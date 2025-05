Dzień Bliźniąt: aż 69% przedstawicieli pokolenia Z uważa, że życie byłoby łatwiejsze, gdyby mogli się podwoić

Przerażające, co czuje człowiek w chwili śmierci. "Odczuł obecność swojego nieżyjącego od pięciu lat ojca"

Mówi się, że gdzieś na świecie każdy z nas ma osobę łudząco do nas podobną. Ta perspektywa szczególnie silnie przemawia do pokolenia Z. To właśnie wśród nich coraz większą popularność zyskuje trend poszukiwania sobowtórów znanych celebrytów – przykładem mogą być konkursy na sobowtóra Timothée Chalameta w Nowym Jorku czy Paula Mescala w Dublinie, które szybko zdobyły viralowy rozgłos w mediach społecznościowych.

Podwójne korzyści

Marka Twix® z portfolio Mars, znana z charakterystycznej formy dwóch batonów w jednym opakowaniu, postanowiła przyjrzeć się bliżej fascynacji ideą podwójności – w tym celu przeprowadziła badanie, która rzuca światło na temat posiadania sobowtóra. Okazuje się, że według młodego pokolenia posiadanie „swojego klona”, uczyniłoby życie nie tylko dwukrotnie łatwiejszym (69%), ale i bardziej zabawnym (46%).

Dla pokolenia Z sobowtór to nie tylko ciekawostka, ale realna recepta na szczęście i mniej stresu. Aż 38% młodych uważa, że posiadanie „drugiego siebie” pozytywnie wpłynęłoby na ich samopoczucie, a 43% dostrzega w tym szansę na zwiększenie swojej produktywności. Nie bez powodu – aż 72% przedstawicieli tej generacji przyznaje, że brakuje im czasu, by zrealizować wszystkie swoje obowiązki i plany. Co stoi na przeszkodzie? Najczęściej wskazywane przyczyny to: zbyt krótka doba (33%), trudności w zarządzaniu czasem (28%) oraz nadmiar obowiązków (27%). Sobowtór mógłby więc okazać się nie tylko towarzyszem, ale wręcz ratunkiem w codziennym pędzie.

Respondenci jasno wskazali, które obowiązki najchętniej oddaliby swojemu sobowtórowi. Prym wiodą: sprzątanie (38%), zmywanie naczyń (33%), uczestnictwo w nudnych spotkaniach (22%) oraz odrabianie zadań w szkole lub na uczelni (19%). Nie zabrakło też bardziej społecznych zadań: 29% chętnie wysłałoby swojego sobowtóra do stania w długich kolejkach, a 23% na spotkania, na które nie mają ochoty. Perspektywa posiadania sobowtóra mogłaby również pobudzić przedsiębiorczość pokolenia Z. Co trzeci badany (34%) widzi w „drugim sobie” partnera biznesowego – osobę, z którą można współpracować, by wspólnie szukać nowych sposobów na zarabianie pieniędzy.

– Jako marka znana z unikalnej formy pary batonów w jednym opakowaniu, zawsze wiedzieliśmy, że dwa to więcej, niż jeden. Niby oczywista rzecz, ale powiedzcie sami – dwa dobre żarty pod rząd, dwa dni wolne, czy dwie idealnie pasujące sukienki – podwójna wersja jest lepsza! Nie wspominając już nic o tym, jak miło jest mieć jeszcze jedną, dodatkową parę rąk do pomocy. Chociaż nie mamy jeszcze swoich sobowtórów, sama wizja podwójnej wersji siebie, która ochoczo wkracza w nasze niechciane obowiązki, jest bardzo przyjemna. Zupełnie jak Twix. Jeden i drugi, bo z Twixem nie musisz wybierać. – mówi Magdalena Florczak, Strategic Cells Deployment Manager, Twix and Ice cream na Europę Centralną w Mars.

Podwójność nas inspiruje

Sobowtór mógłby być nie tylko pomocnikiem, ale też świetnym kompanem. Niezależnie od wieku, Polacy są zgodni, że wiele codziennych aktywności staje się przyjemniejszych, gdy można je dzielić z kimś… kto jest jak druga wersja nas samych. Wakacje (58%), wieczorne wyjścia (51%), wycieczki samochodowe (43%), zakupy (42%) i treningi (41%) – to tylko niektóre z okazji, które według badanych zyskują na wartości, gdy spędza się je w duecie.

Z badania zleconego przez Twix® wynika, że aż 46% Polaków jest zafascynowanych ideą sobowtórów. Co ciekawe, aż 58% respondentów chciałoby spotkać swoją „drugą wersję”. O co chętnie zapytaliby swój odpowiednik? 38% chciałoby wiedzieć, czy myślą podobnie, 36% – co ich łączy, a 32% – jakie występują podobieństwa i różnice w ich życiorysach.

AI – nowa droga do sobowtóra

Technologiczne podejście do tematu widać szczególnie wśród przedstawicieli pokolenia Z. 71% przedstawicieli młodej generacji byłoby skłonnych skorzystać ze sztucznej inteligencji, by stworzyć swojego idealnego cyfrowego klona. Dla porównania – taką gotowość wyraża 66% Millenialsów i jedynie 37% osób z pokolenia Boomersów.

Dzień Bliźniąt to dobry moment, by docenić radość płynącą z bycia w duecie – bo dwa to więcej niż jeden.