Matki wygrywają w sondażach, czyli 26 maja vs 23 czerwca

Liczby bywają nieubłagane i jasno pokazują, że w polskiej hierarchii świąt rodzinnych mama wciąż zajmuje najwyższe podium. Z badania Barometr Providenta przeprowadzonego w maju 2026 roku wynika, że chęć obchodzenia Dnia Matki deklaruje niemal połowa z nas, bo aż 49,3% ankietowanych. W tym samym czasie o tacie pamięta znacznie mniejsza grupa osób – celebrowanie 23 czerwca planuje tylko 31,1% Polaków. Skąd bierze się ta mierzalna różnica, która sprawia, że kwiaciarnie przeżywają prawdziwe oblężenie w maju, podczas gdy czerwiec mija w nieco spokojniejszej atmosferze?

Dużą rolę odgrywa tu potężna siła marketingu społecznego, który od pokoleń buduje kult macierzyństwa jako fundamentu ogniska domowego. Matka w powszechnej świadomości jest synonimem bezwarunkowej miłości i ciepła, co naturalnie skłania nas do publicznego wyrażania wdzięczności. Przez lata Dzień Ojca pozostawał w cieniu tego wielkiego wydarzenia, będąc traktowanym jako miły, ale nieco mniej obowiązkowy dodatek do kalendarza rodzinnych uroczystości.

Krótsza historia i najkrótsza noc w roku. Jak narodził się Dzień Ojca?

Jednym z powodów, dla których Dzień Ojca nie zakorzenił się tak mocno w naszej kulturze, jest po prostu jego znacznie krótsza tradycja. W Polsce święto to obchodzimy oficjalnie dopiero od 1965 roku. Zostało ono zainicjowane przez łódzki dziennik „Express Ilustrowany”, który postanowił przenieść na rodzimy grunt zwyczaj znany z zachodu. Co ciekawe, na świecie inicjatywa ta narodziła się już w 1910 roku w Stanach Zjednoczonych. Sonora Smart Dodd chciała w ten sposób oddać hołd swojemu tacie, weteranowi wojny secesyjnej, który po śmierci żony samotnie wychował sześcioro dzieci.

Polska data, czyli 23 czerwca, ma swój unikalny i nieco humorystyczny rodowód. Zasugerował ją w 1965 roku poeta Jan Sztaudynger. Jego argumentacja była niezwykle lekka – twierdził, że skoro jest to najkrótsza noc w roku, to właśnie wtedy „ojciec ma labę”. Choć na świecie Dzień Ojca jest świętem ruchomym i zazwyczaj wypada w trzecią niedzielę czerwca, my trzymamy się stałego terminu, który na stałe wpisał się w polski kalendarz dzięki literackiej anegdocie.

Matka to ciepło, ojciec to... autorytet? Dlaczego milczymy o uczuciach ojców

Psychologia i socjologia przez dekady nie były łaskawe dla ojców. Tradycyjny model rodziny jasno definiował role: matka była odpowiedzialna za sferę emocjonalną i dbanie o uczucia domowników, natomiast tata pełnił funkcję żywiciela i autorytetu. Ojciec kojarzył się z kimś, kto zarabia pieniądze poza domem, a po powrocie staje się „wykonawcą” dyscypliny. Taki układ sprawiał, że więź emocjonalna między dzieckiem a ojcem była często trudniejsza do wyrażenia, a samo świętowanie jego roli wydawało się mniej intuicyjne niż w przypadku mamy.

Nawet świat nauki przez długi czas skupiał swoją uwagę niemal wyłącznie na relacji matka-dziecko. Publikacje i badania koncentrowały się na bliskości z kobietą, pomijając fakt, jak kluczowy dla rozwoju młodego człowieka jest zaangażowany ojciec. To wieloletnie milczenie o emocjach mężczyzn sprawiło, że wielu z nas dorastało w przekonaniu, iż tacie „nie wypada” lub nie potrzebuje on czułych gestów, co bezpośrednio przełożyło się na mniejszy rozmach czerwcowych obchodów.

Tata schodzi z piedestału na dywan. Rewolucja pokolenia Z

Obraz współczesnego ojcostwa w 2026 roku przechodzi jednak prawdziwą metamorfozę, co widać szczególnie u progu dorosłości. Pokolenie Z, czyli osoby w wieku 18-24 lata, wykazuje znacznie większe zaangażowanie w celebrację Dnia Ojca niż ogół społeczeństwa. W tej grupie chęć obchodzenia święta deklaruje aż 63,5% ankietowanych. To wyraźny dowód na to, że młodzi ludzie budują ze swoimi ojcami relacje oparte na zupełnie innych fundamentach niż ich rodzice czy dziadkowie.

Dzisiejsi ojcowie częściej są obecni na salach porodowych, korzystają z urlopów rodzicielskich i spędzają czas na wspólnej zabawie na dywanie. Schodzą z piedestału surowego sędziego, by stać się partnerskimi opiekunami, którzy nie boją się mówić o swoich uczuciach. Dzięki temu emocjonalna więź z nimi rośnie, a Dzień Ojca przestaje być tylko formalnością zapisaną w kalendarzu, stając się autentyczną potrzebą podziękowania za wsparcie i obecność w codziennym życiu.

Świętowanie Dnia Ojca 2026: Wspólny czas znaczy więcej niż krawat

Jeśli zastanawiasz się, jak uczcić 23 czerwca, warto wziąć pod uwagę obserwacje ekspertów. Coraz częściej zauważają oni odwrót od dóbr luksusowych i masowych gadżetów na rzecz wspólnych przeżyć. W świecie, w którym wszyscy się spieszymy, to właśnie twój czas jest dla taty najcenniejszym podarunkiem. Nie musi to być nic wielkiego ani kosztownego. Czasem wystarczy wspólna kawa, luźna rozmowa o życiu przy majsterkowaniu czy wyjście na rower, by poczuć, że wasza relacja jest ważna.

Zamiast kupować kolejny krawat czy wodę kolońską, spróbuj znaleźć chwilę na aktywność, którą oboje lubicie. Wzmocnienie więzi następuje najszybciej w trakcie prostych, codziennych czynności. To właśnie takie momenty sprawiają, że różnice między statystykami Dnia Matki i Dnia Ojca powoli zaczynają się zacierać. Liczy się nie to, co mówi sondaż, ale to, jak ty czujesz się w relacji ze swoim tatą i w jaki sposób chcesz mu pokazać, że jest dla ciebie istotną postacią.