Fotograf ślubny wymienia trzy sygnały, które wskazują, że małżeństwo się rozpadnie. Te zachowania na weselu zwiastują rozwód

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-04-12 5:28

Ślub jest dla wielu osób zwieńczeniem miłości i rozpoczęciem wspólnej drogi z drugim człowiekiem. Fotografka ślubna patrzy jednak na nowożeńców nieco inaczej. Ekspertka już na weselu, obserwując zachowanie pary młodej i ich gości jest w stanie określić, czy to małżeństwo przetrwa próbę czasu, czy jednak jest skazane na rozwód. Wymieniła aż trzy rażące sygnały, że związek się rozpadnie.

Fotograf ślubny wymienia trzy sygnały, które wskazują, że małżeństwo się rozpadnie

i

  • Mimo wzrostu liczby rozwodów, nikt nie myśli o rozstaniu w dniu ślubu. Czy da się przewidzieć przyszłość małżeństwa?
  • Fotografka ślubna z USA, Shayla Herrington, twierdzi, że potrafi rozpoznać sygnały zwiastujące rozwód już podczas wesela.
  • Ostrzega przed trzema niepokojącymi zachowaniami pary młodej, które mogą świadczyć o braku trwałości związku.
  • Chcesz poznać te sygnały i dowiedzieć się, na co zwracać uwagę podczas wesela?

Fotograf ślubny wymienia sygnały, które wskazują, że małżeństwo się rozpadnie

W ostatnich latach liczba rozwodów w Polsce utrzymuje się na stałym poziomie. W 2024 roku orzeczono 57,5 tysiąca rozwodów, co oznaczało niewielki wzrost w porównaniu z 2023 rokiem, ale spadek względem 2022 roku. Z kolei w 2025 roku liczba rozwodów w Polsce wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła około 61 tysięcy. Najczęściej rozwodzą się osoby w wieku od 40 do 49 lat, z czego w miastach do rozwodów dochodzi 3-krotnie częściej niż na wsiach. To tyle z liczb, bo przecież chyba nikt, kto planuje ślub, nie myśli o tym, że może się to nie udać. Stając na ślubnym kobiercu decydujemy się na wspólną życiową drogę właśnie z tym drugim człowiekiem. Jednak rzeczywistość bywa okrutna. Czy można zatem przewidzieć wcześniej, że małżeństwo nie przetrwa? Shayla Herrington, fotografka ślubna z Arkansas w Stanach Zjednoczonych, która od lat uczestniczy parom młodym w tym wyjątkowym dniu, przekonuje, że potrafi określić już w trakcie wesela, czy para się rozstanie. W filmiku zamieszczonym na TikToku fotografka wymieniła aż trzy niepokojące zachowania pary młodej.

Po tym poznaje, że parę młodą czeka rozwód

Fotograf ślubny to bardzo odpowiedzialny zawód - ma ująć na zdjęciach całe piękno ślubu i wesela, tak aby para młoda po latach wracała do nich z sentymentem i wzruszeniem. Jednak jest też inna strona pracy fotografa - jest on w stanie dostrzec coś, czego inni uczestniczy wesela, mogą nie widzieć. Lata doświadczenia w zawodzie sprawiają, że fotograf ślubny łatwo rozpoznaje, czy dana para jest ze sobą szczęśliwa, czy raczej czeka ją rozwód. Przekonuje o tym Shayla Herrington, która opowiedziała o trzech sygnałach podczas wesela, które jej zdaniem świadczą o tym, że małżeństwo nie przetrwa. Przede wszystkim ostrzeżeniem jest sytuacja, kiedy któreś z małżonków robi sobie dużo zdjęć wyłącznie z rodziną, bez partnera.

Możesz mieć kilka zdjęć sam na sam z rodzicami, ale robienie więcej niż trzech ujęć jest już trochę podejrzane

- wyjaśnia fotografka. Kolejnym niepokojącym sygnałem jest zachowanie drużbów - jeśli druhna lub drużba skupia swoją uwagę wyłącznie na jednym z małżonków, może to świadczyć o braku sympatii wobec drugiego. Trzecim znakiem, który zdaniem fotografa ślubnego świadczy o tym, że parze grozi rychły rozwód, jest fakt, że podczas wesela nie spędzają czasu razem, a poświęcają go dla znajomych i swoich rodzin. W końcu to ich wielki dzień i powinni cieszyć się nim wspólnie.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@shaylamherrington/video/7275768162489077038" data-video-id="7275768162489077038"> <section> <a target="_blank" title="@shaylamherrington" href="https://www.tiktok.com/@shaylamherrington?refer=embed">@shaylamherrington</a> Do you think these hold any truth? Disclaimer: I am not in anyway stating that a couple wont have a happy and long marraige if they do not check these boxes. This is merely an observation of recurring themes we have noticed. </section> </blockquote>
