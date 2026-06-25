Jak wspierać nastolatka w wyborze szkoły? Ciągła zmiana planów to naturalny element dorastania

Jak możemy przeczytać na łamach czasopisma MDPI, zbliżający się wybór szkoły wywołuje u młodych ludzi ogromny stres i poczucie beznadziei

Cierpliwe wysłuchanie obaw dziecka zamiast rzucania utartych frazesów świetnie pomaga mu spojrzeć na problem z zupełnie innej strony

Informacje opublikowane przez National Academies of Sciences jasno pokazują, że ciągła zmiana planów u nastolatka to całkowicie normalny etap dorastania

Zwykły wolontariat w schronisku lub udział w kółku teatralnym mocno ułatwiają młodemu człowiekowi odkrycie jego prawdziwych pasji

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Dlaczego piętnastolatek tak bardzo stresuje się wyborem szkoły?

Wybór szkoły średniej to dla wielu nastolatków ogromny ciężar, który skutecznie odbiera im radość z codziennego życia. Młody człowiek nagle staje przed koniecznością podjęcia decyzji, które wydają mu się ostateczne i wiążące na całą dorosłość. Zderzenie jego własnych, często niepewnych marzeń z wielkimi oczekiwaniami rodziny czy nauczycieli wywołuje złość, lęk i poczucie zupełnej beznadziei.

Jak możemy przeczytać na łamach czasopisma MDPI, im bliżej ostatecznej decyzji o wyborze zawodu, tym większy stres i napięcie odczuwają nastolatkowie. Presja otoczenia sprawia, że dzieciaki w wieku 14 czy 15 lat po prostu nie radzą sobie z ciężarem tak dorosłych oczekiwań. Zamiast cieszyć się młodością, zamartwiają się o swoją przyszłość i boją się, że jeden zły ruch na zawsze przekreśli ich szanse na dobrą pracę.

Jak wspierać nastolatka, który nie wie co chce robić w życiu?

Kiedy twoje dziecko po raz kolejny mówi, że nie ma pojęcia jaką ścieżkę wybrać, warto po prostu ugryźć się w język i zrezygnować z pouczania. Portal Mayo Clinic Health System przypomina, że w takich chwilach nastolatek potrzebuje przede wszystkim empatii, dlatego warto postawić się w jego sytuacji i pokazać, że jego obawy są dla nas ważne. Zamiast rzucać błahe teksty w stylu "weź się w garść" czy "jakoś to będzie", lepiej zadać mu spokojne pytania, które pomogą mu spojrzeć na problem z innej strony. Dobrym pomysłem może być zapytanie, co do tej pory sprawiało mu największą radość w szkole lub jakie ma pomysły na najbliższe miesiące. Najważniejsze to dać mu jasne poczucie, że jesteśmy po jego stronie bez względu na to, jaką szkołę ostatecznie wybierze.

Ciągła zmiana planów u nastolatka. Dlaczego to zupełnie normalne?

Rodzice często łapią się za głowę, kiedy ich potomek w poniedziałek chce być informatykiem, w środę kucharzem, a w piątek myśli o szkole artystycznej. Taka huśtawka pomysłów to jednak stały element dorastania i poszukiwania własnej drogi. Młody człowiek po prostu potrzebuje czasu, żeby przetestować na sucho różne pomysły na siebie, zanim ostatecznie poczuje, w czym jest naprawdę dobry.

Warto pamiętać, że rozwój ludzkiego mózgu nie kończy się w momencie odebrania dowodu osobistego. Z informacji opublikowanych przez National Academies of Sciences dowiadujemy się, że ten burzliwy proces kształtowania się tożsamości trwa nawet do połowy dwudziestego roku życia. Ciągłe zmienianie zdania przez piętnastolatka nie jest więc oznaką buntu czy lenistwa, ale całkowicie naturalnym etapem dojrzewania i poznawania samego siebie.

Gdzie szukać pasji u dziecka? Sprawdzone sposoby na rozwój

Jeśli chcemy ułatwić dziecku znalezienie swojej życiowej drogi, możemy delikatnie zachęcić je do wyjścia z domu i sprawdzania się w nowych, bezpiecznych rolach. Według serwisu HealthyChildren dobrą opcją na poznanie swoich mocnych stron jest zaangażowanie się w różne darmowe aktywności w najbliższej okolicy:

pomoc w pobliskim schronisku dla zwierząt lub lokalnej świetlicy dla najmłodszych

dołączenie do kółka teatralnego, osiedlowego zespołu muzycznego albo drużyny sportowej

zwykłe rozmowy ze starszymi członkami rodziny o ich dawnych zawodach i historiach z młodości

udział w zbiórkach charytatywnych lub sąsiedzkich akcjach sprzątania osiedla

Próbowanie tylu różnych rzeczy daje młodemu człowiekowi świetną okazję do sprawdzenia w praktyce, co sprawia mu prawdziwą przyjemność. Dzięki takim drobnym krokom twoje dziecko naturalnie nabierze pewności siebie i znacznie łatwiej będzie mu podjąć decyzję o swojej przyszłości, kiedy faktycznie przyjdzie na to odpowiedni czas.

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Źródła:

Ulrich A, Helker K, Losekamm K. “What Can I Be When I Grow Up?”—The Influence of Own and Others’ Career Expectations on Adolescents’ Perception of Stress in Their Career Orientation Phase

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine — The Promise of Adolescence: Realizing Opportunity for All Youth (NCBI Bookshelf), Chapter 2 “Adolescent Development”

Mayo Clinic Health System — “9 tools for helping your child manage anxiety”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “Helping Teens Connect With Their Community”