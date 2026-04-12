Fotograf ślubny wymienia trzy sygnały, które wskazują, że małżeństwo się rozpadnie. Te zachowania na weselu zwiastują rozwód

Mimo wzrostu liczby rozwodów, nikt nie myśli o rozstaniu w dniu ślubu. Czy da się przewidzieć przyszłość małżeństwa?

Fotograf ślubny wymienia sygnały, które wskazują, że małżeństwo się rozpadnie

W ostatnich latach liczba rozwodów w Polsce utrzymuje się na stałym poziomie. W 2024 roku orzeczono 57,5 tysiąca rozwodów, co oznaczało niewielki wzrost w porównaniu z 2023 rokiem, ale spadek względem 2022 roku. Z kolei w 2025 roku liczba rozwodów w Polsce wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła około 61 tysięcy. Najczęściej rozwodzą się osoby w wieku od 40 do 49 lat, z czego w miastach do rozwodów dochodzi 3-krotnie częściej niż na wsiach. To tyle z liczb, bo przecież chyba nikt, kto planuje ślub, nie myśli o tym, że może się to nie udać. Stając na ślubnym kobiercu decydujemy się na wspólną życiową drogę właśnie z tym drugim człowiekiem. Jednak rzeczywistość bywa okrutna. Czy można zatem przewidzieć wcześniej, że małżeństwo nie przetrwa? Shayla Herrington, fotografka ślubna z Arkansas w Stanach Zjednoczonych, która od lat uczestniczy parom młodym w tym wyjątkowym dniu, przekonuje, że potrafi określić już w trakcie wesela, czy para się rozstanie. W filmiku zamieszczonym na TikToku fotografka wymieniła aż trzy niepokojące zachowania pary młodej.

Po tym poznaje, że parę młodą czeka rozwód

Fotograf ślubny to bardzo odpowiedzialny zawód - ma ująć na zdjęciach całe piękno ślubu i wesela, tak aby para młoda po latach wracała do nich z sentymentem i wzruszeniem. Jednak jest też inna strona pracy fotografa - jest on w stanie dostrzec coś, czego inni uczestniczy wesela, mogą nie widzieć. Lata doświadczenia w zawodzie sprawiają, że fotograf ślubny łatwo rozpoznaje, czy dana para jest ze sobą szczęśliwa, czy raczej czeka ją rozwód. Przekonuje o tym Shayla Herrington, która opowiedziała o trzech sygnałach podczas wesela, które jej zdaniem świadczą o tym, że małżeństwo nie przetrwa. Przede wszystkim ostrzeżeniem jest sytuacja, kiedy któreś z małżonków robi sobie dużo zdjęć wyłącznie z rodziną, bez partnera.

Możesz mieć kilka zdjęć sam na sam z rodzicami, ale robienie więcej niż trzech ujęć jest już trochę podejrzane

- wyjaśnia fotografka. Kolejnym niepokojącym sygnałem jest zachowanie drużbów - jeśli druhna lub drużba skupia swoją uwagę wyłącznie na jednym z małżonków, może to świadczyć o braku sympatii wobec drugiego. Trzecim znakiem, który zdaniem fotografa ślubnego świadczy o tym, że parze grozi rychły rozwód, jest fakt, że podczas wesela nie spędzają czasu razem, a poświęcają go dla znajomych i swoich rodzin. W końcu to ich wielki dzień i powinni cieszyć się nim wspólnie.

13

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@shaylamherrington/video/7275768162489077038" data-video-id="7275768162489077038" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@shaylamherrington" href="https://www.tiktok.com/@shaylamherrington?refer=embed">@shaylamherrington</a> <a title="stitch" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/stitch?refer=embed">#stitch</a> with @Shayla Herrington Do you think these hold any truth? Disclaimer: I am not in anyway stating that a couple wont have a happy and long marraige if they do not check these boxes. This is merely an observation of recurring themes we have noticed. <a title="weddingtiktok" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/weddingtiktok?refer=embed">#weddingtiktok</a> <a title="married" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/married?refer=embed">#married</a> <a title="divorced" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/divorced?refer=embed">#divorced</a> <a title="couple" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/couple?refer=embed">#couple</a> <a title="weddingphotographer" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/weddingphotographer?refer=embed">#weddingphotographer</a> <a title="photographer" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/photographer?refer=embed">#photographer</a> <a title="weddingplanner" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/weddingplanner?refer=embed">#weddingplanner</a> <a title="bridetobe" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/bridetobe?refer=embed">#bridetobe</a> <a title="marrielife" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/marrielife?refer=embed">#marrielife</a> <a title="engaged" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/engaged?refer=embed">#engaged</a> <a title="couplestiktok" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/couplestiktok?refer=embed">#couplestiktok</a> <a target="_blank" title="♬ original sound - Shayla Herrington" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-7275768188908915498?refer=embed">♬ original sound - Shayla Herrington</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>