Dzień Kundelka – podaruj dom, zyskaj miłość

Każdy pies zasługuje na miłość – niezależnie od rasy. Właśnie o to chodzi w Dniu Kundelka: o celebrowanie uroku, lojalności i wyjątkowego ducha psów ras mieszanych, a jednocześnie zachęcanie do adopcji ze schronisk. Bo Dzień Kundelka to nie tylko święto psów, które kochamy – to również przypomnienie, że tysiące z nich wciąż potrzebują naszej pomocy. Według globalnego badania The State of Pet Homelessness Project1, przeprowadzonego przez globalną koalicję ekspertów ds. dobrostanu zwierząt we współpracy z firmą Mars, nawet 1 na 3 zwierzęta domowe na świecie nie ma swojego domu. Oznacza to, że miliony psów i kotów każdego dnia czekają na swoją szansę. W Polsce znajduje się ok. 950 tysięcy bezdomnych psów i kotów – to 8% wszystkich zwierząt domowych w naszym kraju2. W schroniskach przebywa blisko 92,5 tysiąca psów, czekając na kogoś, kto poda im pomocną dłoń. Adopcja to jeden z najpiękniejszych gestów, jakich może dokonać człowiek – daje schronienie, poczucie bezpieczeństwa i miłość. Adopcja to również działanie, które może odmienić dwa życia, czworonoga i jego opiekuna.

Dlaczego warto mieć kundelka? – daj miłość, zyskaj miłość

Kundelki to wyjątkowe psy. Mają w sobie ogromną wdzięczność i miłość, którą potrafią obdarować człowieka każdego dnia. A my w zamian zyskujemy coś znacznie więcej niż tylko towarzystwo. Badania m.in naukowców z Instytutu Nauki o Zwierzętach Waltham3 pokazują, że psy pozytywnie wpływają na zdrowie swoich opiekunów – zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Codzienne spacery poprawiają kondycję, samopoczucie i obniżają ciśnienie. Kontakt ze zwierzęciem wspiera także zdrowie psychiczne: redukuje lęk, poprawia nastrój, pomaga w walce z samotnością, zwiększa wydzielanie oksytocyny, nazywanej hormonem szczęścia, a jednocześnie obniża poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Spędzanie czasu z psem – nawet kilka minut dziennie – pozwala się zrelaksować, zwolnić i poczuć wdzięczność. Kundelki nie oceniają, nie oczekują – po prostu kochają. Dla tych, którzy postanowią otworzyć dla nich swoje drzwi i serca, korzyści będą ogromne.

– Odpowiedzialna adopcja to wspaniały krok, który może odmienić dwa życia – psa i człowieka. Czworonogi nie tylko wnoszą do naszego świata miłość i lojalność, ale mają też udowodniony, pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. W Mars wierzymy, że każda adopcja to krok w stronę bardziej empatycznego świata, dlatego od lat współpracujemy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce na rzecz zmniejszania bezdomności zwierząt domowych, przekazujemy ponad 300 ton karmy organizacjom i fundacjom dla zwierząt będących pod ich opieką, a także rozwijamy wolontariat naszych pracowników. Wierzymy, że nawet najmniejszy gest – spacer ze schroniskowym psem czy pomoc w codziennej opiece – może realnie odmienić jego los – mówi Marzena Ignaczak, dyrektorka ds. kontaktów zewnętrznych w Mars Polska.

Jak świętować Dzień Kundelka?

Dzień Kundelka to chwila, by zatrzymać się i zrobić coś dobrego dla zwierząt. Bezsprzecznie największy wpływ będzie miała przemyślana i odpowiedzialna adopcja psa ze schroniska – dając mu dom, zmieniamy jego los i zyskujemy przyjaciela na lata. Warto także wesprzeć lokalne schroniska, przekazując niezbędne do funkcjonowania rzeczy jak np. karmę, koce, smycze lub datki, które pomogą w codziennej opiece nad zwierzętami. Jeśli mamy wątpliwości co może być przydatne w schronisku to najlepiej skontaktować się z jego pracownikami, którzy wyjaśnią co jest im najbardziej potrzebne. Schroniska chętnie korzystają też z pomocy wolontariuszy – wyjście na spacer z psem, poświęcenie mu czasu i uwagi, których tak bardzo potrzebuje, to doskonały prezent nie tylko w Dniu Kundelka, ale każdego dnia. A jeśli mamy już swojego Kundelka to możemy w dniu jego święta podarować mu jeszcze więcej miłości – zabrać na dłuższy spacer, pobawić się z nim lub po prostu spędzić razem spokojne chwile. Świętując Dzień Kundelka, nie tylko doceniamy ich wyjątkowość, ale także pokazujemy, że każdy pies, niezależnie od pochodzenia, zasługuje na troskę, szacunek i szczęście.