloletni ambasador marki, George Clooney, co stanowi subtelne nawiązanie do historii i dziedzictwa Nespresso. Obserwuj @nespresso, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami i aktualnościami od marki.

