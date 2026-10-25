Jak przygotować się do adopcji psa? Podaruj dom z okazji Dnia Kundelka

Obecność zwierząt znacząco wzbogaca życie, wspierając nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, a Dzień Kundelka przypomina o wartości odpowiedzialnej opieki.

Blisko co czwarty Polak rozważa adopcję, jednak obawy o behawior i zdrowie pupila wymagają wsparcia ekspertów oraz starannego przygotowania domu.

Odkryj, jak świadomie przejść przez proces adopcji i skutecznie zaadaptować psa, by zbudować trwałą więź i zyskać wiernego towarzysza na całe życie!

Zwierzęta wnoszą do naszego życia radość, bliskość i poczucie, że jest obok nas ktoś ważny. Ich obecność może również wspierać nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, co potwierdzają liczne badania m.in. Instytutu Nauki o Zwierzętach WALTHAM. Kontakt z czworonogami może pomagać w radzeniu sobie ze stresem i poczuciem samotności, a opieka nad psem sprzyja codziennej aktywności. Wspólne spacery, zabawa i spokojne chwile budują więź, która wzbogaca codzienność. Dzień Kundelka to okazja, by docenić tę relację i odwzajemnić dobro, które otrzymujemy od psów – troszcząc się o ich zdrowie, potrzeby i bezpieczeństwo.

Polacy otwarci na adopcję, ale potrzebują wsparcia

Nowe badanie przeprowadzone przez Mars, Incorporated pokazuje, że blisko co czwarty respondent z Polski (23%) jest otwarty na adopcję psa lub kota. Potrzebuje przy tym wsparcia i wskazówek ekspertów m.in. w zakresie potrzeb behawioralnych czworonoga i jego zachowania. Wśród największych wyzwań związanych z adopcją zwierząt badani Polacy najczęściej wskazują niepewność dotyczącą historii zachowania zwierzęcia (36%), obawy o jego zdrowie i nieznaną historię medyczną (35%) oraz przygotowanie domu na jego przyjęcie (25%). Dostrzegają też pozytywną stronę tej decyzji: dla 44% respondentów jednym z najbardziej satysfakcjonujących aspektów pomagania adoptowanemu zwierzęciu w zadomowieniu się byłoby budowanie silnej więzi z nim, a dla 44% – sprawienie, by poczuło się częścią rodziny.

Zanim zaprosisz psa do domu

Adopcja to szansa, by odwzajemnić dobro, które zwierzęta wnoszą do naszego życia i podarować psu bezpieczny, kochający dom. Ścieżka adopcyjna zaczyna się jednak na długo przed wizytą w schronisku – od przemyślenia, czy możemy zapewnić zwierzęciu opiekę odpowiadającą jego potrzebom. Warto porozmawiać o tym z wszystkimi domownikami. Czy mamy czas na codzienne spacery, zabawę i pielęgnację? Czy nasz budżet uwzględnia koszty związane z żywieniem, profilaktyką zdrowotną i nieprzewidzianym leczeniem? Kto zajmie się psem podczas wyjazdu lub choroby opiekuna? Kiedy wspólnie uznamy, że jesteśmy gotowi na adopcję, kolejnym krokiem jest kontakt ze schroniskiem. Jego pracownicy i wolontariusze pomogą nam dopasować psa do naszych możliwości i warunków. Warto porozmawiać z nimi o zdrowiu, zachowaniu i potrzebach pupila, którego chcielibyśmy adoptować, aby upewnienie się, że możemy na nie odpowiedzieć.

Pierwsze dni razem – czas na spokój i zaufanie

Przeprowadzka ze schroniska do nowego domu to dla psa duża zmiana. Nieznane zapachy, otoczenie i domownicy wymagają oswojenia, dlatego warto dać mu czas i przestrzeń, by poczuł się bezpiecznie. Pomocną wskazówką jest zasada 3–3–3: pierwsze trzy dni służą przede wszystkim budowaniu poczucia bezpieczeństwa, pierwsze trzy tygodnie – poznawaniu domowych zwyczajów i tworzeniu rutyny, a około trzech miesięcy może być potrzebne, by zwierzę poczuło się swobodniej w nowym domu. To orientacyjne etapy – każdy pies adaptuje się we własnym tempie. Ważne są cierpliwość, spokojne miejsce odpoczynku i poszanowanie jego granic. Warto również poznać dotychczasowy sposób żywienia pupila, a ewentualną zmianę diety wprowadzać stopniowo, zwykle przez 7–10 dni. Wkrótce po adopcji należy też zaplanować wizytę u lekarza weterynarii, zabierając dokumentację ze schroniska.

Więcej praktycznych wskazówek dotyczących zdrowia, żywienia, zachowania i przygotowania domu można znaleźć na platformie Mars Adoption Hub. Materiały opracowano we współpracy z lekarzami weterynarii, ekspertami żywienia, behawiorystami i naukowcami Mars Petcare, w tym Instytutu WALTHAM.

Odpowiedzialność zaczyna się od edukacji

Przygotowanie do odpowiedzialnej opieki nad zwierzęciem zaczyna się od zrozumienia jego potrzeb – a tę wiedzę i wrażliwość warto budować już w dzieciństwie. Z takim przekonaniem marka PEDIGREE® wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce prowadzą od 2021 roku ogólnopolski program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Podstawę zajęć stanowią broszury, które przybliżają temat odpowiedzialnej adopcji i uwrażliwiają na los zwierząt czekających w schroniskach. Uczą również m.in. zasad prawidłowego żywienia, pielęgnacji oraz dbania o zdrowie i dobrostan psa. W 2025 roku w ramach inicjatywy rozdystrybuowano 101 tys. materiałów do 231 szkół i przedszkoli.

Adopcja może być początkiem wyjątkowej przyjaźni, która wzbogaca życie zarówno zwierzęcia, jak i jego opiekuna. Obserwowanie, jak pies nabiera zaufania, czuje się coraz swobodniej w nowym domu i odnajduje się w rodzinie, daje wiele radości. Nasze badanie pokazuje, że Polacy dostrzegają wartość tej więzi, ale potrzebują też wiedzy, która pomoże im świadomie przygotować się do adopcji. Rozmowa z pracownikami schroniska i porady ekspertów pomagają lepiej poznać potrzeby czworonoga i zrozumieć, jak zapewnić mu odpowiednią opiekę. W Mars od lat wspieramy odpowiedzialną adopcję, współpracując z organizacjami pomagającymi zwierzętom i udostępniając praktyczne materiały edukacyjne. Wiemy też, że wrażliwość na potrzeby zwierząt warto rozwijać od najmłodszych lat. Dlatego poprzez wspólne działania edukacyjne PEDIGREE® i TOZ pomagamy dzieciom i młodzieży zrozumieć, z czym wiąże się odpowiedzialna opieka nad czworonogami. Chcemy, aby ta wiedza pomagała budować trwałe relacje ze zwierzętami, oparte na zaufaniu i trosce przez całe ich życie

– mówi Marzena Ignaczak, dyrektorka ds. kontaktów zewnętrznych w Mars Polska.

Dzień Kundelka można uczcić wspólną zabawą lub spacerem dostosowanym do potrzeb swojego psa. Warto też zapytać lokalne schronisko o możliwość wolontariatu albo aktualnie potrzebne rzeczy. Jeśli myślimy o adopcji, potraktujmy to święto jako zachętę do przygotowań. Dając psu bezpieczny, kochający dom, możemy zyskać przyjaciela, z którym będziemy dzielić codzienność i odkrywać radość ze wspólnego życia.

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