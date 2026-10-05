Imię oznaczające "ognistego" rośnie w siłę. Czy dzięki nowej "Lalce" zdetronizuje popularnego Nikodema?

Świeża adaptacja kultowego dzieła Bolesława Prusa wywołuje ogromne poruszenie, co może mieć realny wpływ na przyszłe wybory rodziców.

Imię oznaczające człowieka pełnego ognia staje się prawdziwym hitem, plasując się już na siódmej pozycji wśród najpopularniejszych męskich form nadanych w 2025 roku.

Czy serialowa i kinowa wersja lektury sprawi, że ta dawna forma wyprzedzi królującego w rankingach Nikodema.

Postać Ignacego Rzeckiego, będącego symbolem oddania, ogromnej pracowitości oraz wierności wobec głównego bohatera, doskonale obrazuje człowieka szukającego swojego miejsca w epoce rodzącego się kapitalizmu. Tradycyjna forma tego imienia od dziesięcioleci kojarzy się ze swego rodzaju elegancją i coraz częściej jest wyborem młodych rodziców poszukujących klasycznych imion dla swoich synów. Zwiększone zainteresowanie głośną ekranizacją "Lalki" rodzi naturalne spekulacje na temat tego, czy ten klasyczny wybór ostatecznie zastąpi na pierwszym miejscu w rankingach popularności od kilu lat królującego Nikodema.

Pochodzenie i ukryte znaczenie tradycyjnego imienia Ignacy

To klasyczne imię pochodzi z języka łacińskiego i bezpośrednio nawiązują do rzymskiej formy Ignatius, choć badacze onomastyki nie są całkowicie zgodni co do jej pierwotnego źródła. Najczęściej przyjmuje się, że baza pochodzi od łacińskiego słowa ignis oznaczającego po prostu ogień, co sprawia, że noszące je osoby często określa się mianem ognistych, płomiennych oraz pełnych wewnętrznego żaru. Na ziemiach polskich to imię funkcjonuje od wielu stuleci, będąc niegdyś niezwykle powszechnym wyborem wśród przedstawicieli bogatej szlachty, duchownych oraz szanowanych środowisk inteligenckich.

Imię Ignacy w popkulturze

W świadomości wielu Polaków to właśnie słynny literacki subiekt Ignacy Rzecki stanowi pierwsze i najbardziej naturalne skojarzenie związane z tym klasycznym imieniem. Bohater Prusa, pracujący od wielu lat w warszawskim sklepie Stanisława Wokulskiego, jawi się jako osoba mocno zakorzeniona w dawnych wartościach i wyznająca nieprzystające do nowych czasów romantyczne ideały. Choć w fabule ustępuje nieco miejsca swojemu przełożonemu, to bez jego pamiętnika i unikalnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość niezwykle trudno wyobrazić sobie pełen obraz tamtej epoki i całego dzieła.

Ilu mężczyzn w Polsce nosi imię Ignacy?

Przez kilkadziesiąt lat opisywana forma kojarzyła się głównie z pokoleniem naszych dziadków i pradziadków, jednak panująca od jakiegoś czasu wyraźna moda na imiona tradycyjne diametralnie zmieniła ten stan rzeczy. Z aktualnych danych gromadzonych w systemie PESEL wynika, że w naszym kraju żyje dokładnie 52 801 mężczyzn posługujących się tym imieniem jako pierwszym. Tylko w 2025 roku rodzice zdecydowali się na ten wariant aż 4222 razy, co dało mu znakomitą siódmą lokatę w ogólnokrajowym podsumowaniu najchętniej wybieranych imion minionego roku. Pozostaje jedynie obserwować, czy filmowa adaptacja oraz luźna interpretacja powieści w postaci serialu sprawią, iż w najbliższym czasie dojdzie do zmiany na szczycie rankingu popularności męskich imion nadawanych w danym roku.

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