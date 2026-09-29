To żeńskie imię oznacza "niebiańską". Polacy rzadko je wybierają

Wybór imienia dla dziecka to kluczowa decyzja, a obok popularnych form rodzice coraz częściej poszukują tych o unikalnym brzmieniu i znaczeniu.

To imię oznacza "niebiańską" i kojarzy się z antyczną siedzibą bogów.

Mimo dostojnego brzmienia i głębokiego znaczenia, w Polsce pozostaje rzadkością - sprawdź, czy to właśnie ono jest idealnym wyborem dla twojej córki.

Olimpia – pochodzenie imienia

Analizując bazę PESEL, można łatwo zauważyć, że w naszym kraju największą popularnością cieszą się tradycyjne imiona. Utrzymujący się od jakiegoś czasu trend pokazuje, że rodzice chętnie wracają do form popularnych w czasach naszych dziadków. Nie brakuje jednak osób, które szukają dla swoich pociech mniej powszechnych opcji, a doskonałym tego przykładem jest Olimpia.

Olimpia to imię o głębokich korzeniach antycznych, przywodzące na myśl starożytnych greckich bogów. Wywodzi się z języka greckiego, konkretnie od słowa Olympias, nawiązującego do mitycznego Olimpu. Językoznawcy podkreślają jego silny związek z mityczną siedzibą bóstw. Warto też wspomnieć o starożytnej miejscowości Olimpia na Peloponezie, słynącej z igrzysk organizowanych na cześć Zeusa. Dlatego to imię zyskuje wyjątkowo majestatyczny i intrygujący charakter.

Olimpia – znaczenie imienia

Etymologia tego imienia jest bezpośrednio powiązana ze słowem „olimpijska”, co można tłumaczyć jako osobę „pochodzącą z Olimpu” lub „należącą do Olimpu”. Ze względu na mitologiczne konotacje związane z najwyższym z greckich bogów, Olimpię często określa się mianem „niebiańskiej”.

Popularność imienia Olimpia w Polsce

Statystyki pochodzące z rejestru PESEL wskazują, że na początku 2026 roku imię to posiadały w Polsce dokładnie 3443 żyjące kobiety, co uplasowało je na 304. pozycji w rankingu imion żeńskich. Z kolei w 2025 roku imię Olimpia zostało nadane zaledwie 38 nowo narodzonym dziewczynkom, plasując się daleko za najpopularniejszymi wyborami rodziców.

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