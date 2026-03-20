Kiedyś to imię było niezwykle popularne. Od dekady żadna dziewczynka nie otrzymała go po narodzinach

W Polsce obserwujemy powrót dawnych imion, ale jedno z nich, popularne wśród naszych babć, zniknęło z wyborów rodziców.

To imię oznacza „kobietę szlachetnego rodu” i szczyt popularności osiągnęło w XX wieku.

Obecnie, choć nosi je wiele Polek, od lat nie nadano go żadnej dziewczynce.

Mowa o imieniu Genowefa, czyli formie doskonale zakorzenionej w polskiej kulturze od wielu stuleci. Kiedyś, a zwłaszcza w latach powojennych oraz w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, rodzice nadawali je swoim córkom masowo. Dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ liczba kobiet noszących to klasyczne imię drastycznie spada z każdym rokiem.

Germańskie pochodzenie i święta patronka Paryża. Co oznacza imię Genowefa?

To tradycyjne określenie posiada wyraźnie europejskie korzenie i wywodzi się bezpośrednio z języków germańskich. Badacze wskazują, że pochodzi od staro-wysoko-niemieckiego słowa Genovefa lub Genoveva, które łączy w sobie człony oznaczające ród (kuni) oraz kobietę (wīfa). Lingwiści najczęściej tłumaczą to zestawienie jako żonę z dobrego domu lub kobietę szlachetnego rodu. Prawdziwy rozgłos w Europie przyniósł mu jednak rozwój kultu świętej Genowefy. Żyjąca w piątym wieku patronka francuskiej stolicy stanowiła wzór odwagi oraz religijnego oddania, dlatego chrześcijanie z ogromną chęcią nazywali tak swoje dzieci.

Zaradna i oddana rodzinie. Taka jest Genowefa

Posiadaczki tego wyjątkowego imienia uchodzą za osoby niezwykle sumienne, które zawsze wywiązują się ze swoich obowiązków. Ich cechą charakterystyczną jest ogromna praktyczność, a także niezwykła umiejętność radzenia sobie w najbardziej kryzysowych momentach życia. W relacjach międzyludzkich wykazują się lojalnością, opiekuńczością i ogromnym przywiązaniem do najbliższych przyjaciół. Dodatkowo emanują wewnętrznym spokojem oraz niezwykłą siłą, dzięki której bez problemu pokonują wszelkie napotkane trudności.

Popularność imienia w Polsce - z każdym rokiem liczba kobiet je noszących maleje

W naszym kraju forma ta zyskiwała sympatyków już w czasach średniowiecznych, ale jej największy triumf przypadł na dwudziestolecie międzywojenne i lata tuż po drugiej wojnie światowej. Spadek zainteresowania rozpoczął się w drugiej połowie dwudziestego wieku, a dziś kojarzymy je wyłącznie z pokoleniem naszych seniorek. Aktualne statystyki z państwowego rejestru PESEL pokazują, że obecnie w Polsce żyje dokładnie 46380 pań o tym imieniu, co daje mu sto czwarte miejsce w ogólnokrajowym zestawieniu. O skali jego upadku świadczy fakt, że po raz ostatni nadano je w 2015 roku, kiedy to otrzymały je zaledwie dwie narodzone dziewczynki.

