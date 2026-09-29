To żeńskie imię oznacza "niebiańską". Polacy rzadko je wybierają

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-09-29 11:41

Wybór imienia dla pociechy to nie lada wyzwanie dla świeżo upieczonych rodziców. Choć wielu decyduje się na tradycyjne propozycje, nie brakuje miłośników bardziej wyszukanych form. Do rzadszych wyborów należy antyczne imię żeńskie, oznaczające "niebiańską".

Mała dziewczynka w białym ubranku siedzi wśród kwiatów. O rzadkim imieniu Olimpia przeczytasz na SE.
Autor: freepic.diller/ Freepik.com
  • Wybór imienia dla dziecka to kluczowa decyzja, a obok popularnych form rodzice coraz częściej poszukują tych o unikalnym brzmieniu i znaczeniu.
  • To imię oznacza "niebiańską" i kojarzy się z antyczną siedzibą bogów.
  • Mimo dostojnego brzmienia i głębokiego znaczenia, w Polsce pozostaje rzadkością - sprawdź, czy to właśnie ono jest idealnym wyborem dla twojej córki.

Olimpia – pochodzenie imienia

Analizując bazę PESEL, można łatwo zauważyć, że w naszym kraju największą popularnością cieszą się tradycyjne imiona. Utrzymujący się od jakiegoś czasu trend pokazuje, że rodzice chętnie wracają do form popularnych w czasach naszych dziadków. Nie brakuje jednak osób, które szukają dla swoich pociech mniej powszechnych opcji, a doskonałym tego przykładem jest Olimpia.

Olimpia to imię o głębokich korzeniach antycznych, przywodzące na myśl starożytnych greckich bogów. Wywodzi się z języka greckiego, konkretnie od słowa Olympias, nawiązującego do mitycznego Olimpu. Językoznawcy podkreślają jego silny związek z mityczną siedzibą bóstw. Warto też wspomnieć o starożytnej miejscowości Olimpia na Peloponezie, słynącej z igrzysk organizowanych na cześć Zeusa. Dlatego to imię zyskuje wyjątkowo majestatyczny i intrygujący charakter.

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Olimpia – znaczenie imienia

Etymologia tego imienia jest bezpośrednio powiązana ze słowem „olimpijska”, co można tłumaczyć jako osobę „pochodzącą z Olimpu” lub „należącą do Olimpu”. Ze względu na mitologiczne konotacje związane z najwyższym z greckich bogów, Olimpię często określa się mianem „niebiańskiej”.

Popularność imienia Olimpia w Polsce

Statystyki pochodzące z rejestru PESEL wskazują, że na początku 2026 roku imię to posiadały w Polsce dokładnie 3443 żyjące kobiety, co uplasowało je na 304. pozycji w rankingu imion żeńskich. Z kolei w 2025 roku imię Olimpia zostało nadane zaledwie 38 nowo narodzonym dziewczynkom, plasując się daleko za najpopularniejszymi wyborami rodziców.

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