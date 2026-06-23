Dzień Ojca po stracie – dlaczego ten czas tak bardzo boli?

Kiedy zbliża się 23 czerwca, przestrzeń publiczna zalewana jest obrazami szczęśliwych rodzin, ofertami na idealny prezent dla taty i radosnymi hasłami w mediach społecznościowych. Dla kogoś, kto zmaga się z żałobą, ten kontrast między zewnętrznym światem a wewnętrzną pustką może być druzgocący. W psychologii istnieje pojęcie „pierwszych razy” – to momenty takie jak pierwsze święta, urodziny czy właśnie Dzień Ojca po śmierci bliskiej osoby. To one są często najbardziej kryzysowymi i najtrudniejszymi punktami w całym procesie dochodzenia do siebie po stracie.

Wiedza o tym, że twój ból ma prawo się teraz nasilić, jest kluczowa dla twojego spokoju. To nie oznacza, że proces żałoby się cofnął – to naturalna reakcja organizmu na bodźce, które przypominają o braku ważnej osoby. W 2026 roku Dzień Ojca przypada we wtorek, co może dodatkowo utrudniać sytuację, bo codzienne obowiązki zawodowe zderzają się z potrzebą przeżycia smutku. Uświadomienie sobie, że masz prawo czuć się gorzej, to pierwszy krok do tego, by ten czas przetrwać bezpiecznie dla własnej psychiki.

Smutek, złość, a może ulga? Masz prawo do każdej emocji

Relacje z ojcami bywają różne – od tych pełnych miłości, po te skomplikowane i trudne. Dlatego żałoba nie zawsze wygląda tak samo. Możesz czuć obezwładniający smutek, ale możesz też odczuwać złość na to, że tata cię zostawił, albo frustrację z powodu spraw, których nie zdążyliście wyjaśnić. Co więcej, jeśli twój ojciec chorował długo i ciężko, w tym dniu może pojawić się nawet poczucie ulgi, że jego cierpienie się skończyło. To niezwykle trudne emocje, które często budzą nieuzasadnione poczucie winy.

Eksperci z organizacji takich jak Cruse Bereavement Support podkreślają, że żadne uczucie w żałobie nie jest „złe”. Jeśli twoja relacja z ojcem była daleka od ideału, Dzień Ojca może boleć podwójnie – przez brak „obrazka”, który widzisz w reklamach, oraz przez żal za tym, czego nigdy nie otrzymałeś. Nie oskarżaj się o to, co czujesz. Twoje emocje są odpowiedzią na twoją unikalną historię i masz pełne prawo przeżywać ten dzień na własnych warunkach, bez konieczności dopasowywania się do oczekiwań otoczenia.

Jak zaopiekować się sobą w ten wtorek? Cztery sprawdzone rady

Jednym z najprostszych sposobów na ochronę swojej psychiki jest czasowe odcięcie się od mediów społecznościowych. Wylogowanie się z Instagrama czy Facebooka pozwoli ci uniknąć zalewu zdjęć innych osób z ich ojcami, co w tym konkretnym dniu może być wyjątkowo bolesne. Zamiast patrzeć na życie innych, skup się na tym, czego potrzebuje twoje ciało i dusza. Jeśli czujesz, że nie masz siły na nic, daj sobie prawo do spędzenia tego dnia w łóżku z ulubioną książką lub filmem. Rezygnacja z jakiejkolwiek celebracji to też jest wybór, który zasługuje na szacunek.

Z drugiej strony, wielu osobom pomaga stworzenie własnego, małego rytuału. Może to być zapalenie znicza, odwiedzenie ulubionego miejsca twojego taty albo posłuchanie muzyki, którą wspólnie lubiliście. Taki gest pozwala poczuć więź, ale na twoich zasadach, bez narzuconej z zewnątrz otoczki handlowej. Pamiętaj, że nie musisz niczego nikomu udowadniać. Ten wtorek ma być przede wszystkim dniem, w którym jesteś dla siebie najbardziej wyrozumiałym przyjacielem, akceptującym każdą chwilę słabości.

Nie musisz przez to przechodzić w samotności

Choć żałoba jest przeżyciem bardzo intymnym, nie oznacza to, że musisz dźwigać ją w pojedynkę. Rozmowa z kimś bliskim, kto nie będzie cię oceniał ani zasypywał banałami w stylu „czas leczy rany”, może przynieść ogromną ulgę. Czasem samo wypowiedzenie na głos tego, jak bardzo tęsknisz lub jak bardzo jesteś zły na tę sytuację, zdejmuje z serca ogromny ciężar. Jeśli jednak czujesz, że ból jest zbyt przytłaczający i nie masz z kim o tym porozmawiać, warto sięgnąć po pomoc profesjonalistów.

W Polsce możesz skorzystać z bezpłatnego i anonimowego wsparcia. Fundacja Nagle Sami prowadzi specjalny telefon wsparcia dla osób po stracie pod numerem 800 108 108. Pracują tam psycholodzy, którzy rozumieją specyfikę przeżywania „trudnych dni” i pomogą ci przetrwać kryzysowy moment. Pamiętaj, że proszenie o pomoc to nie słabość, lecz akt odwagi i dbania o siebie. Niezależnie od tego, jak trudny wydaje się ten czerwcowy dzień, istnieją narzędzia i ludzie, którzy mogą pomóc ci przejść przez niego krok po kroku.