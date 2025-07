Hiszpański urok i elegancja – Penélope Cruz nową twarzą marki Kinga

Wybór Penélope Cruz na ambasadorkę nie jest przypadkowy. Hiszpańska aktorka uosabia wszystkie wartości, które marka Kinga chce przekazywać – naturalność, pewność siebie i niezależność oraz elegancję. Jej wizerunek, bliskość idei zdrowego stylu życia i kobieca subtelność idealnie korespondują z charakterem marki oraz dynamicznie rozwijającą się kategorią produktów premium.

„Czuję, że promowanie właśnie takiego produktu naprawdę ma sens. Bardzo spodobał mi się też sposób, w jaki firma Kinga zaprosiła mnie do tej kampanii. Zależało im na tym, żebym najpierw spróbowała produktów i szczerze powiedziała, co o nich sądzę. Przysłali mi ogromną paczkę z różnymi artykułami i byłam pod wrażeniem ich jakości. Myślę, że ostatecznie osoba, która słucha danej historii albo ogląda reklamę, jest w stanie wyczuć, czy za tym stoi prawdziwa relacja, czy tylko pozory. W tym przypadku mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że to coś bardzo, bardzo autentycznego” - mówi Penelope Cruz.

„Penélope Cruz to dla nas uosobienie nowoczesnej, pewnej siebie kobiety – silnej, a zarazem subtelnej, która celebruje życie z klasą, wyczuciem i naturalną elegancją. Jest autentyczna, ciepła, pełna wdzięku – dokładnie taka, jak marka Kinga. Wierzymy, że dzięki tej współpracy jeszcze mocniej podkreślimy nasze wartości i zainspirujemy konsumentów do sięgania po produkty, które wnoszą codzienność na wyższy poziom” – mówi Tadeusz Czarniecki, Dyrektor Marketingu grupy OSHEE World.

Współpraca z Penélope Cruz jest jednym z kluczowych elementów procesu rebrandingu, dzięki czemu produkty z portfolio marki Kinga jeszcze lepiej będą odpowiadać na potrzeby konsumentów poszukujących jakości, stylu i autentyczności.

Kampania z udziałem aktorki obejmuje działania 360°, w których skład wchodzą digital, spoty reklamowe w największych grupach telewizyjnych oraz outdoor w największych polskich miastach.

Nowości w portfolio Kinga

Wraz z nową ambasadorką, marka prezentuje również swoje najnowsze produkty, idealnie wpisujące się w filozofię życia w zgodzie ze sobą i celebracji codziennych chwil.

Kinga Sparclino to wyjątkowa linia napojów klasy premium, inspirowanych śródziemnomorskim stylem życia. Subtelne połączenie krystalicznie czystej wody, słodyczy soku owocowego i musujących bąbelków, które doskonale sprawdza się zarówno solo, jak i jako baza do eleganckich mocktaili. Sparclino to propozycja dla osób, które cenią smak, styl i celebrację małych przyjemności. To orzeźwienie w wersji premium.

Druga nowość to Kinga Tonic Water. W tej kategorii marka wprowadza trzy warianty: Original, Zero Sugar oraz smak Blueberry & Rose. Każdy z nich łączy charakterystyczną goryczkę z subtelną nutą owocową, tworząc harmonijną kompozycję o głębokim i wyrazistym smaku. Docenią go osoby szukające stylowej alternatywy zarówno na przyjęciach, jak i w codziennym rytmie życia.

W ofercie niezmiennie znajdują się także naturalne wody mineralne Kinga Pienińska, cenione za swoją czystość, doskonały balans minerałów oraz elegancką oprawę, która sprawia, że towarzyszą najlepszym chwilom – zarówno przy domowym stole, jak i podczas wyjątkowych okazji. W ramach rebrandingu wody Kinga Pienińska zyskają również odświeżoną identyfikację wizualną, która podkreśla charakter marki premium i jeszcze mocniej wyróżnia ją na tle konkurencji.