Naukowcy wskazali najprzyjemniejsze imię. W Polsce nie jest zbyt popularne

Przeprowadzono badanie lingwistyczne, analizujące wpływ brzmienia imion na ich odbiór.

W wyniku analizy pewne imię żeńskie zostało wyróżnione jako najprzyjemniej brzmiące w rankingach zagranicznych.

W Polsce to konkretne imię jest mało popularne, choć jego rodzimy odpowiednik należy do najczęściej wybieranych żeńskich imion.

To imię wygrywa w rankingach

Na odbiór konkretnych imion przez ludzkie ucho wpływa szereg uwarunkowań. Zespół badawczy pod szyldem My 1st Years, we współpracy z profesorem nadzwyczajnym lingwistyki kognitywnej na University of Birmingham, Bodo Winterem, postanowił naukowo rozstrzygnąć, które z nich brzmi najprzyjemniej. Eksperci wzięli pod lupę fonetykę powszechnie używanych imion. Każda z głosek otrzymała określoną punktację powiązaną z ładunkiem emocjonalnym, a suma tych wartości dała końcowy wynik konkretnego słowa. W rankingu obejmującym rynek brytyjski i amerykański bezapelacyjnie zwyciężyła Sophia. Wyniki pokazują, że nie chodzi tu tylko o indywidualne preferencje czy wspomnienia. Naukowcy starali się dowieść, że konkretne tony mają bezpośrednie przełożenie na nasz odbiór danego słowa. Zaskakującym wnioskiem okazał się fakt, że Sophia zdominowała zarówno zestawienie z Wielkiej Brytanii, jak i to ze Stanów Zjednoczonych.

To imię w Polsce występuje dość rzadko

Podczas gdy w wielu państwach forma Sophia cieszy się ogromną popularnością, w naszym kraju statystyki wyglądają zgoła odmiennie. Z informacji zgromadzonych w bazie PESEL wynika, że aktualnie nosi je dokładnie 2389 obywatelek. W 2025 roku zdecydowano się nadać je 73 urodzonym dziewczynkom. Zestawiając te dane z wariantem Sophie, widzimy drobną różnicę – tę wersję posiada 3156 Polek. Prawdziwy fenomen dotyczy jednak rodzimego odpowiednika. Sophia, wywodząca się z języka greckiego, to nic innego jak "mądrość", a w polskiej tradycji jej odpowiednikiem jest oczywiście Zofia. To właśnie ona święci nad Wisłą prawdziwe triumfy. W pierwszym półroczu 2026 roku Zofia okazała się bezkonkurencyjnym liderem wśród imion żeńskich, trafiając do 2166 noworodków.

Czy imię Sophia rzeczywiście brzmi najprzyjemniej?

Zwycięstwo w naukowym rankingu nie sprawia, że wariant Sophia zachwyci absolutnie każdego. Na ostateczne wrażenia słuchowe rzutują bowiem takie aspekty jak konkretny język, specyfika akcentu, wymowa, uwarunkowania kulturowe oraz prywatne przeżycia. Przedstawiona analiza udowadnia jednak, że dźwięk wypowiadanych słów realnie kształtuje nasze odczucia i buduje skojarzenia, nawet jeżeli w codziennym życiu nie zwracamy na ten proces najmniejszej uwagi.

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